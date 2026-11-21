Cuando Unión transfirió a Juan Nardoni, se quedó con un 30 por ciento de una futura transferencia. En una entrevista con El Litoral en Belo Horizonte, en mayo de 2025, el presidente de Unión, Luis Spahn, reveló que rechazó una oferta de 1,5 millones de dólares de Racing por ese 30 por ciento.
Unión y Racing: la deuda por Nardoni y una posible reunión por Zoom esta semana
Si bien las relaciones se reencauzaron, los dirigentes de Unión todavía quieren saber con certeza cuál es el monto que se acordó con Gremio y que sería de 8 millones de dólares más 2 por productividad.
Según explicó el dirigente en la nota con El Litoral, Racing tenía la opción de comprar dos tramos del 15 % (a 750.000 dólares cada uno) si el volante superaba el 50 % de los partidos jugados en determinado tiempo, algo que no ocurrió.
Cuando Racing intentó comprar ese porcentaje, fuera de término y por el mismo monto, Unión se negó bajo la premisa de que el 30 % de la ficha valía mucho más que 1,5 millones de dólares, apostando a una futura transferencia al exterior.
Los pagos de Gremio a Racing
Juan Nardoni se fue de Racing en enero de este año. Su destino fue Gremio de Porto Alegre y lo más complejo fue, para Racing, el hecho de poder cobrar, según publica el sitio Racing de Alma. “Por eso, la buena noticia es que los brasileños están al día. Según le confiaron a Racing de Alma, no se va a pedir crédito para refuerzos y las incorporaciones saldrán de recursos genuinos del club.
En las últimas horas, continúa mencionando dicho sitio, “desde este portal hablamos con el tesorero del club. Diego Cifarelli admitió que Gremio ya no tiene deuda con Racing por Nardoni. Admitió que se cobraron cerca de 4.000.000 de dólares, algo cercano a la mitad del pase acordado y que queda la otra mitad. "Con él estamos al día y hay vencimientos próximos", admitió en referencia a los otro cuatro millones que quedan por cobrar.
A principios de 2026, el club brasileño compró al mediocampista por una cifra cercana a los ocho millones de dólares por el 80 % de su ficha, con otros dos millones sujetos al cumplimiento de objetivos. Y como Gremio ya desembolsó cerca de la mitad de lo acordado, a estas horas lo único que queda por cobrar es una suma cercana a los cuatro millones de dólares. Un mont que, por el plan de pago, todavía no debe abonarse.
Un punto importante también es que en este último mercado de pases llegó Leo Pérez a Racing. El volante central arribó a préstamo por 12 meses desde Gremio y con una opción de compra de 3.500.000 dólares que se puede ejecutar antes de junio 2027. Así las cosas, habrá que ver qué decisión se toma en Avellaneda con el “5” porque si se determina hacer uso de esa opción, puede que una parte se descuente de lo que los brasileños deben terminar de abonar por Nardoni.
La Academia sigue atenta la situación del volante porque su presente en Brasil no terminó de despegar. Si bien llegó como una de las incorporaciones más importantes de Gremio, las lesiones, algunos problemas físicos y la irregularidad en su rendimiento le impidieron consolidarse como titular indiscutido. En la temporada disputó 26 partidos, convirtió un gol y dio una asistencia aunque no terminó de afirmarse del todo.
El mediocampista disputó 126 partidos en la Academia, metió cinco goles y colocó siete asistencias. Cuando Fernando Gago era el técnico, llegó a la Acadé en 2023 a cambio de cerca de 4.500.000 dólares brutos por el 70 % del pase, incluidos impuestos y el 15% que le correspondió al jugador. En Avellaneda se adjudicó tres títulos: Supercopa Internacional de 2022, Copa Sudamericana 2024 y Recopa de 2025. Alcanzó un nivel muy alto, hasta transformarse en uno de los mejores volantes del fútbol argentino. Se terminó un ciclo en la Acadé con un balance positivo.
Fue eso también lo que llamó la atención del club brasileño, aunque en Brasil todavía no pudo estar en ese nivel. A tal punto que el equipo de Porto Alegre está en zona de descenso directo y tiene muchas chances de bajar. Un verdadero problema para el jugador que fue con el objetivo de seguir elevando su nivel y pelear cosas importantes. El cinco, hasta ahora, quedó muy lejos de lo que supo mostrar con la celeste y blanca, donde se lució”, concluye la información publicada en un sitio netamente racinguista.
El porcentaje que reclama Unión
Unión debería cobrar el 30 por ciento de los 10 millones de dólares, si es que se cumplieron los objetivos (el pase se hizo en 8 más 2 de bonos). En un momento, durante este año, la dirigencia de Unión alzó la voz contra Diego Milito – el presidente de Racing – y avanzó con acciones legales. “No nos muestran los papeles”, dijeron en Unión, respecto de cómo se había realizado la operación.
En los últimos tiempos, la relación volvió a encaminarse, llegó Tobías Rubio a Unión y ahora vuelve a estar Matías Tagliamonte en la mira tatengue para ser el reemplazante de Mansilla, luego del muy buen 2025 que tuvo el arquero que, durante ese año, atajó en Unión y luego fue recuperado por Racing (al finalizar el préstamo) pero sin afirmarse en la titularidad. Al respecto, con Unión estaría todo acordado y solo resta que el jugador salga de Racing.
Reunión clave entre las dirigencias
De acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral, esta semana que se inicia habría una reunión por zoom entre ambas dirigencias para avanzar con el tema del pago de lo que Racing ya ha cobrado por la venta. En principio, de acuerdo a lo que viene desde Buenos Aires, Gremio ya pagó 4 millones y está al día. De eso, a Unión le corresponde el 30. Pero lo que se quiere saber con certeza (y todavía no está claro) es el monto real en el que se llevó a cabo la operación. Al principio se dijo 6 más 2, pero todo parece indicar que fueron 8 millones más 2 por productividad.