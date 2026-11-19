Tal cual había anticipado El Litoral, ya son siete los contratos que Unión rescindió por anticipado y que tenían fecha de caducidad el 31 de diciembre de este año. Todavía está faltando la resolución sobre algunos otros, aunque la situación de ellos es diferente. Por ejemplo, los vinculados a Cristian Tarragona y Brahian Cuello, que son jugadores que Unión desea mantener en el plantel para el 2027.
Unión: siete contratos rescindidos, la situación de Malcorra y Cuello más nombres que asoman
Mansilla, Palacios, Bruno Pittón, Fragapane, Solari, el arquero Gomes Gerth y Menossi acordaron la salida anticipada de la institución. Todos los contratos vencían en el 31 de diciembre.
La lista de jugadores que no pertenecen más a la institución, son Matías Mansilla, Julián Palacios, Bruno Pittón, Franco Fragapane, Augusto Solari, Federico Gomes Gerth y Lucas Menossi. De todos ellos, con el que se quiso arreglar fue con Menossi, para que continúe en el club una temporada más, pero prefirió rescindir e irse a jugar a Buenos Aires, según lo que expresó el propio futbolista. En principio, estaba dentro de los planes de Madelón para seguir su carrera en Unión.
En cuanto a Cristian Tarragona, se está en plena negociación para la extensión del contrato. Unión pretende que el jugador se quede y el futbolista solicitó, en principio, dos años de vínculo. El club está de acuerdo con esa condición y también está dispuesto a un fuerte incremento salarial. Esto ha permitido abrir un frente de negociaciones que, en principio, resulta auspicioso. Pero es solo el inicio de las gestiones y de acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral, no es algo que se resuelva de manera inmediata.
El otro tema es el de Brahian Cuello, aquel volante que llegó del fútbol ecuatoriano y del que se tenían muy pocas referencias cuando arribó a Unión. Se adaptó perfectamente al esquema de juego de Madelón y por eso el técnico desea sostenerlo en el plantel. En principio, el futbolista tiene deseos de quedarse pero habrá que arreglar un nuevo contrato. En su caso, por lo que pudo saberse, estaría manejando una oferta del exterior y esto podría traer complicaciones. Es por ello que Madelón apunta a traer dos carrileros de las características de Palacios y de Cuello para poder reemplazarlos.
El futuro incierto de Ignacio Malcorra
Ignacio Malcorra tiene contrato vigente con el club hasta junio pero con cláusula de salida en diciembre. Es incierto su futuro y dependerá de una charla que tengan el futbolista con el entrenador. Madelón dio el visto bueno para su incorporación y el jugador no pudo repetir, en Unión, aquellos muy buenos rendimientos que tuvo en Rosario Central. Su mejor partido fue cuando entró en el partido ante Sarmiento de Junín, en Santa Fe, donde, inclusive, convirtió su único gol desde el regreso a Santa Fe.
Tagliamonte asoma para el arco
En el rubro incorporaciones, el técnico elevó una lista de jugadores y el que asoma con mayores posibilidades es Matías Tagliamonte, el arquero que tuvo un buen año en Unión y que retornó a Racing cuando terminó su vínculo, aunque fue suplente en la Academia y atajó poco. El arquero habría dado el visto bueno para retornar a la institución y, ante la salida de Mansilla, sabe que llega con todas las posibilidades de arrancar como titular.
Los puestos pedidos por Madelón
Entre las pretensiones del técnico, además de un arquero, figuran un lateral por izquierda, un marcador central, un volante central y dos carrileros, además del objetivo prioritario de sostener en el plantel a Cristian Tarragona.
Se habla de un volante central uruguayo, que proviene de uno de los grandes de ese país y también de un marcador central que juega en un club importante de Primera División (Huracán) que estarían formando parte de esa lista que elevó Madelón a la dirigencia.
Por último, recordemos que la comisión directiva de Sarmiento de Junín tomó la determinación de hacer uso de la opción de compra por la ficha del delantero paraguayo Junior Marabel, perteneciente a Unión de Santa Fe. La operación, estipulada en 1,5 millones de dólares por el 60% de los derechos económicos del futbolista, responde a una estrategia financiera para capitalizar su gran presente deportivo y transferirlo en el corto plazo.
El atacante guaraní fue la pieza más determinante del elenco verdolaga a lo largo de la temporada, cerrando su participación con una marca de 14 goles. Este rendimiento despertó el interés de diversas instituciones, tanto del ámbito local como del exterior, lo que motivó a los dirigentes juninenses a asegurar el activo antes del vencimiento de los plazos contractuales.
Según trascendió en el entorno del club de la avenida Arias, la cifra exigida por el conjunto santafesino excede el presupuesto habitual que maneja la institución para incorporar jugadores de manera definitiva. Por este motivo, el desembolso se llevará adelante mediante una ingeniería financiera conjunta con Oller Group, la agencia que representa al futbolista.
El plan trazado entre la dirigencia y el grupo empresarial contempla adquirir el porcentaje acordado con Unión para luego ubicar al delantero en otro destino. De concretarse una transferencia inmediata, Sarmiento lograría recuperar la inversión inicial y obtener un rédito económico significativo, mientras que Marabel daría un salto salarial en su carrera profesional.