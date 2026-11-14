Después de algunas reuniones donde hubo puntos de vista encontrados entre lo que pensaban los dirigentes y el staff técnico, finalmente (en este aspecto puntual) se salió con la suya Leonardo Carol Madelón y el plantel profesional tatengue seguirá entrenando dos semanas más, hasta el mismo viernes 27 de noviembre.
Unión trabaja dos semanas más y Madelón licencia al plantel
El retorno de los jugadores tatengues será recién entre Navidad y Fin de Año, para luego iniciar la pretemporada el 2 de enero de 2027. La decisión de Lucas Menossi no tiene que ver con lo económico: su deseo es vivir y jugar en Buenos Aires.
Le dieron el "gusto" a Madelón
Los dirigentes consideraban que era mejor licenciar ahora (es un mes de vacaciones) y volver directamente en el mes de diciembre para luego empalmar con la pretemporada, recordando que el primer partido de Unión será el domingo 24 de enero.
Finalmente, aceptaron la sugerencia del entrenador, quedando el cronograma de trabajo de la siguiente manera. Por un lado, el plantel profesional seguirá entrenando en Santa Fe dos semanas más, quedando licenciado el viernes 27 de noviembre.
Después de Navidad 2026 y antes de Enero 2027, volverán a la ciudad un puñado de días y finalmente arrancarán la pretemporada del año próximo el 2 de enero, pensando en ese primer partido del 24 de enero por la Liga Profesional.
En principio, Unión ya tiene arriba de la mesa la invitación para ir a jugar la Serie del Río de La Plata, como todos los años en el mes de enero.
De todos modos, más allá que la organización se hace cargo de los gastos de traslados más alojamiento con comidas, la idea sería "no viajar al país vecino si por lo menos no le aseguran tres partidos internacionales", algo que hoy no está en los planes de la empresa uruguaya.
Por lo tanto, en caso de no darse un giro completo, el objetivo será arrancar en Casa Unión y luego ir viendo desde el staff técnico (Madelón) junto al director deportivo (Zurbriggen) la posibilidad de concretar, desde la logística y la exigencia, los rivales para preparar el nuevo Unión modelo 2027.
Menossi y una decisión "de vida"
En cuanto a los nombres de los jugadores cuyo contrato se termina en el mes de diciembre, la novedad más importante que se generó en las últimas horas pasa por la decisión de Lucas Menossi, uno de los tres que estaban apuntados para renovar (los otros dos son Tarragona y Cuello).
El volante central, que arrancó a puro gol con la camiseta de Unión y terminó con esa molestia física que lo sacó del equipo en las últimas fechas, habría tomado la decisión de mudarse para vivir y jugar al fútbol en un algún club de Capital Federal o de la provincia de Buenos Aires.
"El no de Menossi no pasa por un tema de dinero, porque la idea era mejorar y renovar; la decisión de buscar algo que no sea Unión pasa por otro lado", confirman ante la consulta de El Litoral.
Por lo tanto, Lucas Menossi pasa a integrar el bloque de los que estarán "de salida" en el Mundo Tate, a saber: Mansilla, Gómez Gerth, Bruno Pittón, Julián Palacios, Franco Fragapane y Augusto Solari.
En el caso de los jugadores Juan de Dios Pintado (lateral uruguayo) e Ignacio "Nacho" Malcorra, los dos poseen gatillos de salida en sus respectivas vinculaciones, vigentes a diciembre de 2026.
En el caso del lateral uruguayo, el vínculo es hasta 2027, pero con esta ventana a favor de Gimnasia y Esgrima de La Plata. "Si Gimnasia, por tal o cual motivo, ejecuta la cláusula para recuperarlo, Unión lo deja pagando un dinero que no es tan importante", explican. Por ahora, Gimnasia no hizo nada y el jugador quiere seguir en Santa Fe.
El otro caso especial es el de "Nacho" Malcorra, que llegó desde Independiente de Avellaneda en el último mercado. "Siempre que Malcorra firma, ponemos una cláusula de salida por las dudas", reconocen en su entorno.
La realidad es que, en principio, más allá de la no conformidad del zurdo por los pocos minutos que le dio Leo Madelón en campo, es quedarse en Santa Fe a pelear un lugar con la camiseta de Unión.
Un arquero, un "5" de marca y dos extremos serán las necesidades básicas de Unión en este mercado de pases de verano pensando en el 2027, siempre considerando el sí de Cuello y de Tarragona.
En consecuencia, Unión arranca las últimas dos semanas de trabajo del 2026, con el objetivo del cuerpo técnico de enfocar lupa en los posibles jugadores de reserva que puedan "subir directamente" al plantel profesional superior.
Lo que trascendió es que los juveniles Lucas Cacciabue (ya sumó minutos en Primera) y Facundo Iacono (figura en reserva), casualmente en la zona de medios donde el Tate lo pierde a Menossi, son los apuntados para arrancar con el plantel superior.
Al mismo tiempo, por cuestiones reglamentarias, hay tres jugadores que deben volver a la entidad de López y Planes. Uno de ellos es Enzo Rubio, el lateral de 23 años que había llegado libre desde la reserva de River. El defensor fue cedido a préstamo al Delfín de Ecuador.
El arquero Froilán Díaz, con 20 años, también hizo experiencia en la mitad del mundo, pero en este caso con el Deportivo Quito, que juega en la Segunda División de Ecuador.
Finalmente, el que otra vez anduvo dando vueltas en la temporada, fue el delantero juvenil Franco Ratotti (se fue primero al Delfín de Ecuador y después a Unión Española de Chile).
En los tres casos se trata de jugadores cuyos derechos pertenecen a Unión, por lo que habrá que esperar para saber qué decisión toma la secretaría técnica junto al cuerpo técnico de Leo Madelón.