Colón: una de las agrupaciones
ya eligió a Medrán como DT 2026
Medero-Agoglia, asesores deportivos de Ricardo Luciani, avalan la continuidad del actual entrenador para el año que viene. “Hubo una reunión de más de tres horas y la coincidencia a futuro es total”, aseguran.
Volver a empezar para Medrán. Foto: Manuel Fabatía
Luis Adrián Medero y Nelson Omar Agoglia, ex glorias sabaleras que serán Directores Deportivos de Ricardo Luciani en caso de ganar las elecciones del 30 de noviembre en Colón ya tienen el nombre del DT para el proyecto 2026: Ezequiel Medrán. “Informamos que en caso de ser Comisión Directiva a partir de diciembre próximo, el técnico de nuestra institución seguirá siendo Ezequiel Medrán”, comunicaron.
Medero-Agoglia, antes que Godano
Luciani junto a Medero-Agoglia. Foto: Sangre de Campeones
Como se sabe, dos semanas antes que Víctor Francisco Godano y José Luis Martín se reunieran con Ezequiel Medrán en Rafaela para contratarlo, el actual DT de Colón había mantenido una larga charla con “Gardelito” (Medero) y “Pitufo” (Agoglia).
O sea, los asesores deportivos de Ricardo Luciani habían pensado en quien “craneó” el ascenso de Gimnasia y Esgrima de Mendoza a la Primera División del fútbol argentino.
Este martes hubo una reunión maratónica entre las partes. De un lado, Ezequiel Medrán con to su staff técnico (ayudante de campo, PF y entrenador de goleros); del otro, Ricardo Luciani, Luis Adrián Medero y Nelson Omar Agoglia.
Por lo que trascendió, fueron cruzando datos e ideas a futuro: qué jugadores renovar, qué jugador “cortar”, que juveniles consolidar y qué refuerzos traer. “A la hora de ese ida y vuelta, la coincidencia fue generalizada”, admitieron.
Como se sabe, la idea de Ezequiel Medrán es sumar un profesional más a su cuerpo técnico 2026 en el Club Atlético Colón y será otro ayudante de campo para trabajar con el plantel sabalero. En un par de días, todos los jugadores serán licenciados hasta el 21 de noviembre, completando las tres semanas restantes de vacaciones que exige Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA).
El foco de Medrán: la base del club
El mismo entrenador sabalero está poniendo mucho foco en los juveniles que ya debutaron en esta última parte de la temporada de ascenso. Sin ir más lejos, ayer presenció lo que fue derrota y eliminación de la reserva de Martín Minella en el Torneo Proyección: el Sabalero perdió 2-1 ante Boca en el estadio del Barrio Centenario.
Tomás Paredes; Nazareno Luque, Jonás Ravano, Zahir Ibarra y Luca Campagnaro; Abel Galbán, Zahir Yunis, Máximo Johnston y Kevin Colli; Iván Ojeda y Matías Córdoba fueron los once sabaleros que saltaron al Brigadier López. Al gol sabalero lo marcó, una vez más, el “Tanque” Iván Ojeda.
En este sentido, a la hora de valorar a los canteranos y tal como lo informó El Litoral, la entidad del Barrio Centenario hizo dos nuevos contratos profesionales. “Los juveniles Lautaro Gaitán y Jonás Ravano firmaron sus primeros contratos como jugadores profesionales de la institución. Felicitaciones”, publicó Colón. El tercero que asoma para estampar el acuerdo es Máximo Johnston.
Otro gol de Ojeda en Colón. Foto: El Litoral
Por lo tanto, a la primera lista de jugadores que el actual DT hizo “bajar” a reserva (Kevin Colli, Lautaro Gaitán, Matías Córdoba, Iván Ojeda, Conrado Ibarra, Zahir Yunis, Tomás Paredes y Zahir Ibarra), hay que agregar ahora los juveniles que van firmando su primeros contratos en Colón. El número “ideal” que pretende Medrán para trabajar cómodo con un plantel es el de 28 futbolistas.
En el campo económico, los jugadores sabaleros fueron percibiendo algunos pagos y la idea de es cancelar por completo el mes de julio, que se compone entre el contrato de AFA y el contrato por trayectoria deportiva de cada player.
“Seguimos esperando esos ingresos importantes”, explican en relación al dinero que Platense le debe a Colón por la transferencia de Lionel Picco y una cuota que le debe Racing de Avellaneda por la ficha de Alan Forneris.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.