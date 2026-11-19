El Tate se mueve

Unión: siete contratos rescindidos, la situación de Malcorra y Cuello más nombres que asoman

Mansilla, Palacios, Bruno Pittón, Fragapane, Solari, el arquero Gomes Gerth y Menossi acordaron la salida anticipada de la institución. Todos los contratos vencían en el 31 de diciembre.