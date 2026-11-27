Apuntes desde el oeste

Colón, el árbitro, la nueva ausencia de Pier Barrios y el banderazo suspendido

La designación de Hernán Mastrángelo como árbitro del encuentro no cayó mal: es de Primera y este choque de Morón con Colón es el único en el que dirige uno de la categoría superior. De todos modos, el cuestionamiento permanente sobre el arbitraje argentino hace que sean muy pocos los que pueden caerle bien al hincha.