En Las Vegas, Max Verstappen hacía las cuentas para que llegue la última vuelta. Si lo pasaban antes de la raya en la última vuelta, ya no iba a tener esa primera curva en la que tantas veces había recuperado la punta. Lo habló por radio con Red Bull mientras todavía tenía a los Mercedes y a los McLaren encima. Había que saber cuándo gastar batería y cuánto guardar para la próxima maniobra.
Verstappen ganó en Las Vegas una carrera para la historia
Red Bull, Mercedes y McLaren se disputaron la victoria hasta el cierre. Max cruzó la meta con apenas 639 milésimas de ventaja sobre Lando Norris y Oscar Piastri completó el podio después de largar 17.º. Franco Colapinto fue sexto.
En la madrugada argentina, la bandera a cuadros encontró a Lando Norris a 639 milésimas de Max y a Oscar Piastri a 1,529 segundos. Menos de tres segundos entre los cinco primeros después de 50 vueltas. Fue la tercera victoria de Verstappen en Las Vegas, la cuarta del año y una de las mejores que nos ha dado la Fórmula 1. "Fue, sin duda, uno de los Grandes Premios más locos que me tocó vivir", dijo Max. Sus rivales cambiaban la forma de usar la energía de una vuelta a otra y él sabía que, si quedaba en medio del grupo, volver a la punta iba a costarle cada vez más.
La pelea empezó en la segunda vuelta
Después de la lluvia del jueves, la carrera se largó en seco y con frío. Kimi Antonelli había sido el más rápido en la clasificación, pero una sanción de cinco lugares por un cambio en la unidad de potencia lo dejó sexto en la grilla de partida. Verstappen y George Russell quedaron en la primera fila. Piastri retrocedió del séptimo al 17.º puesto y Carlos Sainz, del 14.º al 20.º. Lance Stroll quedó 21.º y Oliver Bearman, también penalizado, cerró la grilla. Antes de la largada, una fuga de combustible obligó a Liam Lawson a salir desde boxes y Alex Albon quedó directamente afuera por el daño que provocó el sobrecalentamiento de los frenos de su Williams.
Verstappen dobló primero. Russell lo pasó en la segunda vuelta y Max le devolvió la maniobra por afuera en la última curva. Todavía faltaban 48 giros.
Atrás se armó otra pelea. Isack Hadjar pasó a Norris, se intercambió el segundo puesto con Russell y llegó a ponerse a la par de su compañero de Red Bull. Por radio pidió que dejaran de perder tiempo entre ellos. Hasta Arvid Lindblad llegó a pasar a Russell y, en la vuelta 10, Pierre Gasly ya estaba cuarto.
El auto de seguridad cambió la carrera
Sergio Pérez intentó pasar a Rafael Câmara en la entrada a la curva 14, se tocaron y el Cadillac quedó contra el muro. El brasileño siguió y el mexicano abandonó. Con el auto de seguridad en pista, buena parte de la grilla paró en la vuelta 19. Russell pasó de blandas a medias. Antonelli, que había largado con medias, hizo el cambio inverso. Lindblad hizo un trompo en plena neutralización y no pudo seguir.
Red Bull llamó a sus dos pilotos en la misma vuelta. Hadjar bajó la velocidad para dejar espacio con Verstappen y evitó esperar detrás de él en boxes. Russell se quejó por radio y los comisarios, después de la carrera, le sumaron diez segundos al francés por circular innecesariamente lento. Pérez recibió cinco lugares de penalización para Qatar por el choque con Câmara.
En el relanzamiento, en la vuelta 25, Max siguió adelante y Hadjar tuvo que volver a boxes con el alerón delantero dañado. Gasly le sacó el tercer puesto a Norris, aunque el británico volvió a pasarlo y se fue a buscar a los de adelante. El francés contó que se veía peleando por el podio, pero tuvo que bajar la potencia para cuidar la temperatura del motor. Russell volvió a pasar a Verstappen y esta vez aguantó por delante hasta después de la última curva. En el giro siguiente, el Red Bull estaba otra vez primero.
Mercedes tuvo la victoria al alcance
Norris había largado tercero y llegó a quedar fuera de los diez primeros con las blandas. Con las medias, McLaren recuperó terreno. El británico contó que le llevó varias vueltas encontrar la forma de usar la batería sin quedar expuesto en las rectas, donde al auto le faltaba velocidad. En la vuelta 34, Norris pasó a Russell y llegó a ponerse primero. Verstappen lo volvió a pasar. Russell también recuperó la punta por un momento y después apareció Antonelli. El campeón del mundo superó a su compañero y llegó a liderar con las blandas. Max volvía a ponerse adelante, pero con el rebufo era difícil escaparse. Mientras tanto, Piastri ya estaba metido en la pelea y llegó a pasar a Norris en el tramo final.
Russell quería empezar la última vuelta segundo. Desde ahí, pensaba, podía ir por Verstappen. En el giro 48 vio el lugar para pasar a Antonelli en la curva 5, bloqueó y terminó contra la barrera. Puso marcha atrás, volvió a pista y cayó al noveno lugar. Después dijo que podía haberse conformado con el tercero, pero que no se arrepentía de haber ido por la victoria.
Antonelli hizo su propia cuenta. Quería seguir detrás de Max y guardar el modo de sobrepaso para las últimas rectas. Al levantar y volver a acelerar, la batería entregó energía antes de lo previsto. Kimi salió de la chicana casi sin carga para atacar y lo pasaron los dos McLaren. Terminó cuarto, apenas 353 milésimas por delante de Gasly.
Ferrari se complicó y Alpine sumó con los dos autos
A Hamilton le dieron diez segundos por ganar ventaja fuera de pista en su pelea con Norris. Cuando salió el auto de seguridad, Ferrari lo dejó una vuelta más afuera para que cumplir la sanción en boxes no demorara la parada de Leclerc. Más adelante, los dos volvieron a encontrarse en pista y se tocaron. Hamilton hizo un trompo, cayó al décimo lugar y remontó hasta el séptimo. Leclerc cruzó sexto y quedó décimo por los diez segundos de sanción. Frédéric Vasseur calificó el choque de «inaceptable». Era la segunda vez en tres carreras que tenía que hablar de un episodio entre sus pilotos. Leclerc reconoció el error y se disculpó.
Sainz largó 20.º y guardó batería para ganarle a Russell en la línea por 254 milésimas. Terminó octavo en su Gran Premio número 250 y Williams volvió a sumar por primera vez desde Bakú.
Gasly terminó quinto y Franco Colapinto fue sexto. El argentino largó noveno, cruzó la meta séptimo y ganó un lugar por la sanción a Leclerc. Sumó ocho puntos e igualó su mejor resultado en la Fórmula 1, el sexto puesto de Canadá. Alpine se llevó 18 puntos.
Hülkenberg, Bortoleto y Bearman quedaron del 11.º al 13.º. Lawson terminó 14.º y marcó la vuelta rápida en el último giro, con 1:35.591. La sanción dejó a Hadjar 15.º, por delante de Câmara, Stroll y Bottas. Alonso quedó clasificado 19.º tras abandonar a una vuelta del final.
La Fórmula 1 sigue del 27 al 29 de noviembre en Qatar, la penúltima fecha antes del cierre en Abu Dhabi.