La historia poca conocida de Alan Bonansea

Llegó con 13 años, vivió en la pensión, no quedó y volvió para ascender a Colón

Julio “Pollo” Figueredo, que manejaba Talleres de Arroyo Seco, lo trajo a Santa Fe con la idea que juegue en Colón. No se le dio ahí pero 17 años después volvió “para cerrar la historia en el lugar donde empezó todo”.