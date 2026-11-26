Este viernes a las 21 contra Morón

Colón busca dar el golpe “en menos de lo que canta un Gallo”

Uno solo de los tres resultados, que es ganar, lo pone al Sabalero en semifinales y a cuatro partidos de volver a Primera. El dueño de casa, que pasa con el empate, repetiría desde el vamos la línea de cinco para cerrar el arco de Salvá.