La lucha por la permanencia en la Liga Profesional, la máxima categoría del fútbol argentino, tuvo en 2023 uno de los antecedentes recientes más interesantes, con Colón y Unión como protagonistas aquel 25 de noviembre.
A 3 años de la definición cruzada que salvó a Unión con Zenón y complicó a Colón ante Vélez
El 25 de noviembre de 2023 llegaron los dos equipos santafesinos dentro del lote de competidores por la permanencia. Seis días después el Sabalero perdería el desempate ante Gimnasia.
La Primera División tuvo ese año dos descensos, siendo que en junio de 2023 la AFA había anulado uno de los tres previstos originalmente. Las condenas a la Primera Nacional se dividieron una por la tabla de promedios y otra por la tabla anual.
Arsenal arrastraba tres malas campañas y ocupó durante todo el año el último lugar tanto en los promedios como en la tabla general. Finalizó al fondo en los promedios, pero como también terminó último en la tabla anual, el segundo descenso se trasladó al anteúltimo puesto de esa clasificación general.
Cinco equipos en la cornisa
A la última fecha, la jornada 14 de la Copa de la Liga, cinco equipos llegaron comprometidos: Unión (43 pts), Colón (45 pts), Gimnasia y Esgrima La Plata (45 pts), Sarmiento (46 pts) y Vélez Sarsfield (46 pts).
El Tatengue llegaba con la obligación de ganar ante Tigre en un 15 de Abril que se llenó, pero no contaba con muchas esperanzas sobre el equipo del Kily González que venía de ser goleado 4 a 1 en Córdoba ante Belgrano.
En oposición, el Sabalero sabía que el empate lo podía mantener con vida e incluso le era suficiente para mantener la categoría, algo que hubiera sido posible ante la posterior derrota de Gimnasia y Esgrima de La Plata 0 - 2 vs Banfield. La goleada previa en barrio Centenario ante Talleres por 3 a 0 le brindaba mejores augurios que su rival.
Los resultados
En un ajustado partido, Kevin Zenón, el mejor de todo ese año en el rojiblanco, le dio de tiro libre el 1 a 0 que contó con la cuota de fortuna de la espalda del arquero Rojas de Tigre y que luego sería el resultado final ante contables yerros de la delantera local y cierta pasividad del Matador de Victoria.
La algarabía se desató con el pitido final de Yael Falcón Pérez, ya que las radios del 15 de Abril estaban al tanto de los otros resultados que le otorgaban la permanencia en primera.
Cumpliendo con parte de la serie de resultados que debían darse para que el más complicado de todos se salvara, Colón cayó ante Vélez en el José Amalfitani por 3 a 1.
Al Fortín le servía el empate, pero el triunfo le daba mayor seguridad y nombres de la actual selección Argentina como Santi Castro y Valentín Gómez le dieron el 2 a 0 inicial, que contaría con un 3 a 0 posterior de Aquino, clave para el título de 2024.
Con un Ramón “Wanchope” Ábila influyente en el juego, pero errático en la definición, el rojinegro sólo llegó al descuento gracias al empuje de Javier Toledo. El 3 a 1 final lo enviaba al desempate ante el Lobo.
Sarmiento tuvo su propia historia paralela. Sin cumplir con su parte al perder con gol de chilena de Ronaldo Martínez ante Platense, igual se salvó.
El desempate
Si bien el motivo de esta publicación gira en torno a la jornada de la definición simultánea, la disputa por la permanencia se completó el 1 de diciembre de ese año en la ciudad de Rosario.
El Coloso Marcelo Bielsa albergó, con ambas parcialidades, el desempate a partido único entre Colón y Gimnasia y Esgrima de La Plata.
El equipo dirigido por Leonardo Madelón mantuvo la categoría aquel día lluvioso en el sur santafesino ante los comandados por Israel Damonte con gol de Nicolás Colazo a los 41 minutos del primer tiempo.