Hace un año, el arquerito tatengue Froilán Díaz extendía su contrato con el Club Atlético Unión, el Tate aseguraba su patrimonio y el chico tomaba la decisión de “largarse” solito para hacer experiencia en el fútbol de ascenso de Ecuador. Hoy, una temporada después, el rodaje sirvió: atajó, le hicieron pocos goles y debe volver al Tate.
Froilán la rompió toda en Quito y vuelve a Unión: ¿pelea con Meuli?
Fue uno de los arqueros rojiblancos con mayor proyección e hizo una temporada de experiencia en el ascenso de Ecuador. El delantero Franco Ratotti, Enzo Rubio y otros en la misma situación.
Son de Unión y fueron prestados
“Le fue realmente muy bien, le marcaron cinco goles y la rompió toda. Tiene sacado el ticket aéreo para volver a Santa Fe el 7 de diciembre: el préstamo se terminó y debe volver a Unión, club que es dueño de la ficha. Allá lo quieren por una temporada más, pero debe resolver el Tate”, explican en su entorno.
Por lo que trascendió, casi al mismo tiempo que se va concretando la vuelta de Matías Tagliamonte por un año al arco de López y Planes, existiría una idea en el staff técnico que encabeza Leo Madelón para verlo y contemplar la chance que pelee con Lucas Meuli el puesto de golero alternativo. O sea, que pueda competir en el plantel profesional.
Froilán Díaz, por sus notables condiciones, firmó a los 16 años el contrato más tempranero de un canterano rojiblanco. Luego, en el 2023, Froilán debutó en el arco de la Selección Juvenil Argentina Sub 17 contra Senegal en el Mundial FIFA que se disputó en Indonesia.
Desde siempre, los cuerpos de entrenadores argentinos en Ezeiza con las Selecciones Juveniles de la AFA lo fueron elogiando. “Tendría que atajar más en Unión, lo queremos ver más seguido”, era la recomendación.
Ahora, dentro de un paquete de decisiones que debe tomar el Tate con sus jugadores cedidos a otros clubes, aparece la situación de Froilán Díaz, luego de su hermosa experiencia en el ascenso de Ecuador en el arco del Deportivo Quito.
Otro caso parecido es el de Franco Ratotti, delantero que en esta temporada 2026 pasó por dos clubes: primero el Delfín de Ecuador y posteriormente en Unión Española de Chile, donde terminó jugando.
Ratotti, Rubio y los dos Díaz
En el caso del delantero, que hizo mucho ruido con sus goles en reserva, el Club Atlético Unión tiene a su favor una cláusula para re-pescarlo y que vuelva a ponerse la camiseta del Tate. De lo contrario, seguiría en Chile, con la camiseta roja de la Unión Española.
Hablando del fútbol de Ecuador, el lateral derecho Enzo Rubio (Unión lo trajo desde la reserva de River), también completó el año de préstamo con la camiseta del Delfín, club que milita en el fútbol de la mitad del mundo. Su debut allá se dio el 22 de febrero de 2026 en la victoria 1-0 como local ante Deportivo Cuenca (ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo por Erick Zúñiga).
En la temporada completa jugó 35 partidos, entre la competencia de la Liga Pro y la Copa de Ecuador. La lesión de Vargas y la irregularidad de Juan de Dios Pintado generan la chance que Enzo Rubio sea evaluado por el cuerpo técnico de Madelón.
Un caso particular es el de Diego Armando Díaz, que había sido cedido a préstamo a Patronato, reservándose el Tate una chance de repesca ahora en el mes de diciembre. Con la camiseta del “Negro”, jugó once partidos y marcó dos goles, pero se rompió el ligamento externo.
En su momento fue operado, comenzó el trabajo de recuperación y en el mes de febrero ya tendrá el alta médica. Por lo que dice, siempre y cuando Unión no active cláusula para recupero, Patronato desea que se queda y forme parte del nuevo plantel 2027, después de haberse salvado del descenso.
Otro jugador propio que debiera volver es el defensor paraguayo Fernando Díaz, adquirido en su momento por el Tate: Unión había comprado la mitad de la ficha del jugador guaraní.
Con contrato original hasta 2028, a principio de este año se fue a jugar a Nacional de Paraguay. Ahora, reglamentariamente, tiene que volver a Santa Fe, aunque la idea de su entorno es que pueda seguir jugando en el fútbol de su país.