En el listado de viajeros no figuró Pier Barrios. El jugador tuvo una lesión, volvió e ingresó en el segundo tiempo del partido con All Boys en Buenos Aires y también lo hizo en el final del partido con Almirante Brown en Santa Fe (el que Colón empató 2 a 2 con un gol del equipo de Isidro Casanova en tiempo de descuento). Ya se ha recuperado, pero más allá de la tremenda importancia del partido y de la trascendencia que puede tener la presencia de un jugador de su experiencia en esta clase de finales, Delfino volvió a dejarlo afuera del listado de viajeros. Desde ya que la titularidad la ha perdido sobradamente en manos de Nicolás Thaller, que está pasando por su mejor momento desde su llegada a Colón.