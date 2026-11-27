En este fútbol argentino plagado de cuestionamientos y sospechas, sobre todo en el terreno del arbitraje y mucho más en esta categoría, sin VAR, la designación de Hernán Mastrángelo marcó una gran diferencia con los otros tres partidos de cuartos de final. Se trata de un árbitro de Primera División, a diferencia de lo que ocurre con las otras designaciones. Y más allá de la opinión que se pueda tener de él, está en un nivel superior al de los otros elegidos para estos partidos decisivos. ¿Cómo se tomó en Colón?, de la misma manera.
Colón, el árbitro, la nueva ausencia de Pier Barrios y el banderazo suspendido
La designación de Hernán Mastrángelo como árbitro del encuentro no cayó mal: es de Primera y este choque de Morón con Colón es el único en el que dirige uno de la categoría superior. De todos modos, el cuestionamiento permanente sobre el arbitraje argentino hace que sean muy pocos los que pueden caerle bien al hincha.
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Ocurre que alguien tan importante en la historia del fútbol argentino, como Diego Armando Maradona, fue concluyente con relación al nivel arbitral de Mastrángelo. Lo sentenció con una frase lapidaria que quedó en la historia del fútbol argentino: "Ya es malo, nació malo y va a morir malo". El episodio ocurrió en septiembre de 2019, cuando Maradona era el director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata y su equipo cayó 2-1 frente a Talleres en Córdoba por la Superliga.
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Dirigiendo Mastrángelo, Colón cosechó cuatro triunfos, dos empates y sufrió cinco derrotas. El único partido en Primera Nacional, fue en el 2024, cuando Colón le ganó 1 a 0 a Chaco For Ever, en Santa Fe, con un gol de penal marcado por Javier Toledo sobre el cierre del partido. Todos los otros partidos fueron en Primera División, incluyendo aquel recordado choque con Talleres en cuartos de final del torneo que ganó Colón, en 2021. Ese partido terminó empatado, en el Centenario y lo definió Colón con remates desde el punto del penal. Fue la noche en la que la gran figura del encuentro fue el arquero Burián.
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Por esa situación planteada en cuanto a que se trata de un árbitro que viene dirigiendo desde hace tiempo en Primera y que ha tenido algún esporádico bajón a la Primera Nacional, como la de 2024, cuando le tocó dirigir en Santa Fe, es que en los últimos tiempos lo ha dirigido muy poco a Deportivo Morón.
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En el listado de viajeros no figuró Pier Barrios. El jugador tuvo una lesión, volvió e ingresó en el segundo tiempo del partido con All Boys en Buenos Aires y también lo hizo en el final del partido con Almirante Brown en Santa Fe (el que Colón empató 2 a 2 con un gol del equipo de Isidro Casanova en tiempo de descuento). Ya se ha recuperado, pero más allá de la tremenda importancia del partido y de la trascendencia que puede tener la presencia de un jugador de su experiencia en esta clase de finales, Delfino volvió a dejarlo afuera del listado de viajeros. Desde ya que la titularidad la ha perdido sobradamente en manos de Nicolás Thaller, que está pasando por su mejor momento desde su llegada a Colón.
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De todos modos, Pier Barrios viajó este viernes por la mañana junto a los otros jugadores que no estuvieron dentro del listado de concentrados (entre los cuáles estaba Jerónimo Buosi). Resolvieron hacerlo para estar todos juntos en este partido tan trascendente para la vida deportiva del club, el más importante desde el descenso de categoría.
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Colón se hospedó en un hotel del microcentro porteño (sobre calle Esmeralda) y los integrantes de la Agrupación 1985, con sede en capital federal, precisamente, que siempre se ha destacado por tributarle un recibimiento a los jugadores, esta vez decidieron suspenderlo. “Si alguno quiere ir, de manera personal y sacarse alguna foto con los jugadores, puede hacerlo. Pero como agrupación, decidimos no hacerlo de manera organizada”, señaló uno de sus integrantes a El Litoral.
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Puntualmente, el comunicado de la Agrupación señaló lo siguiente: “Sabaleros y sabaleras: hemos realizado las gestiones correspondientes y, en esta oportunidad, no convocaremos al banderazo en la puerta del hotel. Entendemos que hoy la prioridad es una sola: TODOS CON COLÓN. Por pedido especial del hotel y teniendo en cuenta lo ocurrido en la última visita, queremos evitar cualquier inconveniente y, fundamentalmente, garantizar que nuestros jugadores puedan vivir estas horas previas en un clima de tranquilidad, enfoque y paz, con toda su energía puesta en el partido. Nuestro acompañamiento y nuestro compromiso están intactos. Las formas pueden cambiar, pero hay algo que no cambia: LOS JUGADORES NUNCA CAMINARÁN SOLOS. Siempre Unidos, con el corazón y la pasión de siempre”.
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En esta temporada, el mejor equipo en condición de local fue Godoy Cruz, que cosechó 43 puntos con casi el 80 por ciento de eficacia. El segundo fue Deportivo Morón, con 13 partidos ganados, 3 empatados y apenas 2 derrotas. Sacó un punto menos y el 77,78 por ciento de los puntos. Colón, jugando de local, no estuvo tan atrás, pues el equipo sabalero terminó sexto, con 38 puntos y el 70 por ciento de eficacia. Los que estuvieron por encima de Colón y debajo de Morón, ya están eliminados: Midland, Colegiales y Temperley. De visitante, Colón ganó 5, empató 7 y perdió 6, con el 40 por ciento de eficacia y 22 puntos ganados.
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El último partido que Colón jugó de visitante antes de esta visita a Morón, fue uno de los mejores del equipo. Ganó 2 a 0 a Ciudad de Bolívar, con una buena actuación. Los goles fueron convertidos por Lago y por Toledo, dos de las figuras –junto con Marcioni- en aquella noche en la localidad bonaerense. Previo a ese encuentro, había empatado sin goles ante Mitre de Santiago del Estero y All Boys. La última derrota había sido con Godoy Cruz, en aquel encuentro en el que a Colón le anularon un gol absolutamente lícito que convirtió Toledo cuando el partido estaba empatado sin goles.
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En 1969, fue el único año en el que Colón y Deportivo Morón compartieron la primera categoría. En realidad, fue el único año en el que Morón jugó en Primera. Y en esa oportunidad se midieron en cuatro ocasiones: dos por el Metropolitano y dos por la Copa Argentina. Colón venía de un muy buen 1968, peleando arriba el torneo Nacional. En Deportivo Morón jugaba “Pepe” Canevari, que había ascendido con Colón cuatro años antes y el técnico era, precisamente, el del ascenso de 1965: Ricardo Arauz, que en los últimos partidos de ese torneo reemplazó a Pepe Etchegoyen.
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Tanto el arquero Micheli como Alberto Manuel Bustingorria, fallecido hace poco, dejaron un gran recuerdo en Deportivo Morón, club al que fueron a jugar después de hacerlo en Colón. Pero a la hora de mencionar jugadores en común, el recuerdo en Morón se remonta inevitablemente al Pampa Gambier, que se inició en esta institución, de manera profesional, en 1983.