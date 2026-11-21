La gente empujó más que el equipo. Colón no pudo descifrar el partido que le propuso un Morón ordenado, que se cerró bien en el fondo sin meterse atrás. Pero el problema no fue solamente el dispositivo táctico del rival, sino la falta de peligrosidad que tuvo el equipo durante los 90 minutos. Lo buscó al partido, pero sin claridad, generando poco, sin contundencia y repitiéndose en centros sobre el área. El empate le quedó bien al partido. Y lo obligará a Colón a ir por la victoria de visitante. Es una misión difícil, pero no imposible.
Colón fue puro centro; Morón, un fortín
Colón hizo el gasto pero se encontró con un rival que llevó adelante un plan que le salió muy bien. El empate es justo y lo obliga, a Colón, a ganar sí o sí el viernes en el oeste del Gran Buenos Aires. Un empate o una victoria de Morón, lo eliminará de la competencia.
Colón no pudo sostener el ímpetu inicial. Hasta el cuarto de hora, fue más que Morón. Pero en el juego, no en la generación de situaciones. Allí estuvieron repartidos. Giménez apareció como ante Midland para salvar el arco sabalero tapando un cabezazo de Fagundez luego de un centro perfecto de Iñiguez, la figura del Gallo en ese primer tiempo. Enseguida, Sarmiento le puso un centro a la cabeza a Bonansea, que no pudo conectar e la puerta del arco. 1 a 1 en situaciones pero 0 a 0 en el resultado.
Y a partir de ese cuarto de hora, el partido se emparejó. Por el mismo costado estuvieron los dos jugadores más peligrosos. Era el derecho de Morón (Iñiguez) y el izquierdo de Colón (Marcioni). Se ganaban las espaldas constantemente. Y tanto Castet con Iñiguez como Cardozo con Marcioni, tenían problemas para frenarlos.
Colón era el que asumía la iniciativa, pero se encontraba con una defensa bien parada, que alternaba línea de cuatro con línea de cinco de acuerdo al lugar y función que asumía Iñiguez. Con Burruchaga y Bíttolo jugando casi como “espejo” de Lértora-Toledo. Sarmiento, por derecha, arrancaba bien pero no la terminaba tan bien a la jugada, Lago no tenía espacios y Bonansea jugaba permanentemente de espaldas y generalmente por arriba, bajando la pelota de cabeza o “pivoteando” para la llegada de alguno de los volantes.
El primer tiempo se diluyó entre un Colón dispuesto a asumir el “gasto” del partido pero sin la suficiente profundidad; y un Morón más pausado, que no se metió atrás, que mostró mucho orden y que no cometió errores en defensa. Los dos tuvieron escasas situaciones e igualmente peligrosas, aunque dos intervenciones de Tomás Giménez le cerraron el arco a un Morón que no fue menos que Colón, a pesar de que la iniciativa siempre dio la sensación de ser del local.
El plan inicial de Otta le estaba dando resultados, amparado en el orden de su equipo y favorecido por la falta de peligrosidad de un Colón que movía la pelota hasta tres cuartos de cancha, pero al que le faltaba generar con más claridad una jugada de gol.
Del descanso, Colón volvió errático y sin dinámica. Y Morón, que cambió a Gastón González por Bíttolo pero no modificó su plan ni su táctica, aprovechó la situación para manejar el trámite del partido en ese arranque del segundo tiempo.
Delfino no demoró el cambio. Aprovechó el cansancio de Sarmiento, a quien le cuesta mucho aguantar el ritmo de los partidos, para poner a Franco García. Un jugador más agresivo para jugar por derecha, con más alma de delantero, por otro que aporta manejo pero sin darle un final preciso y peligroso a la jugada.
Marcioni seguía siendo el más peligroso de Colón. Ya Iñiguez no aparecía tanto por el costado de Castet, se quedaba más contenido. Y Colón, en defensa, no sufría porque Rasmussen y Thaller tenían un control de los delanteros de un Morón que ya no lo tenía a Fagundez, porque Otta decidió reemplazarlo por Lovato, seguramente con el objetivo de tener a alguien con más aire para aprovechar.
Las imprecisiones de Toledo, que se empezó a equivocar y mucho en la administración de la pelota, más la necesidad de ir a buscar la victoria, obligó a Delfino a sacar un volante (Toledo) para poner un delantero (Buosi), intentando darle más peligrosidad a un Colón que casi no pisaba el área.
Recién sobre la media hora, Colón generó una jugada de peligro. Fue otro centro de Marcioni al segundo palo. Entraron, en simultáneo y muy juntos, Bonansea y García. Este último le pegó y Salvá, en dos tiempos, conjuró el peligro.
Ya los cambios y la actitud de Morón quedaron claras en la parte final: línea de cinco, ahora sí, totalmente definida y a aguantar el resultado. El objetivo fue quitarle ritmo al partido y concentrarse bien en los envíos aéreos reiterados de un Colón sin espacios y con muy poca claridad.
El final tuvo todo lo previsible de estas circunstancias. Colón elaborando juego hasta tres cuartos pero terminando en centros. Solo García y Marcioni intentando algún que otro desborde, pero chocando con una defensa siempre bien parada. Ya Delfino había decidido sacar a Bonansea para poner a Garate. Era exactamente lo mismo. La búsqueda se reducía a tirarle centros y nada más.
Fue empate, no está mal a pesar del empuje y de los 8 minutos que otorgó el árbitro de descuento. Las ideas se fueron reduciendo a la mínima expresión y al negocio lo hizo Morón, que va con ventaja a la revancha.