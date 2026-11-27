Colón venció este viernes por la noche a Deportivo Morón por 1 a 0 en el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Reducido de la Primera Nacional de fútbol de AFA.
Cuál será el próximo rival de Colón en las semifinales del torneo Reducido
El Sabalero se impuso ante Deportivo Morón este viernes y continúa en carrera por el ascenso a primera división.
El duelo se disputó desde las 21 horas en el nuevo Estadio Francisco Urbano del Gallo en la provincia de Buenos Aires. El gol fue convertido por Agustín Toledo.
Con este resultado y contemplando el empate 0 a 0 de la ida, el Sabalero avanza a las semifinales del cuadro que pone en juego el segundo ascenso a primera división.
Quién será el rival de Colón en semifinales
La confección de los cruces se establece en base a las posiciones que obtuvieron los equipos que hayan accedido a dicha instancia, sin contar con llaves definidas y rearmando los playoffs instancia a instancia.
Con los resultados dados hasta este sábado, Colón se ubica 4° en la nueva tabla, teniendo que cruzarse con el mejor clasificado durante la fase previa: Tristán Suárez. El rojinegro tendrá nuevamente que luchar contra la ventaja deportiva en favor de los subcampeones del torneo.
El otro cruce tiene a Atlanta esperando por el ganador de Deportivo Madryn vs Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Gane quien gane, no habrá modificaciones en la posiciones de la tabla.
El duelo que falta
La llave se completa el día sábado 28 de noviembre a las 20 horas con un último duelo: Deportivo Madryn vs Gimnasia y Esgrima de Jujuy.
En la ida disputada en San Salvador de Jujuy la semana pasada, el Lobo se impuso por 1 a 0 con gol de Joaquin Varela.
Ambos terminaron cuartos en sus respectivas zonas de la primera fase, pero los de Madryn sacaron dos puntos más que le permitieron obtener la ventaja deportiva de definir como local y poder igualar en el global para avanzar.
Simulador del Reducido
La herramienta permite elegir los ganadores de los enfrentamientos y observar cómo se modifica el cuadro hasta llegar a la final por el segundo boleto a la máxima categoría. Con los resultados de la primera fase y la definición del campeonato, el escenario de la competencia cambió respecto de las proyecciones iniciales.
El primer ascenso quedó en manos de Godoy Cruz, que venció 3 a 1 a Tristán Suárez en la final disputada en Córdoba. De esta manera, el conjunto mendocino aseguró su regreso a Primera División, mientras que el equipo bonaerense se incorporó directamente a los cuartos de final del Reducido, en condición de primer preclasificado.
1Final por el primer ascenso
Partido único en cancha neutral. Si empata hay alargue y penales. El perdedor entra al Reducido como 1° de la tabla general.
2Reducido · Primera fase
Partido único. Es local el mejor ubicado y, si empata en los 90', avanza él.
3Reducido · Cuartos de final
Ida y vuelta (1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6°, 4° vs 5°). Define de local el mejor ubicado. Si igualan en puntos y diferencia de gol, avanza el mejor ubicado.
4Reducido · Semifinales
Ida y vuelta (1° vs 4°, 2° vs 3°) con las mismas reglas de desempate.
5Reducido · Final
Ida y vuelta. Si igualan en puntos y diferencia de gol, se define por penales.
Cómo se arman los cruces
- Juegan del 2° al 8° de cada zona (14 equipos) más el perdedor de la final por el primer ascenso, que se suma en cuartos.
- Primera fase: 2°A-8°B, 2°B-8°A, 3°A-7°B, 3°B-7°A, 4°A-6°B, 4°B-6°A y 5°A-5°B. En el cruce de quintos es local el que sumó más puntos.
- Desde cuartos se arma una tabla general: el perdedor de la final va 1°; el resto se ordena por posición en su zona, luego puntos, diferencia de gol, goles a favor y sorteo.
- En las llaves de ida y vuelta no hay gol de visitante: cuentan puntos y diferencia de gol.
Posiciones finales de la fase regular
Reglamento: Boletín Especial AFA Nº 6823. Posiciones al cierre de la fecha 36.