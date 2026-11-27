Colón enfrenta este viernes por la noche a Deportivo Morón por el partido de vuelta de los cuartos del Reducido de la Primera Nacional de AFA.
La previa en vivo: Colón se enfrenta a Deportivo Morón por la vuelta de los cuartos del Reducido
El Sabalero juega desde las 21 horas de este viernes en el estadio Nuevo Francisco Urbano. Cobertura minuto a minuto de El Litoral.
El encuentro se disputa desde las 21 horas en el estadio Nuevo Francisco Urbano de la provincia de Buenos Aires con transmisión oficial de LPF Play y cobertura minuto a minuto de El Litoral.
Minuto a minuto
Colón, el árbitro, la nueva ausencia de Pier Barrios y el banderazo suspendido
En este fútbol argentino plagado de cuestionamientos y sospechas, sobre todo en el terreno del arbitraje y mucho más en esta categoría, sin VAR, la designación de Hernán Mastrángelo marcó una gran diferencia con los otros tres partidos de cuartos de final. Se trata de un árbitro de Primera División, a diferencia de lo que ocurre con las otras designaciones. Y más allá de la opinión que se pueda tener de él, está en un nivel superior al de los otros elegidos para estos partidos decisivos. ¿Cómo se tomó en Colón?, de la misma manera.
En el listado de viajeros no figuró Pier Barrios. El jugador tuvo una lesión, volvió e ingresó en el segundo tiempo del partido con All Boys en Buenos Aires y también lo hizo en el final del partido con Almirante Brown en Santa Fe (el que Colón empató 2 a 2 con un gol del equipo de Isidro Casanova en tiempo de descuento). Ya se ha recuperado, pero más allá de la tremenda importancia del partido y de la trascendencia que puede tener la presencia de un jugador de su experiencia en esta clase de finales, Delfino volvió a dejarlo afuera del listado de viajeros. Desde ya que la titularidad la ha perdido sobradamente en manos de Nicolás Thaller, que está pasando por su mejor momento desde su llegada a Colón.
Ventaja deportiva
Los duelos del torneo Reducido de la Primera Nacional cuentan con la denominada ventaja deportiva, que en caso de empate global entre los dos partidos, avanza automáticamente quien haya obtenido un mejor rendimiento durante la primera fase, equipo que a su vez define como local.
Deportivo Morón finalizó tercero en la Zona A con 61 puntos, por encima de los 60 que cosechó Colón y que lo dejó en quinta colocación del mismo grupo. Por ese punto de diferencia y los dos peldaños de la tabla final, el Gallo cuenta con la ventaja deportiva. Contemplando el resultado parcial de la llave, el local avanzaría sólo con un empate, mientras que el Sabalero está obligado a ganar.
El resultado de la ida
Los cuartos de final del torneo Reducido ya establece el formato de ida y vuelta, con el primer partido disputado en cancha del peor clasificado de los dos protagonistas durante la primera fase.
El duelo se disputó el pasado sábado en el Brigadier Estanislao López de Colón, con igualdad 0 a 0.