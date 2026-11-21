Colón se enfrenta este sábado por la tarde ante Deportivo Morón por la ida de los cuartos de final del torneo Reducido de la Primera Nacional de AFA.
En Vivo Primera Nacional
La previa en vivo: Colón recibe a Deportivo Morón por los cuartos de final del Reducido
El Sabalero juega este sábado desde las 17:30 horas en el Brigadier Estanislao López.
Una de las postales del último Colón vs. Morón. Foto: Carolina Niklison
El encuentro se juega este sábado desde las 17:30 horas en el Brigadier Estanislao López de la ciudad de Santa Fe con transmisión del stream oficial LPF Play y cobertura en vivo de El Litoral.
Minuto a minuto
15:33 / Sáb. 21.11.2026
Cómo llega cada uno
Colón viene de eliminar como local a Midland tras vencerlo el pasado sábado por 1 a 0 con gol de Federico Rasmussen.
16:39 / Lun. 16.11.2026
Deportivo Morón aprovechó la ventaja deportiva ante Colegiales luego de empatar 1 a 1.
15:30 / Sáb. 21.11.2026
Historial reciente
El último cruce entre ambos fue el 5 de septiembre de este año, con triunfo en Santa Fe para Morón por 2 a 1.
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