Lionel Scaloni volvió a demostrar su pasión por el ciclismo y participó de una nueva competencia después de la fecha FIFA con la Selección argentina. Esta vez, el entrenador campeón del mundo fue protagonista del Gran Fondo de los Siete Lagos, donde logró un destacado resultado: terminó entre los tres mejores de su categoría y obtuvo el pase al Campeonato Mundial de Gran Fondo 2027.
Scaloni brilló en el Gran Fondo de los Siete Lagos y clasificó al Mundial de Ciclismo 2027
El entrenador de la Selección argentina completó los 110 kilómetros entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura con un tiempo de 2 horas, 51 minutos y 54 segundos.
El director técnico completó un recorrido de 110 kilómetros entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura, en una de las pruebas más reconocidas del calendario nacional.
El Gran Fondo de los Siete Lagos
Scaloni cruzó la línea de llegada después de 2 horas, 51 minutos y 54 segundos de competencia. Ese registro le permitió quedarse con el tercer puesto en la categoría M45-49.
La definición fue muy pareja: el entrenador quedó a apenas tres segundos del segundo clasificado y a 28 segundos del ganador de la categoría.
Con este resultado, además de subir al podio, consiguió la clasificación para disputar el Mundial de Gran Fondo de 2027.
El cuerpo técnico de la Selección dijo presente
La participación del entrenador no fue en soledad. Durante la competencia también estuvieron presentes varios integrantes de su equipo de trabajo en la Selección argentina.
Entre ellos se encontraban Walter Samuel, Pablo Aimar, Roberto Ayala, Martín Tocalli y Luis Martín, quienes acompañaron a Scaloni durante la jornada deportiva.
Reconocimiento internacional
El Gran Fondo de los Siete Lagos convocó a cerca de 2.500 ciclistas y tuvo una particularidad en esta edición: por primera vez integró el calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI).
La prueba formó parte del circuito clasificatorio para el Campeonato Mundial de Gran Fondo, lo que le otorgó un atractivo especial a la competencia y permitió que los participantes buscaran un lugar en la cita internacional de 2027.