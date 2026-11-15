En Unión habrá dos reuniones en el inicio de la semana que podrían arrojar novedades con relación a temas de urgente resolución, empezando por definir la continuidad de Leonardo Madelón, quien tiene contrato hasta el 30 de junio del año que viene, según él mismo se encargo de aclarar en el último encuentro con la prensa.
Unión arranca la semana con dos reuniones que pueden ser clave
El lunes sería mesa chica de la dirigencia con secretario técnico y, posiblemente, Madelón. El martes, comisión directiva. La continuidad del DT y el arreglo con Tarragona en lo más alto de la agenda.
En este aspecto, hay dos posturas dentro de la comisión:
* 1) Sostener al actual técnico, a quien la dirigencia fue a buscar en abril del año pasado cuando el arranque del año había sido flojo y el equipo se situaba en la zona baja de la tabla anual y prácticamente quedaba eliminado en la Copa Sudamericana. A partir de allí, no solo que la sumatoria de puntos hizo que la permanencia no peligre en ningún momento, sino que se logre la clasificación para los play off del Clausura del año pasado y el Apertura del actual. Pero hay otro aspecto y es el hecho de que la continuidad de Madelón estaría sostenida por el presidente Spahn y su costumbre (no siempre mantenida) de evitar el despido de los entrenadores.
* 2) No son pocos los que creen que se trata de ciclo cumplido – el de Madelón al frente de Unión – y entienden que lo mejor es cambiar de aire. En ese aspecto, el nombre que suena más fuerte es el de Facundo Sava, quien viene de dirigir a Sarmiento de Junín en una campaña parecida a la de Unión: sacó 21 puntos y se quedó afuera por uno, cuando, en realidad, fue protagonista del torneo en muchos pasajes y se quedó sin “nafta” en el momento de las definiciones.
Una primera reunión se llevará a cabo este lunes y será de mesa chica (algunos dirigentes e integrantes de la subcomisión de fútbol), con el secretario técnico y posiblemente Madelón. Luego, el martes, será la reunión de comisión directiva, donde los temas principales girarán alrededor del fútbol: definición del DT, de la continuidad de algunos jugadores, presupuesto y lineamientos del proyecto deportivo para el año que viene.
Algunas cuestiones van decantando. Por ejemplo, es muy difícil que Mansilla siga siendo el arquero de Unión (vence su contrato) y el mismo rumbo seguirían Palacios, Menossi, Solari y Fragapane. Otro contrato que vence es el de Bruno Pittón, en tanto que hay prioridades para renovar, como la ya apuntada de Cristian Tarragona y también Brahian Cuello.
Después, hay una situación a resolver que es la continuidad de Ignacio Malcorra, un jugador que hizo mucho para volver a Santa Fe a vestir la camiseta de Unión pero que no tuvo el rendimiento que se esperaba. Hay una cláusula por la que se puede interrumpir el vínculo a fin de año, como también lo hay por Juan de Dios Pintado, quien podría regresar a Gimnasia si hace uso de la cláusula de repesca o quedarse en Unión, pero en este último caso, el Tate tendrá que pagar un préstamo.
El plantel seguirá entrenándose durante estas dos semanas que faltan para el final de noviembre y luego habrá vacaciones. Seguramente, el trabajo será de mantenimiento hasta el último viernes de noviembre y después será el tiempo del descanso hasta después de Navidad, momento en el que se iniciará el trabajo más fuerte de pretemporada.
“La idea del presidente es que el plantel esté completo para la fecha del regreso al trabajo”, cuentan desde la intimidad, pero se sabe que esto es algo prácticamente imposible de conseguir. Ningún cuerpo técnico ha conseguido – y no solamente en Unión – iniciar una pretemporada con todos los jugadores a disposición. Muchos se van sumando (o yendo) a medida que se va desarrollando el trabajo. Es lo ideal, sin dudas, pero se trata de algo que es pura teoría y no tiene ninguna aceptación en la práctica.
También es complicado realizar algún amistoso en estos días de trabajo de mantenimiento y sin competencia a la vista, por el riesgo de alguna lesión. De todos modos, no estaría mal ver la posibilidad de realizar algún partido como para darle más realce a un tiempo de trabajo que se tornará monótono, teniendo en cuenta que el equipo ya está eliminado del torneo y volverá a competir oficialmente el año que viene.
Según algunas versiones, el próximo torneo se iniciará el fin de semana del 24 de enero, algo que llama la atención teniendo en cuenta la ausencia de torneos internacionales (el año que viene no hay Copa América, ni Mundial ni nada que se le parezca como para que haya un paráte pronunciado en Primera División).
Respecto del proyecto deportivo, no hay que extrañarse si la idea es traer pocos refuerzos y en puestos clave. Por ejemplo, se está en la búsqueda de un arquero y es posible que también se haga lo mismo con un volante lateral con recorrido y juego, del estilo de Julián Palacios. Teniendo en cuenta las buenas actuaciones de los chicos del club, la idea sería la de continuar promoviendo jugadores de abajo y darle más rodaje a algunos que jugaron poco, como ha sido el caso de Nazareno Fazzi, por ejemplo o Valentín Cerrudo.
Por último, Junior Marabel debe regresar al club porque tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027 y Unión dispone del 60 por ciento de la ficha. El jugador pretende seguir en otro lugar (podría ser uno de los grandes de Paraguay) y Unión tiene la idea de venderlo, aprovechando el buen momento y la cantidad de goles que viene de marcar, no solo en Sarmiento sino también en su paso por el Palestino de Chile.
Por otra parte, hay un listado de jugadores que debe volver a la institución luego de haber cumplido sus préstamos en otras instituciones. Entre ellos, se puede mencionar a Enzo Rubio, Gastón Arturia, Junior Marabel, Daniel Juárez, Franco Ratotti y Froilán Díaz.