Con Madelón al frente

Unión, Marabel, Cuello, Tarragona y el plan futbolístico para el 2027

Palacios se despidió del club y ya se conocen los puestos que el técnico pretende reforzar. Matías Tagliamonte es una alternativa para sustituir la casi segura salida de Mansilla, que termina su contrato con el club.