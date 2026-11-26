Es real que el reglamento marca que los partidos duran 90 minutos, pero Colón no tiene salida ni escapatoria: es ganar o ganar para meterse en las semifinales del Reducido en la Primera Nacional y así acariciar el segundo ascenso.
Colón busca dar el golpe “en menos de lo que canta un Gallo”
Uno solo de los tres resultados, que es ganar, lo pone al Sabalero en semifinales y a cuatro partidos de volver a Primera. El dueño de casa, que pasa con el empate, repetiría desde el vamos la línea de cinco para cerrar el arco de Salvá.
Para muchos, final anticipada
Se puede ganar en el minuto uno o en el minuto noventa, pero es real que Colón busca dar el golpe "en menos de lo que canta un Gallo". Y contra el Gallo. Los otros dos resultados lo clasifican al equipo de Otta.
Mientras los protagonistas más importantes del Deportivo Morón (su entrenador y su goleador) se la pasaron hablando en los medios partidarios del Lejano Oeste, desde Santa Fe se priorizó el trabajo, la concentración y un respetuoso silencio. "Colón enfocado en Colón", explican.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) marcó una clara diferencia con este cruce Morón-Colón respecto de los otros tres partidos de cuartos de final: le puso un árbitro de Primera División como es Hernán Mastrángelo, estará acompañado por Sebastián Raineri y Agustín Méndez como asistentes, mientras que Sebastián Bresba será cuarto árbitro.
Los otros tres cruces, tendrán árbitros del ascenso, a saber: viernes a las 19 Atlanta-Ciudad Bolívar, árbitro Juan Pafundi; asistente 1 Walter Ferreyra, asistente 2 Juan Ricciardi y cuarto árbitro Julián Beligoy.
El mismo viernes, a las 21, Tristán Suárez-Gimnasia y Tiro (Salta): árbitro Juan Cruz Robledo, asistente 1 Pablo Gualtieri, asistente 2 José Castelli y cuarto árbitro Franco Morón.
Finalmente, sábado 28 de noviembre, a las 20 juegan Deportivo Madryn-Gimnasia y Esgrima (Jujuy), con arbitraje de Joaquín Gil, asistente 1 Cristian Navarro, asistente 2 Diego Martín y cuarto árbitro Lucas Cavallero.
El historial indica que Hernán Mastrángelo dirigió al Sabalero once veces: cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas. El último registro fue el 19 de mayo de 2024, cuando Colón le ganó 1-0 a Chaco For Ever en el Brigadier López con gol de Javier Toledo.
Mientras Colón se encerró en su propio predio deportivo 4 de junio, trabajó en doble turno y eligió el silencio, los protagonistas más visibles (DT y goleador) del Deportivo Morón desfilaron por los medios partidarios del Lejano Oeste.
En el caso de Walter Otta, disparó varias frases antes de jugar la revancha este viernes a las 21 en el Nuevo Francisco Urbano: "Tenemos la fe de que en algún momento se va a dar. Ojalá que sea este, porque es con Morón, un club al que queremos tanto y con el que tenemos la historia que tenemos. Estamos convencidos de que este va a ser el año".
"Necesitamos que nos acompañe un poquito la suerte, cosa que en el año no ha pasado: no hemos ganado un solo partido sin merecerlo. Y también necesitamos el acompañamiento de la gente, explotar el estadio, porque eso ayuda mucho. Es increíble cómo cambia todo cuando la gente empuja", agregó el DT del "Gallo".
"En vez de presionar en contra tiró al equipo para adelante, nos sacó de ese bache que teníamos y terminamos pasando. Ojalá que explote de nuevo el estadio, porque Colón es un gigante de la categoría", dijo Otta.
Al mismo tiempo, el goleador de Deportivo Morón, Franco Fagúndez, dialogó con Punto Ascenso y analizó el presente del equipo antes del duelo decisivo frente a Colón. El encuentro de vuelta se disputará este viernes desde las 21 en el Estadio Nuevo Francisco Urbano.
"El grupo está muy bien, hicimos un muy buen partido en Santa Fe. Estamos entrenando, corrigiendo errores y trabajando en lo que va a ser la vuelta ahora el viernes. El otro día hicimos muy bien las cosas y creo que merecimos un poco más. Estoy feliz por el partido que hicimos en lo grupal y también porque volvimos a ser el Morón que fuimos casi todo el torneo", tiró el "9".
Los famosos detalles que definen
"La localía a nosotros nos hizo muy bien y nos está haciendo fuertes, así que vamos a aprovechar la movida y la presión. Sabemos a qué jugamos; hemos estado partidos abajo, perdiendo, y siempre estuvimos muy tranquilos.
"No hay que dejarse llevar por el grito de la gente, sino estar tranquilos nosotros y hacer las cosas que venimos haciendo, que tarde o temprano salen. Creo que nos va a jugar a favor", cerró el punta del "Gallo".
Como se sabe, no habrá hinchas sabaleros en el Nuevo Francisco Urbano y en ese sentido la llamada "Filial 1985" emitió un comunicado de prensa donde explica que "hemos realizado las gestiones correspondientes y, en esta oportunidad, no convocaremos al banderazo en la puerta del hotel. Entendemos que hoy la prioridad es una sola: todos con Colón.
"Por pedido especial del hotel y teniendo en cuenta lo ocurrido en la última visita, queremos evitar cualquier inconveniente y, fundamentalmente, garantizar que nuestros jugadores puedan vivir estas horas previas en un clima de tranquilidad, enfoque y paz, con toda su energía puesta en el partido.
"Nuestro acompañamiento y nuestro compromiso están intactos. Las formas pueden cambiar, pero hay algo que no cambia: los jugadores nunca caminarán solos. Siempre Unidos, con el corazón y la pasión de siempre. Vamos Colón", finaliza el comunicado de la Filial 1985 con sabaleros en Buenos Aires.
La previa de este Morón-Colón se cargó de trascendidos, especulaciones y comentarios de un lado y del otro. Que Otta planta de entrada la línea de cinco y que Delfino va con dos puntas.
Lo cierto es que este viernes, a las 21, llega la hora de la verdad en el Nuevo Francisco Urbano. Con un solo resultado para soñar, Colón busca dar el golpe contra Morón "en menos de lo que canta un Gallo" y meterse en semifinales.