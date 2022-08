Aquélla "listita" de Falcioni

Cuando el ex entrenador "abrió el paraguas"

El 25 de junio, Colón perdía en el Centenario ante Huracán. Luego del partido, Falcioni sacó un papel con una lista de diez jugadores que no habían podido llegar al club, por "x" motivos. En esa lista no figuraba, por ejemplo, Gabriel Avalos, que reconoció haber tenido una oferta de Colón. Tampoco Ezequiel Cerutti, con el que se habló y no se acordó. Crédito: Manuel Fabatia.