Pensando en la finalísima con Morón

Colón arrancó la semana y Delfino probó con dos “9”

De tres resultados posibles, dos le sirven al “Gallito” y uno solo al Sabalero para instalarse en las semifinales buscando el segundo ascenso a Primera. El primer ensayo de 45 minutos corrido fue 4-4-2 con Bonansea-Garate en ofensiva.