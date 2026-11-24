"No tenemos margen para especular, es ganar o ganar", dijo el propio entrenador sabalero, Iván Raúl Delfino, en la conferencia de prensa post Deportivo Morón con el 0 a 0 consumado en el Cementerio de los Elefantes. Simple: de los tres resultados, con dos pasa el "Gallo" y uno solo le sirve a Colón para ir a semi.
Colón arrancó la semana y Delfino probó con dos “9”
De tres resultados posibles, dos le sirven al “Gallito” y uno solo al Sabalero para instalarse en las semifinales buscando el segundo ascenso a Primera. El primer ensayo de 45 minutos corrido fue 4-4-2 con Bonansea-Garate en ofensiva.
Más peso ofensivo y juego aéreo
Lo concreto es que, en una semana comprimida, donde el jueves Colón hace pelota quieta y viaja a Buenos Aires para quedar concentrado, los dos días "fuertes" para probar eran martes y miércoles. En consecuencia, ya Delfino tiró una primera idea: hubo 45 minutos de corrido con un 4-4-2 definido, incluyendo a Leandro Garate como doble "9" al lado de Alan Bonansea.
En el mismo ensayo, sin tocar el doble "5" tradicional (Lértora-Toledo) y considerando que el goleador/mejor jugador es intocable (leáse Ignacio "Nacho" Lago), el famoso cuarto todo-campista fue rotando entre las opciones más razonables: Sarmiento y "Wachi" García.
Garate, el socio de Bonansea arriba
Sumar mayor peso ofensivo en los últimos metros y reforzar el juego aéreo, un rubro en el cual el Deportivo Morón se hizo importante y ganó mucho en el Cementerio de los Elefantes, son las razones que explican el doble “9” Bonansea-Garate, quedando el juvenil Buossi como recambio ofensivo en el banco de relevos.
El resto, particularmente con un equipo que hace nueve (9) fechas que no pierde y que en ocho de esos nueve partidos no recibió goles, será con el mismo esquema y poniendo en campo a los mismos nombres, con "Conejo" Giménez bajo los caños, los dos laterales habituales (Peinipil por derecha y Castet por izquierda) junto a los dos zagueros: Federico Rasmussen y Nicolás Thaller.
Si bien queda la práctica fuerte del miércoles, los 45 minutos de rodaje en el ensayo de este martes le abren de par en par la puerta al doble "9", con dos carrileros ofensivos para salir a buscar el gol que le permita tirarle la presión al Deportivo Morón en el Nuevo Francisco Urbano.
Colón necesitará ganar de visitante, algo que consiguió cinco veces en toda la temporada y donde lo más ruidoso fue su última salida: jugó bien y le ganó mejor a Ciudad de Bolívar en su reducto. El Sabalero pescó el 40.74 por ciento de los puntos. Fueron 18 salidas: cinco victorias, siete empates y seis derrotas. Marcó 16 goles y recibió 17.
Del otro lado, Morón se hizo fuerte en el Nuevo Francisco Urbano, donde perdió solamente dos veces: una con Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza (el equipo que ascendió) y la otra con Mitre de Santiago del Estero. El "Gallo", de local y con su gente, jugó 18: ganó 13, empató 3 y perdió 2. Es el segundo mejor equipo en localía de la Primera Nacional, con 77.78 por ciento de rendimiento. Marcó 33 goles y recibió 13.
Finalmente, más allá de Morón-Colón este viernes a las 21 en el Nuevo Francisco Urbano, en un borrador aparecen los otros tres cruces con estos días y horarios: viernes a las 19.30, Atlanta-Ciudad Bolívar; viernes a las 21, Tristán Suárez-Gimnasia y Tiro de Salta; sábado 28 de noviembre, a las 20, Deportivo Madryn-Gimnasia y Esgrima de Jujuy.