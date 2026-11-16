Unión sufrió una dura derrota por 4 a 1 frente a Racing Club en el predio La Tatenguita, en el marco de la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026, resultado que decretó su descenso de la máxima categoría del fútbol femenino de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El conjunto rojiblanco había llegado a este compromiso con la ilusión matemática de sostener la permanencia, pero la caída como local puso punto final a su paso por la división de privilegio.
Unión cayó 4 a 1 ante Racing en La Tatenguita y descendió de categoría
El conjunto de Paulo Poccia necesitaba un triunfo para mantener sus mínimas chances de permanencia en la Primera División de AFA, pero sufrió una dura derrota en la 14ª fecha. Tras el encuentro, el club respaldó públicamente al plantel y al cuerpo técnico por el esfuerzo realizado durante la temporada.
El equipo santafesino necesitaba prácticamente un milagro deportivo para conservar su lugar en Primera: estaba obligado a ganar los dos encuentros que le restaban en el calendario y, al mismo tiempo, esperar que Independiente perdiera sus dos compromisos para lograr salvarse de manera definitiva.
En el desarrollo del encuentro ante La Academia, la visita impuso su jerarquía y selló la goleada por 4 a 1 gracias a las conquistas de Marleidy Cossio, Adriana Sachs, Delfina Pacheco y Rocío Bueno. Por su parte, Emilse Albornoz fue la encargada de anotar el único descuento para el elenco local. A pesar de la tristeza por la pérdida de la categoría, la delantera cerró una destacada actuación individual a lo largo del calendario, alcanzando los 6 tantos en el presente certamen y acumulando un total de 11 goles en el año, aún con una jornada por disputarse, siendo la goleadora del equipo.
Con este marcador, Unión quedó ubicado en el 15° puesto de la tabla anual sobre un total de 16 equipos participantes, cosechando 16 puntos producto de 3 victorias, 7 empates y 19 derrotas.
Una vez consumado el descenso, la institución santafesina se expresó a través de sus canales oficiales para difundir un mensaje institucional de agradecimiento y respaldo hacia las futbolistas y el cuerpo técnico, destacando el compromiso y el esfuerzo sostenido durante toda la temporada deportiva.
Síntesis del partido
Unión: Zaninetti; C. López, Guardia, Hermán, Vilte, Pinto, M. López, Coronel, Albornos, Lencina y Acevedo. DT: Paulo Poccia.
Racing: Sailer, Otazú. Reche, Sachs, Rodríguez, Pérez, Maregatti, Herrera, Ramírez, Bueno y Cossio. DT: Héctor Bracamonte
Goles: Marleidy Cossio, Adriana Sachs, Delfina Pacheco y Rocío Bueno (RC); Emilse Albornos (U).
Cancha: La Tatenguita