En la vuelta 12 de Las Vegas, Franco Colapinto tenía a los dos McLaren al alcance. Se puso a la par y salió de la curva por delante de Lando Norris y Oscar Piastri. Los dos volvieron a pasarlo y, un rato más tarde, estaban en el podio. Franco terminó sexto. Entre aquella maniobra y la bandera a cuadros hay una buena parte de su carrera: había largado bien, había perdido lo que ganó en la salida y todavía tenía ritmo para recuperar terreno.
Franco Colapinto volvió a pelear con los de adelante en Las Vegas
Largó noveno, perdió terreno con las blandas y encontró cómo volver a la pelea. Terminó sexto, igualó su mejor resultado en la Fórmula 1 y sumó ocho puntos en la mejor carrera del año para Alpine.
Boca y los dos Ferrari
Un rato antes de subirse al Alpine, Franco había festejado el título de Boca. Siguió la final de la Copa Sudamericana y vio el 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla. «Arrancamos bien el día, pa. Bah, el día… la noche», le dijo a Juan Fossaroli, de ESPN. En la misma charla miró lo que tenía por delante en Las Vegas. «Hay dos Ferraris atrás», avisó. Charles Leclerc y Lewis Hamilton ocupaban los dos lugares siguientes en la grilla de partida. Su idea era largar bien y aprovechar la velocidad del Alpine en las rectas.
Había sido quinto en la última práctica y décimo en la clasificación. La sanción a Piastri lo dejó noveno en la grilla. Cuando se apagaron los semáforos, les ganó terreno a Pierre Gasly y a Kimi Antonelli. El francés recuperó la posición antes de cerrar el primer giro. Después, con las blandas usadas, a Franco le empezó a faltar agarre y cayó fuera de los diez primeros. La recta le daba una manera de recuperar lo que perdía con las gomas. De ahí salió la maniobra de la vuelta 12.
Las medias y la vuelta a la pelea
El choque de Sergio Pérez con Rafael Câmara sacó el auto de seguridad. Alpine paró a sus dos pilotos en la vuelta 19 y les puso medias nuevas. En el relanzamiento, Colapinto pasó a Gabriel Bortoleto y ganó otro lugar cuando Isack Hadjar volvió a boxes con el alerón delantero dañado. Con ese mismo juego de gomas, Franco hizo su mejor vuelta en el giro 44, con 1:36.207.
Después contó cómo se corría en ese grupo. Acercarse al auto de adelante daba rebufo y velocidad para intentar el sobrepaso. También había que elegir cuándo gastar la energía de la batería y cuidar las temperaturas. Gasly llegó a pelear por el tercer puesto y contó que tuvo que bajar la potencia para controlar la temperatura del motor. Si te alejabas para enfriar el auto, también podías perder el rebufo que necesitabas para volver a atacar.
El toque entre los Ferrari y el despiste de George Russell movieron el orden en los últimos giros. Franco cruzó la meta séptimo. La sanción de diez segundos a Leclerc por el contacto con Hamilton lo dejó sexto, a 7,955 segundos de Verstappen en la clasificación definitiva. El último puesto llegó en la planilla. Para estar ahí, Franco ya había tenido que recuperar en pista lo que perdió con las blandas.
Gasly también encontró su resultado en Las Vegas
Pierre Gasly ya había largado desde la segunda fila en Las Vegas dos veces. En 2023 salió cuarto y terminó 11.º. Un año después clasificó tercero y abandonó. En 2025 volvió a meterse en la Q3 y llegó 13.º. Esta vez fue segundo en la segunda práctica, sobre piso mojado, clasificó noveno y largó octavo. El quinto puesto le dio sus primeros puntos en el callejero.
El francés marcó 1:36.057 en su mejor giro, 150 milésimas más rápido que la mejor vuelta de Franco. En la clasificación final quedaron separados por poco más de cinco segundos. Gasly llegó a pelear por el podio. Colapinto tuvo que recuperar terreno después de quedar fuera de los diez primeros y terminó igualando su mejor resultado en la Fórmula 1.
Alpine se llevó 18 puntos, su mejor cosecha del año en un Gran Premio. Racing Bulls se fue sin sumar. Arvid Lindblad abandonó y Liam Lawson terminó 14.º después de largar desde boxes por una fuga de combustible. Con dos fechas por delante, Alpine quedó sexto en Constructores, con 87 puntos, a 27 de su rival.
Flavio Briatore destacó la precisión y la concentración de los dos pilotos. Franco se acordó de la gente de Enstone después de varias carreras difíciles. «Cuando estás ahí, querés un poco más», contó. Con los ocho puntos de Las Vegas quedó 12.º en el campeonato, con 35. La próxima fecha es Qatar, del 27 al 29 de noviembre.