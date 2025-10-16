Pancho Ferraro...

“Colón es un grande y no se merece lo que está viviendo”

A Colón lo dirigió en dos ocasiones y luego lo contrataron como director deportivo. Es uno de los entrenadores argentinos consagrados como campeones del mundo, con aquel juvenil del 2005 en el que brilló Messi. “En Colón pasé momentos muy feos en la última etapa, pero de eso prefiero no hablar”, dijo Pancho.