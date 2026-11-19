Este jueves en Casa Unión

Unión jugó un amistoso y Madelón habló de Tagliamonte y Tarragona

En realidad, se jugaron dos partidos de 60 minutos ante 9 de Julio de Rafaela. Malcorra se alistó en el equipo presuntamente titular. En el caso de Tarragona, estuvo presente pero no hizo fútbol.