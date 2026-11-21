El negocio lo hizo la visita

Colón fue puro centro; Morón, un fortín

Colón hizo el gasto pero se encontró con un rival que llevó adelante un plan que le salió muy bien. El empate es justo y lo obliga, a Colón, a ganar sí o sí el viernes en el oeste del Gran Buenos Aires. Un empate o una victoria de Morón, lo eliminará de la competencia.