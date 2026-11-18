Sarmiento de Junín haría uso de la opción de Junior Marabel y le compraría a Unión el 60 por ciento del pase en la suma de 1.500.000 dólares, aunque el futuro del jugador no estaría en el “Kiwi”, sino en otra institución, posiblemente del exterior.
Unión, Marabel, Cuello, Tarragona y el plan futbolístico para el 2027
Palacios se despidió del club y ya se conocen los puestos que el técnico pretende reforzar. Matías Tagliamonte es una alternativa para sustituir la casi segura salida de Mansilla, que termina su contrato con el club.
Más allá del interés de Racing por contarlo en sus filas (todavía no tiene técnico la Academia, aunque se perfila con chances el mellizo Barros Schelotto), el futuro del delantero paraguayo no estaría en el país. De todos modos, esto no interesa a Unión, ya que el club estaría recibiendo el dinero que le puso como opción a Sarmiento. De acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral, sería en dos cuotas, la primera de manera inmediata y la otra en el mes de julio del año que viene.
El martes se llevó a cabo una reunión de comisión directiva y, en la misma, más allá de confirmarse que Leonardo Madelón continuará como entrenador en la institución, se trataron otros temas que dieron vuelta sobre lo futbolístico y la planificación para el año que viene.
Por lo pronto, el plantel se entrenará por lo que resta de esta semana y la semana que viene. Este jueves, Unión jugará un amistoso ante 9 de Julio de Rafaela, hecho que se repetirá, a manera de revancha, el próximo jueves, antes de darle descanso a los futbolistas hasta luego de Navidad, cuando se volverá al trabajo para el inicio de la parte fuerte de la pretemporada.
Julián Palacios, como se sabe, se despidió del club y de la ciudad. Es uno de los jugadores cuyo vínculo expiraba en diciembre, aunque en su caso, acordó con la dirigencia la salida y permanecerá en La Pampa a la espera de saber dónde seguirá su carrera. Además de Palacios, no seguirán Augusto Solari, Franco Fragapane, Matías Mansilla, Federico Gomes Gerth, Lucas Menossi y Bruno Pittón.
Una de las prioridades a la hora de renovar el contrato, es Brahian Cuello. Unión pretende que el jugador continúe en el club, luego de la buena temporada que realizó tras llegar a la institución de la mano de la secretaría técnica. Pero de acuerdo a la información que maneja El Litoral, tendría en sus manos una oferta del exterior. Es un jugador que se adaptó perfectamente al estilo futbolístico de Madelón, tiene dinámica, buen manejo, ida y vuelta, llegada al área de enfrente y puede jugar por los dos carriles. Se tratará de negociar su continuidad, pues es uno de los jugadores que el técnico solicitó que se quedara.
El otro tema a resolver, casi una “cuestión de Estado” en Unión, es el de Cristian Tarragona, el goleador del año en el fútbol argentino, al menos por lo que duró la etapa clasificatoria y antes del inicio de los play off. Tarragona quiere quedarse y Unión desea que se quede. El pedido del jugador –aceptado por la institución- es un contrato de dos años, algo que no está en tela de discusión. Otra cuestión es el incremento salarial, aspecto en el que (pesos más, pesos menos), habría un importante acercamiento. Ocurre que el centrodelantero santafesino pretende que el club haga un esfuerzo económico y entregue un dinero extra (lo que antes se llamaba prima o directamente la “compra del pase”, aunque no sería el término adecuado).
Con Tarragona hay un inicio de conversaciones que, se presume, no durará poco tiempo y seguramente se extenderá hasta el mes de diciembre para decidir su futuro. Ofertas no le faltarán al delantero y es uno de los aspectos que también evalúa la dirigencia. La idea es “armar un paquete” contemplando todo, prorratear el monto por los dos años de contrato y hacerlo efectivo mes a mes durante los 24 meses de duración del mismo. Esto recién empieza y no cabe otra que esperar.
En cuanto al proyecto futbolístico, Madelón elevó una lista de jugadores para empezar a negociar. En los puestos a cubrir, hay que señalar el de arquero (la vuelta de Matías Tagliamonte sería la prioridad pero no es el único apuntado), un lateral zurdo, un central (de ser posible se buscará a alguien con experiencia), un volante central y dos volantes mixtos.
Respecto de Malcorra y Pintado, ambos tienen cláusula de salida en diciembre. En el caso de Malcorra, la chance puede ejercerla el propio jugador o la institución. En el de Pintado, Gimnasia tiene la cláusula de repesca y, para quedarse en Unión, el club deberá pagar una suma de dinero contemplada en el contrato de préstamo del futbolista, cuyo pase pertenece a la entidad platense.
De Malcorra se esperaba más, aunque nadie discute sus condiciones y su vigencia, más allá de los casi 40 años de edad que lo convierten en uno de los jugadores más veteranos del fútbol argentino. Pintado ha tenido buenos partidos, pero discutió su lugar en el equipo con Tobías Rubio, el jugador que se incorporó a Unión por la lesión sufrida por Lautaro Vargas, quien, dicho sea de paso, tendrá seguramente unos meses todavía para su vuelta al equipo después de la operación de ligamentos cruzados y de pubialgia.