Unión, que intenta retener a Cristian Tarragona con su mochila cargada de goles, sabe que el segundo artillero del año en Argentina le puede generar un impensado salvavidas con dinero.
Sarmiento dice que compra a Marabel de Unión para venderlo
La opción que le puso el Tate está fijada en 1.500.000 dólares más impuestos (serían 1.750.000 dólares finales). “Es el goleador del año. No va a continuar su carrera en Sarmiento, pero la idea es comprarlo y luego venderlo”, dijo Chiófalo.
Historia cinematográfica de Marabel
Se trata de Junior Osvaldo Marabel, el paraguayo cuya ficha es del Tate. Hace un año cuando el Tate lo prestaba a Sarmiento de Junín (unos 100.000 dólares de cargo) le fijaba la opción de compra: 1.500.000 dólares más los impuestos a cargo del comprador. En "bruto", la cifra final sería de 1.750.000 dólares.
Hace algunas horas, el presidente de Sarmiento de Junín, Fernando Chiófalo, realizó un balance del año deportivo e institucional, se refirió a la continuidad de Facundo Sava, habló sobre el futuro de Junior Marabel y confirmó nuevos reclamos económicos contra otros clubes.
¿Qué dijo el pope máximo del "Verde" del tema Marabel?: En cuanto a Junior Marabel, Chiófalo reconoció que Sarmiento pretende encontrar una alternativa para quedarse con el delantero, aunque la opción de compra representa una cifra elevada para las posibilidades económicas del club.
"Es el goleador del año. No va a continuar su carrera en Sarmiento, pero la idea es comprarlo y luego venderlo", sostuvo, al explicar la estrategia que buscarían llevar adelante", publica el sitio "Zona de Gol".
Al toque, agregó: "Deportivamente cerramos un año maravilloso, por más que no logramos pasar a los play-offs. Cumplimos el primer objetivo de seguir en Primera seis fechas antes. Se nos escapó por un mal cierre de año", expresó el dirigente en el canal oficial del club. Además, se mostró confiado de cara al futuro: "El año próximo vamos a entrar".
Chiófalo también destacó el crecimiento de la institución y el recorrido de su gestión al frente del Verde. "Cumplimos 400 partidos en Primera. El 75% de la historia de Sarmiento en Primera es responsabilidad nuestra", señaló. En esa línea, remarcó que el club logró consolidarse en la máxima categoría y ampliar su estructura deportiva, con disciplinas como básquet y vóley.
Sarmiento busca "hacer un negocio"
Uno de los principales temas abordados fue la continuidad de Facundo Sava como entrenador. El presidente confirmó que existen conversaciones para extender su vínculo y que ambas partes tienen intenciones de seguir trabajando juntas.
"Queremos la continuidad del entrenador y él también quiere seguir. Está Mariano (Sardi) hablando con su representante para definir los números", explicó.
Por otra parte, el máximo dirigente adelantó que la pretemporada comenzará el 26 de diciembre y que la planificación para 2027 ya está en marcha. El club deberá resolver la situación de varios futbolistas que se encuentran a préstamo y que deberán regresar a sus respectivas instituciones.
Finalmente, Chiófalo se refirió a dos cuestiones económicas que involucran a otras instituciones. Por un lado, confirmó que Sarmiento volvió a inhibir a Cerro Porteño por la transferencia de Jonathan Torres. Por otro, señaló que Argentinos Juniors todavía adeuda dos cuotas correspondientes a la venta de Joaquín Gho, motivo por el cual el club inició un reclamo.
De esta manera, el presidente dejó en claro que, más allá de la eliminación del Clausura, Sarmiento ya trabaja con la mirada puesta en el próximo campeonato. La continuidad del cuerpo técnico, la conformación del plantel y la resolución de las operaciones pendientes serán algunos de los desafíos que tendrá la dirigencia en los próximos meses.
El Verde buscará dar un paso más en 2027 y convertir la permanencia anticipada conseguida durante esta temporada en una campaña que le permita pelear por objetivos deportivos más ambiciosos. Con la pretemporada prevista para fines de diciembre, el trabajo de planificación ya comenzó en Junín.