Más allá del trabajo que realizan los dirigentes y el técnico para la conformación del plantel profesional, tomando decisiones que tienen que ver con la salida de algunos jugadores y los cinco o seis puestos que Madelón pretende reforzar, Unión continúa trabajando y le queda todavía una semana más antes de tomarse las vacaciones hasta luego de la Navidad.
Unión jugó un amistoso y Madelón habló de Tagliamonte y Tarragona
En realidad, se jugaron dos partidos de 60 minutos ante 9 de Julio de Rafaela. Malcorra se alistó en el equipo presuntamente titular. En el caso de Tarragona, estuvo presente pero no hizo fútbol.
Respecto de los amistosos, fueron dos partidos de 60 minutos cada uno en el predio de Casa Unión ante 9 de Julio, situación que se repetirá el jueves de la semana que viene, ya en los días finales del trabajo antes de empezar las vacaciones.
En el primer partido, que fue victoria 1-0 (gol de Eric Ramírez), el Tate formó con Meuli; Pintado, Isla, Ludueña y Ayala; Malcorra, Mosqueira, Luna Diale, Grella; Estigarribia y Ramírez.
En el segundo encuentro, que fue triunfo tatengue por 4-0 (Misael Aguirre, Giaccone, Cerrudo y Fernández), el equipo de Madelón formó con Chávez; Zenclussen, Fagioli, Schalbetter, Rubio; Schaper, Giaccone, Peresutti, Pérez; Cerrudo y Aguirre.
Madelón citó al plantel en dos turnos y no solo estuvieron los que jugaron estos partidos, sino también algunos otros futbolistas, caso Cristian Tarragona, Lautaro Vargas (que se recupera de las dos operaciones a las que fue sometido, tanto de ligamentos cruzados como también de pubialgia) y Mathías Rocha, el defensor uruguayo que tuvo una lesión en el tendón de Aquiles que lo marginó de los últimos dos partidos, situación que dio lugar a la promisoria aparición de Isla.
Hay jugadores, de los siete que no pertenecerán más a la institución, que se dieron cita en Casa Unión pero que en las próximas horas firmarán la rescisión y quedarán desafectados del grupo. Los arreglos a los cuáles llegó la dirigencia contempla el pago de las obligaciones salariales con cheques que los futbolistas se llevaron, pagaderos desde ahora hasta febrero.
Por otra parte, el entrenador rojiblanco, Leonardo Madelón, hizo declaraciones para el sitio Soy Deportes y habló de la situación de Matías Tagliamonte, el arquero que fue solicitado en carácter de prioridad para que retorne a Santa Fe y se sume al plantel en lugar de Mansilla.
"Le transmití que su lugar estaba acá, que podía encontrar continuidad y la posibilidad de tener la titularidad. En Racing tuvo pocas oportunidades y creo que necesita confianza y partidos para demostrar lo que puede dar. La dirigencia me comunicó que está todo encaminado para que vuelva, así que estamos trabajando en eso", señaló el entrenador rojiblanco.
"Es un arquero que yo pedí. Después de la finalización del contrato de Mansilla, necesitábamos reforzar ese puesto y considero que Tagliamonte es una buena opción", agregó.
"El arco de Unión no es para cualquiera, tiene una responsabilidad muy grande y todos sabemos lo que significa defender estos colores", concluyó el técnico con relación al tema del arquero.
En cuanto a Tarragona, dijo que "Cristian tiene muchas ganas de quedarse y eso para nosotros es muy importante, porque cuando un jugador está cómodo y quiere seguir formando parte de un proyecto, las negociaciones se hacen de otra manera".
Continuó el entrenador señalando que “ya se realizaron nuevas ofertas, teniendo en cuenta algunas de las condiciones que él pretendía para su contrato. Para mí es un jugador indispensable, no solamente por los goles que aporta, sino también por su experiencia, su personalidad y lo que transmite dentro del grupo".
Concluyó diciendo que “viene de ser goleador y sabemos lo que representa para el equipo. Sería una pérdida importante para Unión, por eso tenemos la intención de que continúe. Ojalá podamos llegar a un acuerdo en estos días, porque queremos seguir contando con él".