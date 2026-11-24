Unión arrancó la última semana de trabajo, antes de iniciar las vacaciones que se prolongarán hasta después de la Navidad. Desde lo futbolístico, lo más importante es que el jueves volverá a jugar de manera amistosa ante 9 de Julio de Rafaela, en Casa Unión, en tanto que los dirigentes siguen adelante con las negociaciones para renovar los contratos de Cuello y de Tarragona, que son las prioridades para mantenerse en el plantel.
Unión: última semana de trabajo y vacaciones
El jueves, el plantel de Madelón volverá a jugar contra 9 de Julio. Se intentará agilizar la negociación por Tagliamonte en la reunión por zoom prevista con la dirigencia de Racing por el tema Nardoni.
En esta semana se producirá la reunión por zoom con los dirigentes de Racing. Por un lado, está el tema de lo que Unión tiene que cobrar por la venta de Nardoni a Gremio de Porto Alegre. Por el otro, la situación de Tagliamonte, el arquero que quiere salir de la Academia para tener mayor continuidad.
En este campeonato, apenas jugó 225 minutos en total. Fueron dos o tres partidos, nada más, porque en el resto de los encuentros que jugó Racing, el arquero titular fue Cambeses, quien tiene previsto seguir en el club a pesar de tener una oferta del fútbol brasileño (se dice que sería del Palmeiras).
El punto a favor que tiene Unión, en relación a Tagliamonte, es la intención del arquero de volver al club porque sabe que acá tendrá chances de atajar. La contra es que Racing pretender retenerlo, pero también tiene el deseo de que siga Cambeses, con lo cual la situación de Tagliamonte no variará en lo inmediato y deberá seguir peleando un puesto para poder atajar.
La reunión por zoom con la dirigencia de Racing tiene como objetivo no solo el hecho de seguir avanzando para empezar a cobrar lo que la Academia le debe a Unión por la venta de Nardoni al Gremio, sino también para ir encontrando una salida para que Tagliamonte regrese para ocupar el arco rojiblanco.
Ya El Litoral informó que, respecto de Nardoni, se admite que Racing ya cobró 4 millones de dólares y todo se conduce a que el pase se hizo en 8 millones más 2 de bonos por productividad, tal como lo reclama Unión. El primer paso es mostrar los contratos de transferencia, que los mismos sean verificados como ciertos por Unión y que Racing empiece a pagar el 30 por ciento de lo que Racing viene percibiendo.
La compleja continuidad de Tarragona
En cuanto a Tarragona, no queda otra que seguir esperando. “La negociación va para largo”, dicen en Unión, con propuestas y contrapropuestas de ambas partes para intentar una solución que seguramente se dará allá por el mes de diciembre, antes de que expire el contrato que tiene vencimiento el 31 de diciembre.
No es difícil suponer que el futbolista recibirá ofertas, ya que es el goleador del fútbol argentino y será tentado por varias instituciones. En Unión son conscientes de que hay que hacer un esfuerzo y lo harán. Muchos se animan a adelantar que “lo que Unión le ofrece es superior a lo que le puede dar cualquier otro club del fútbol argentino, salvo alguno de los grandes”. Ocurre que, siendo goleador del 2026, las ofertas para Tarragona podrían también llegar desde afuera, lo que agrandaría el espectro de los competidores, quizás con una posibilidad económica diferente.
Las prioridades en el mercado
En el rubro incorporaciones, un marcador central, un lateral por izquierda, un carrilero, un volante central y el arquero, son las prioridades. Ya se fueron siete jugadores (Mansilla, Palacios, Solari, Fragapane, Gomes Gerth, Bruno Pittón y Menossi) y ahora hay dos situaciones para resolver: las de Malcorra y Pintado.
El futuro de Malcorra y Pintado
En el caso de Malcorra, la idea es que se quede, ha tenido charlas con el entrenador y cuenta con el beneficio de una cláusula para rescindir el contrato. De Pintado se opina lo mismo, aunque en este caso también hay una cláusula que se firmó con Gimnasia, por la que Unión deberá hacer un desembolso económico para sostenerlo en el plantel.