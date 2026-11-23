Leo Madelón ya fue claro con la dirigencia de Unión en cuanto a los puestos a cubrir para el 2027. Además, hay decisiones que se tomaron que llevan a pensar que se irá en búsqueda de “número puesto”. Por ejemplo, respecto del arquero, Unión ya le dio salida a Mansilla e irá por alguien que venga a ser titular. ¿En quién pensó Unión?, en Matías Tagliamonte. ¿Qué contestó el jugador?, que le encanta la idea de volver a Santa Fe, pero desde el club le dijeron que solucione su salida de Racing, ya que, con Unión, tendría ya arreglada su situación contractual.
Unión: Tagliamonte quiere venir pero en Racing lo quieren retener
El plantel de Madelón inició la última semana de entrenamientos antes de las vacaciones. Está prevista una reunión por zoom entre las dirigentes de Unión y de Racing, esta semana, para charlar de varios temas, entre ellos el arquero.
En Racing, Tagliamonte prácticamente no atajó. El titular fue Cambeses, que tuvo un buen año a pesar del flojísimo 2026 de Racing, con la salida de dos entrenadores y la búsqueda, ahora, de alguien que se haga cargo del equipo (Guillermo Barros Schelotto y Nicolás Diez son las principales opciones).
¿Qué se dice en Racing?, que la decisión de la secretaría técnica sería no salir a buscar refuerzos en determinados sectores de la cancha. Y uno de ellos, es el puesto de arquero. El sitio Racing de Alma, señala lo siguiente: “… Empezando por el arco, la idea de la dirigencia es no cambiar nada en esa zona. Aunque acá no hay 100% de seguridad. Esto tiene que ver con dos cuestiones. La primera es que Tagliamonte está buscando una salida porque quiere volver a tener ritmo y continuidad. Claro, en la Academia saben que si se va, deberán salir al mercado de pases en busca de un arquero suplente... Por lo tanto, no va a ser tan sencilla su salida. Y sólo buscarán un arquero si se va, de lo contrario la idea es seguir con Cambeses y Tagliamonte”.
De acuerdo a lo que se pudo saber, la relación Unión-Tagliamonte en cuanto al ingreso mensual estaría allanada. El problema es con Racing, ya que el jugador tiene contrato con el club y tiene que negociar su salida.
El reclamo a Racing por Nardoni
De todos modos, hay un tema en el medio que es muy importante: esta semana se llevaría a cabo una reunión por zoom entre ambas dirigencias, pero no por el tema Tagliamonte sino por la deuda que Racing tiene con Unión por la venta de Nardoni (Gremio ya hizo efectivo el pago de 4 millones de dólares), recordando que Unión tiene el 30 por ciento de todo lo que cobre Racing por dicha transferencia al Gremio de Porto Alegre.
Al respecto, en Unión se afirma que la venta no se hizo en 6 millones de dólares más 2 de bonos por productividad, sino que la cifra real fue de 8 millones más 2 de productividad. En eso están, desde hace un tiempo, lo cual motivó que el presidente de Unión, Luis Spahn, haya denunciado en su oportunidad que “nos están robando”.
Ahora, las relaciones se han reencauzado entre las dos dirigencias, hay una etapa de diálogo y aparentemente, Milito, presidente de Racing, dio la orden de que se arregle la situación con Unión, que ya había denunciado también el hecho en la propia Afa. Pero, por lo visto, todavía no aparecen los papeles que reflejen con claridad cuál ha sido el monto total de la venta.
Este dinero se suma al que Unión informó que deberá percibir el año que viene, ya que al club le deben pagar, todavía, 3 millones de dólares por ventas que ha realizado en cuotas y algunas de ellas quedaron programadas para cobrar en el 2027.
Volviendo a la situación del plantel, que esta semana se entrenará hasta el viernes y luego quedarán liberados los futbolistas hasta luego de la Navidad, ya hay siete jugadores que dejaron de pertenecer a la institución: Mansilla, Bruno Pittón, Palacios, Menossi, Fragapane, Solari y el arquero Gomes Gerth. Ahora se está negociando la continuidad de Brahian Cuello, quien tiene una oferta para seguir su carrera en el exterior, además de lo que, se presume, será “la novela del verano en Unión” y que es la renovación con el goleador del fútbol argentino: Cristian Tarragona.
Las diferencias para renovar con Tarragona
En cuanto a esto último, tanto el club como el jugador están de acuerdo con renovar por dos años y otorgarle un fuerte incremento a su ingreso salarial. La diferencia es económica y tiene que ver con un dinero que el futbolista pretende para la firma del nuevo contrato. Llámese “compra del pase” o “prima”, la diferencia es importante y Unión habría ofrecido compensarlo pero a través de productividad (cantidad de goles, clasificación a play off o copas, etcétera).
Al margen de la negociación con Unión, no es difícil suponer que Tarragona recibirá ofertas de otros clubes y también del exterior. Unión sabe que la competencia no puede ni debe ser con un club del país, sino que declinaría en el caso de que aparezca alguien que le ofrezca a Tarragona todo lo que el jugador pretende (y más también) para llevarse sus goles. El jugador quiere quedarse, ya se lo comunicó a los dirigentes y también al entrenador, pero también se ha valorizado pues tuvo, en el 2026, su mejor año como jugador profesional. Veremos cuánto dura el “tire y afloje”.
Las prioridades que pidió Leo Madelón
Los puestos a cubrir, son los de arquero, marcador central con experiencia, lateral por izquierda, carrilero y volante central, como prioridades. Si siguen Cuello y Malcorra, con la llegada de dos jugadores para el mediocampo, el sector estaría bastante bien cubierto. Pero se puede complicar si ninguno de los dos sigue en el club.