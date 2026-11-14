Se pone en duda la Serie Río de La Plata

Unión trabaja dos semanas más y Madelón licencia al plantel

El retorno de los jugadores tatengues será recién entre Navidad y Fin de Año, para luego iniciar la pretemporada el 2 de enero de 2027. La decisión de Lucas Menossi no tiene que ver con lo económico: su deseo es vivir y jugar en Buenos Aires.