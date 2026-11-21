En Avellaneda ya cobraron 4 millones

Unión y Racing: la deuda por Nardoni y una posible reunión por Zoom esta semana

Si bien las relaciones se reencauzaron, los dirigentes de Unión todavía quieren saber con certeza cuál es el monto que se acordó con Gremio y que sería de 8 millones de dólares más 2 por productividad.