Se lo nota tranquilo, feliz. Sabe que el sábado, desde las 17.30, Colón juega en el Cementerio de los Elefantes el partido más importante de los últimos años y que será titular. Hace unos minutos, terminó en el predio sabalero el entreno de jueves. En medio de la nota, alguien (player, claro) le grita desde el vestuario del plantel profesional sabalero para hacerlo tentar. Se ríe, es más…¡sabe quién le gritó y qué le gritó!.
Llegó con 13 años, vivió en la pensión, no quedó y volvió para ascender a Colón
Julio “Pollo” Figueredo, que manejaba Talleres de Arroyo Seco, lo trajo a Santa Fe con la idea que juegue en Colón. No se le dio ahí pero 17 años después volvió “para cerrar la historia en el lugar donde empezó todo”.
“Yo vivía ahí cuando vine la primera vez”, dice Alan Bonansea y desde las impecables canchas del predio sabalero señala el lugar de la pensión. “Me acuerdo de Julio Perezlindo, de Ricardo Valli…”, explica.
“Yo tenía 13 años y me trajo Julio “Pollo” Figueredo, yo jugaba en Talleres de Arroyo Seco. Julio no era entrenador, sino el que manejaba el club. El “Pollo” me trajo y vine para acá, me quedé en la pensión acá, estuve viviendo un año. Después me volví para mi casa y me fui a Buenos Aires. En el fútbol pasan estas cosas. La verdad que fue una linda experiencia, yo siempre me quise ir de mi casa de chico, tenía el sueño de jugar y arrancó acá. Y ahora, después de unos años, terminamos acá…¡Mira cómo son las cosas, ¿no?!”, explica el “9” de Colón a El Litoral.
“Yo tenía en la cabeza que me quería ir de ahí…quería vivir la experiencia de irme, de ser un pibe que se iba, que vivía lejos de la casa, no sé. Tenía todo en mi casa, ¿no? Siempre familia laburadora, pero tenía todo en casa y no me faltaba nada. Pero tenía eso que me gustaba el fútbol, que quería jugar al fútbol, quería ser jugador y que me gustaba la vida de irme lejos. Después claramente me empecé a chocar la cabeza contra la pared. De todos modos, me fui y no me arrepiento de nada claramente”.
“Con Central Norte yo jugué el Federal B pero lo primero profesional fue Almagro, aunque había estado antes en el plantel de Primera con Lanús. Alfredo fue el primer entrenador profesional…Alfredo Grelak. Después fui tomando cositas de todos los cuerpos técnicos, la verdad que Iván también está muy bien con nosotros. Es otra forma que nunca había convivido, una forma como la que se maneja él y la verdad es que lo hace muy bien porque va de frente, no hay ningún tipo de historia. El grupo va para adelante. Del otro lado, he chocado con varios, pero bueno, ¿qué voy a hacer eso? son cosas del fútbol también”, agrega.
-¿Es real que había ofertas de Primera, creo que se nombró Argentinos Juniors, antes de darle el sí a Colón?
-No era de Argentinos, pero había varias cositas y tomamos la decisión por venir para acá. Primero porque era algo que sentía que por ahí era una vuelta de la vida hermosa lo de Colón, que te planteen volver al club donde quizás comenzó la ilusión. Después, estaba cerca de casa y cerca de Paraná donde tengo amigos. Así que cerró por todos lados.
-¿Es Colón el club más importante de tu carrera profesional a los 30 años?
-Sí, hoy sí. Y también le metemos mucha cabeza a eso porque tiene que ser así. Tiene que ser así porque el club te lo demanda, la gente te lo demanda, yo me lo demando. Entonces, no hay otra. No hay otra, esto es matar o morir.
-¿Qué recordás de esos dos cruces con Morón en la temporada?
-Que tuvimos algunas falencias que hoy no las tenemos que tener y no las vamos a tener.
-¿Muchos hablan de Colón-Morón como final anticipada?
-Puede ser, pero es cierto pero hay que darle la entidad también correspondiente, es de cuartos de final. La final va a tener otro tipo de condimento y nosotros primero tenemos que pasar estos partidos. Pero sí, es un lindo partido para nosotros.
-¿Qué pensás de la ventaja deportiva de Morón sobre Colón?
-Hay que ver cómo te funciona la cabeza para que te funcione eso. ¡Mirá los partidos del otro día!: Ferro y Temperley afuera, los dos con ventaja. No son fáciles, ninguna etapa lo es. Hay que darle la energía y la atención necesaria a todos los cruces, porque cualquiera te puede ganar, claramente.
-Hablame de Alonso y Colotto, presidente y secretario técnico…
-Diego muy bien, desde el día uno y siempre acompañando cuando las cosas no nos salieron, también poniendo la cara y haciéndose cargo de la situación. Así que nada, respeto para lo que es Diego. Y el presidente también, la verdad que muy bien, siempre dándonos una palabra de aliento, una juntada como para charlar algunas cosas que quizás estaban bien, pero igual él quería estar más cerca del grupo y hacerse sentir de que estaba para apoyarnos.
-(hace un silencio)
-La verdad es que de ese lado no tengo nada para decir, estamos todos encaminados para el mismo lado y todos queremos lo mismo. Lo que sí tenemos que hacer nosotros, quizás, es meter un poquito más de mente fría y estar un poquito más tranquilos. Que sea paso a paso porque no nos podemos dejar llevar por la ansiedad, ¿viste? Pero sí, estamos todos muy bien.