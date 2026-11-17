Lo afirmó el propio presidente en Junín

Sarmiento dice que compra a Marabel de Unión para venderlo

La opción que le puso el Tate está fijada en 1.500.000 dólares más impuestos (serían 1.750.000 dólares finales). “Es el goleador del año. No va a continuar su carrera en Sarmiento, pero la idea es comprarlo y luego venderlo”, dijo Chiófalo.