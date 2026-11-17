La Reserva de Unión despidió su participación en el Torneo Clausura Proyección de la Liga Profesional con una contundente exhibición futbolística al golear por 4 a 0 a Instituto de Córdoba. El encuentro se disputó este martes en el estadio 15 de Abril bajo el arbitraje de Marcos Winer y mostró una marcada superioridad del conjunto local de principio a fin.
La Reserva de Unión aplastó 4 a 0 a Instituto en el 15 de Abril
El equipo conducido por Alejandro Trionfini resolvió el encuentro en la primera etapa con tantos de Nicolás Zenclussen, Tobías Giraudo y Tomás Torres, mientras que Ciro Isonio selló el resultado en el inicio del complemento. Con este triunfo, el Tatengue finalizó en el décimo lugar de la tabla con 21 puntos.
El elenco rojiblanco, dirigido por Alejandro Trionfini, impuso condiciones desde el arranque y sentenció la historia antes del descanso. La apertura del marcador llegó a los 16 minutos del primer tiempo a través del centrodelantero Nicolás Zenclussen, quien convirtió así su primer gol en la divisional. Sobre los 31', Tobías Giraudo estiró la diferencia y, cuando expiraba la etapa inicial, a los 43', Tomás Torres de tiro libre anotó el 3 a 0 parcial que encaminó la goleada.
Lejos de bajar el ritmo en el complemento, el Tatengue mantuvo la presión alta tras el entretiempo y golpeó de inmediato: apenas transcurridos dos minutos de la segunda mitad, el defensor Ciro Isonio apareció para firmar el 4 a 0 definitivo frente a un conjunto cordobés que nunca logró hacer pie en suelo santafesino.
Con esta victoria, Unión cerró el certamen ubicado en el 10° puesto de la tabla de posiciones con 21 unidades, hizo 24 goles (quinto equipo más goleador) redondeando una campaña de cuatro triunfos, nueve empates y cinco derrotas. En el plano individual a lo largo del campeonato, los máximos artilleros del equipo santafesino fueron Benjamín Pérez, con cuatro conquistas, y Ricardo Solbes, con tres.
Síntesis del partido
Unión: Kuverling; Barinaga, Isonio, Mosset, S. Zurbriggen; Mariotti, Bigot, Giraudo; Cacciabue, Torres y N. Zenclussen. DT: Alejandro Trionfini.
Instituto: Espeche; Mainero, Olivera, Bolatti, Ludueña; Baster, Rojas, Coronel, Peralta; Marasca y Bujedo. DT: Bruno Martelotto.
Goles: PT 16' Nicolás Zenclussen (U), 31' Tobías Giraudo (U) y 43' Tomás Torres (U); ST 2' Ciro Isonio (U).
Árbitro: Marcos Winer.
Estadio: 15 de Abril.