Fútbol femenino

Unión cayó 4 a 1 ante Racing en La Tatenguita y descendió de categoría

El conjunto de Paulo Poccia necesitaba un triunfo para mantener sus mínimas chances de permanencia en la Primera División de AFA, pero sufrió una dura derrota en la 14ª fecha. Tras el encuentro, el club respaldó públicamente al plantel y al cuerpo técnico por el esfuerzo realizado durante la temporada.