Unión sabe que tiene, con Cristian Tarragona, una “solución” y un “compromiso”. La solución, es que se trata del goleador del torneo, que acaba de finalizar su mejor año y está en Unión. El compromiso, es porque Unión está obligado a realizar un esfuerzo supremo para que se quede, a sabiendas de que ofertas, al jugador, no le van a faltar.
Unión: con Tarragona, paciencia y “muñeca”
Los dirigentes de Unión saben que están negociando la continuidad del goleador del fútbol argentino. Hay aspectos en los que se coincide y otros que no. O al menos están algo lejano. No se resolverá en lo inmediato.
El escenario es ese y no hay por qué asustarse. Simplemente hay que tenerlo en cuenta y obrar en consecuencia. Por eso, Unión armó una ingeniería para “congeniar intereses” y deberá extremar los esfuerzos económicos para retenerlo, sabiendo que también debe reservar presupuesto para la llegada de los otros jugadores que pretende sumar Madelón.
“Hubo una propuesta, una contrapropuesta de Tarragona y una nueva propuesta nuestra”, señalan en Unión. Hay algo en lo que se pusieron de acuerdo: que el nuevo contrato se va a hacer por dos años. De eso no hay dudas en ninguna de las partes. Unión también quiere retener a Tarragona por ese tiempo, ya que ha demostrado – más allá de sus 35 años -, que su vigencia goleadora está muy bien complementada por el rendimiento físico y futbolístico. Tarragona está bien en todo, dicho en pocas palabras.
Aparte, Madelón lo dejó bien en claro cuando luego del triunfo con Vélez y aún con la esperanza – desvanecida al día siguiente por el empate en Mendoza entre Gimnasia e Independiente Rivadavia – de clasificar a los play off, señalando que Tarragona había hablado en el vestuario, antes de salir a la cancha y que, entre otras cosas, dijo que “nunca estuve en un vestuario tan sano como este de Unión”. Su influencia en el plantel, sin dudas, lo convirtieron en un referente absoluto. Y está bueno que eso suceda con alguien que, además de trayectoria y experiencia, tiene un plus indiscutido: es hincha de Unión y es un símbolo de pertenencia.
De acuerdo a lo que se pudo saber, el acuerdo no solo estaría dado en los dos años de contrato, sino en el sueldo que recibiría. ¿Y entonces?, lo que está faltando es solucionar la pretensión de Tarragona de arreglar una especie de “compra del pase”, o lo que antes se denominaba “prima”.
Unión estaría dispuesto a acercarse a la cifra final que el jugador ambiciona, prorrateando el valor total en 24 meses (la duración del contrato) y anexando algunos “bonus” por objetivo. Allí está situado el eje de la negociación, que por lo visto y especulan en Unión, es algo que no se resolverá de un día para el otro.
Tarragona tiene vínculo con Unión hasta el 31 de diciembre. Si algún club lo pretende, naturalmente que negociará con el jugador y allí Unión no tendrá nada que ver si es que Tarragona elige una mejor propuesta. El tiempo podría jugar a favor del jugador y en contra de Unión, además, en que el club tendrá que ir negociando, paralelamente, la llegada de los otros futbolistas solicitados por el técnico. ¿Se achicará el presupuesto?, puede ser, pero Unión está decidido – y tiene casi la obligación – de centrar el esfuerzo en la continuidad del goleador del fútbol argentino.
En el club – y esto no lo expresan los dirigentes – están convencidos que el esfuerzo se hará incluso para situar, a Tarragona, a la altura de lo que puede ganar un jugador de un club grande. El mayor obstáculo se podría presentar ante un ofrecimiento del exterior, donde las cifras y los dólares podrían seducirlo. A los 35 años, sabe que está en la recta final de su carrera deportiva y que la chance de ganar dinero con un buen contrato es ahora o nunca. Eso no quita que lo termine haciendo en Unión, claro está, a partir de la predisposición para retribuirle lo que le ha dado al club en este año y medio que lleva en la institución.
Hay que tener paciencia y “muñeca”. La paciencia, para seguir adelante en la negociación, asumiendo que Tarragona puede (no lo estoy asegurando) especular con esas ofertas que le podrían llover, más allá de su admitida intención de continuar en el club del que es hincha. Y “muñeca” para ir generando el mejor escenario para llegar a un arreglo conveniente para el jugador y que no sea impagable para el club.
Madelón lo quiere, la dirigencia también y el jugador va a escuchar las propuestas para quedarse, sabiendo que posiblemente deba hacerle un “guiño” a Unión si se da cuenta de que el esfuerzo del club es realmente importante para mantenerlo en el plantel. Aún sabiendo que en otro club puede ganar un poco más, pero que a eso lo resigna – siempre por algo que, económicamente, lo satisfaga – para seguir poniéndose la camiseta del Tate y la cinta de capitán.