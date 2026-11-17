Goleada para cerrar el año

La Reserva de Unión aplastó 4 a 0 a Instituto en el 15 de Abril

El equipo conducido por Alejandro Trionfini resolvió el encuentro en la primera etapa con tantos de Nicolás Zenclussen, Tobías Giraudo y Tomás Torres, mientras que Ciro Isonio selló el resultado en el inicio del complemento. Con este triunfo, el Tatengue finalizó en el décimo lugar de la tabla con 21 puntos.