Unión, como todos los equipos de la Liga Profesional, están atentos a la confirmación oficial de lo que viene. De acuerdo al cronograma de partidos para 2027, las primeras tres fechas del Torneo Apertura se jugarían en la última semana de enero, es decir en 7 días.
Un enero 2027 feroz para Unión: ¡tres partidos en una semana!
El borrador de la Liga Profesional contempla una seguidilla bien movidita para arrancar la temporada 2027. No está decidido, por ahora, el viaje a la Serie del Río de La Plata.
Desde el domingo 24 de enero...
La jornada 1 sería del viernes 22 al domingo 24; la fecha 2 del martes 26 al jueves 28 y la jornada 3 del viernes 29 al domingo 31 de enero.
A su vez, el nuevo certamen denominado Recopa de Campeones entre los campeones de la Supercopa Argentina (Estudiantes), la Supercopa Internacional (Rosario Central) y el de la actual Copa Argentina (Boca o Platense), se disputaría del 10 al 16 de enero de 2027.
Se jugará a modo de triangular en una misma sede y sin empates. En caso de igualdad en el tiempo regular, se ejecutarán penales y el ganador se llevará dos puntos; mientras que el perdedor sumará uno.
En caso de igualdad en puntos, el campeón se definirá de acuerdo a este criterio: por diferencia de gol, goles a favor, menos goles en contra y fair play.
Primero se cruzan los campeones de ambas Supercopas; luego se suma el ganador de la Copa Argentina para cerrar el triangular.
Como se sabe, el fútbol argentino vivirá un cambio sustancial este 2027, cuando la Liga Profesional deje de lado el formato de Apertura y Clausura para retornar al campeonato anual.
Madelón y un inicio 2027 intenso
El calendario contempla certamen local, las fechas FIFA, el parate de mitad de año y los torneos Conmebol.
La Asociación del Fútbol Argentina y el Comité Ejecutivo compuesto por los clubes de la máxima divisional ya están trabajando en la confección de la hoja de ruta para la temporada 2027, que tendrá el regreso del campeonato anual y la despedida de los torneos Apertura y Clausura. De esta forma, con un año donde habrá choques todos contra todos, el calendario requiere modificaciones importantes.
Según trascendió, el bosquejo que más cerca está de concretarse incluye un comienzo temprano de las actividades, previsto para el fin de semana del 24 de enero. Ese mes será exigente, debido a que también tendrá una fecha entre semana y luego la fecha 3, sobre el 31.
Febrero tendrá la particularidad de contar con el comienzo de la Fase 2 de la Copa Libertadores con duelos entre semana. La constante actividad en CONMEBOL se repetirá durante todo el año, dejando muy pocas ocasiones liberadas para fechas durante los días hábiles. Apenas habría una más por la Liga Profesional, el 4 de agosto.
Mientras tanto, las fechas FIFA se llevarán a cabo entre el 22 y el 30 de marzo, el 7 al 15 de junio, el 20 al 30 de spetiembre, el 1 al 5 de octubre, y el 8 al 16 de noviembre. Allí se darían parates por el certamen local, aunque no se descartan partidos de la Copa Argentina.
Finalmente, el mes de diciembre estaría reservado a las definiciones. El domingo 12 sería la final de la Liga Profesional, y el miércoles 15 se disputaría el Trofeo de Campeones, dejando lugar al 19 de diciembre como fecha alternativa para su disputa.
En el caso del Unión de Madelón, que quedará licenciado este viernes para volver después de Navidad, arrancará la parte fuerte de la pretemporada el 2 de enero de 2027. Por ahora, más allá de la invitación formal de todos los años, no está resuelto que el Tate participe de la Serie del Río de La Plata en la República Oriental del Uruguay.