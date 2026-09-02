El volante Jonás Acevedo está a un paso de convertirse en jugador de Colón. Esto se dará en el caso de que el futbolista acepte el ofrecimiento que le hizo el club para llegar a Santa Fe y ponerse la camiseta rojinegra para afrontar los partidos que faltan (son 9) de la fase regular y los que se deban disputar en el Reducido.
Colón arregló con Instituto y falta que Jonás Acevedo acepte la propuesta
Se convertiría en la incorporación que Colón puede realizar por la venta de Allende. Es un volante ofensivo, que es suplente en la Gloria pero ingresa siempre en los segundos tiempos.
Cerrado el libro de pases, Colón cedió a Leandro Allende a Guaraní de Paraguay por lo que se abrió un cupo para que Iván Delfino, que no participó en ninguno de los mercados de pases, pueda traer un jugador en su lugar. Y el elegido es Jonás Acevedo, más allá de que el primer nombre apuntado fue el de Tomás González, el de Estudiantes de Río Cuarto a quien el entrenador conoce muy bien por haberlo dirigido.
El acuerdo con Instituto está, el club cordobés lo libera y falta el visto bueno del futbolista, que viene siendo suplente aunque ingresando siempre en los segundos tiempos de los encuentros que disputa la Gloria, de muy buena campaña de la mano de Diego Flores y hoy puntero de la zona B de la Liga Profesional y también pugnando por conseguir algo inédito para el club: clasificar a una copa internacional.
Surgieron otras alternativas, algunas de ellas de jugadores juveniles que integran planteles de reserva o que están como suplentes en Primera, pero la idea fue elegir a un jugador más afianzado y con experiencia.
Trayectoria de Jonás Acevedo
Acevedo tiene 29 años, nació en San Luis, arrancó su carrera profesional en San Lorenzo, club en el que lo hizo debutar Diego Aguirre y luego tuvo pasos por Ramón Santamarina de Tandil, Patronato, Quilmes, Huracán y ya lleva cuatro temporadas en Instituto de Córdoba.
“Soy un volante creativo que le gusta jugar mucho con la pelota, crear situaciones y que trata de buscar los espacios vacíos para desarrollar el juego”, dijo el volante, en las ocasiones que se le consultó por sus características.
Justamente, es lo que Colón busca y necesita. En el plantel, el único que tiene esas características es Darío Sarmiento, quien justamente está a las órdenes de Delfino en esta semana y podrá ser tenido en cuenta. Pero Sarmiento nunca consiguió encontrar su nivel futbolístico en este torneo, algunas veces arrancó como suplente y también tuvo algunas lesiones que lo marginaron.
La falta de juego es lo que el técnico también observa, en un equipo que ha conseguido una buena sumatoria de puntos –más allá de su derrota ante Racing de Córdoba- pero que tiene que levantar el nivel si es que pretende fundamentar el anhelo de llegar a la Primera División.
Respecto de lo económico, el presidente Alonso se ha movido con mucha cautela para no comprometer la estabilidad financiera del club, que, de por sí, viene castigada. Por ese motivo, se armó una campaña de socios en la que no se abonará el costo del carnet (son 30.000 pesos) y la primera cuota llegará bonificada. La idea es recaudar y recuperar la capacidad societaria. “Nosotros necesitamos que, al menos, haya 30.000 socios que paguen la cuota”, se encargan de señalar los dirigentes. Y hoy, de ese número, están un poco lejos.
Respecto del equipo para jugar el sábado a las 17 ante Deportivo Morón, en un partido clave para volver a estrechar ventajas sobre el escolta del puntero Ferro, el técnico tuvo una buena noticia: la recuperación total de Ignacio Lago, que estará en condiciones de jugar sin problemas el partido del sábado.
Dudas tácticas para el próximo partido
Luego, la gran duda es si Delfino mantendrá a los dos “9” (Garate y Bonansea) o si colocará un jugador más en la mitad de la cancha para que el equipo tenga más argumentos de juego. Allí, las chances podrían crecer para Franco García o para el propio Sarmiento. En el segundo tiempo, en Córdoba, cuando entraron Antonio y García por Toledo y Garate, el equipo levantó el bajísimo nivel que había tenido en el primer tiempo.
De todos modos, Toledo venía de dos buenos partidos y convirtiendo goles, tanto en el encuentro en Santa Fe ante Patronato (otro de muy bajo primer tiempo), como el cotejo en cancha de San Miguel, cuando en un trámite extremadamente cerrado, Toledo abrió el partido con un remate desde afuera del área.