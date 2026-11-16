Mientras el plantel profesional del Club Atlético Unión consume los últimos de entreno en la temporada 2027 (el último día de trabajo será el viernes 27 de noviembre), los dirigentes trabajan por un lado y Leo Madelón por el otro.
Unión prepara una segunda oferta para retener a “Tarra-gol”
El mercado de verano será determinante para el Unión 2027, entre altas, bajas y renovaciones de contratos. Leo Madelón usará estas semanas para tomar determinaciones con los chicos de reserva que subirán al plantel profesional.
Goleador de Unión y del año en Argentina
El primer gran objetivo se llama Cristian Tarragona, goleador del Tate y del fútbol argentino en todo 2026. El punta terminó con un promedio de un gol cada dos partidos con la camiseta de Unión.
Antes que terminara la competencia deportiva del Tate, los dirigentes le acercaron a la representación del “9” una oferta para renovar, mejorada en el monto y extendida en el tiempo de vinculación contractual. Se sabía, al mismo tiempo que Cristian Tarragona seguía metiendo goles con la camiseta de Unión, que el contrato tenía fecha de vencimiento en el mes de diciembre de este año.
Más allá de las charlas permanentes con el propio punta (de parte de Madelón, Zurbriggen y los dirigentes), a la oferta formal se la acercaron a Abel Ayala, que es quien asesora desde la representación al jugador que es hincha de Unión. “Tarra”, que durante mucho tiempo estuvo en manos de Uriel Pérez, ahora tiene otro hombre de confianza.
“En medio de los rumores de un mercado de pases que ya comenzó, un apellido con largo recorrido en el futbol argentino sorprende con un movimientos que agitan la escena.
"El jugador en cuestión tomó la decisión de ser representado por un actor del medio argentino”, explicaba Doble Amarilla hace un año y pico, cuando Tarragona salía de Talleres, siendo pretendido por Gimnasia y Unión al mismo tiempo.
CD y Zurbriggen con Ayala, repre de Tarra
“El nuevo vínculo llamó la atención: quien ahora lo representa es nada menos que Abel Ayala, actor conocido por su participación en “El Marginal” y “El Polaquito”. La noticia generó impacto en el ambiente futbolero, no solo por el vínculo con su agente, sino también por lo que esto simboliza”, ampliaba la info del sitio futbolero nacional.
Asi las cosas, quien negocia con Luis Spahn y Santiago Zurbriggen es Abel Ayala, ex actor y actual representante del delantero. “Entre la primera oferta que hizo Unión y la contraoferta del agente de Tarragona hay diferencias que, al menos hoy, son importantes. Es grande la brecha”, reconocen ante la consulta de El Litoral.
¿Qué piensan en Unión?: que si bien los jugadores trabajarán hasta el sábado 27, la novela con Tarragona tendrá varios capítulos más y su resolución final excederá esa fecha. De todos modos, el Tate prepara una segunda oferta para intentar retener al goleado argento en el 2026.
Cuando Tarragona llegó al Tate, lo hizo con el pase en su poder. “El Club Atlético Unión presentó oficialmente a Cristian Alberto Tarragona como refuerzo de cara a la segunda etapa del año. El delantero de 34 años llega en condición de libre y se suma al equipo dirigido por Leonardo Carol Madelón hasta diciembre de 2026”, publicaba El Litoral el 17 de junio de 2025.
Si bien no trascendieron mayores detalles, la segunda oferta que prepara la dirigencia de Unión incluiría una especie de “prima”, un contrato más largo en el tiempo y una suerte de bonos por rendimiento (tanto individuales como colectivos).
“Somos optimistas, queremos que se quede, pero imaginamos una negociación larga, por más que todos están ansiosos en cerrar ya mismo la renovación en el Mundo Unión”, explican desde López y Planes.
Tanto Cristian Tarragona (su contrato está vigente hasta fin de año), como el resto de los jugadores profesionales de Unión, entrenarán hasta el viernes 27 de noviembre y volverán al otro día de Navidad, el 26 de diciembre. hasta el 30 a la mañana y luego volverán directamente el 2 de enero en Casa Unión para arrancar la pretemporada.
Como se sabe, de acuerdo a lo que comunicó la Liga Profesional, la primera fecha se jugará el fin de semana de 23 y 24 de enero de 2027. Por ahora, no está definido si el rojiblanco aceptará la invitación para jugar ir a Uruguay, como todos los años, para jugar la Serie del Río de La Plata.