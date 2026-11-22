Jugadores del Tate en otros clubes

Froilán la rompió toda en Quito y vuelve a Unión: ¿pelea con Meuli?

Fue uno de los arqueros rojiblancos con mayor proyección e hizo una temporada de experiencia en el ascenso de Ecuador. El delantero Franco Ratotti, Enzo Rubio y otros en la misma situación.