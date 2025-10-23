Es la actual primera minoría de Godano

Colón: una de las agrupaciones ya eligió a Medrán como DT 2026

Medero-Agoglia, asesores deportivos de Ricardo Luciani, avalan la continuidad del actual entrenador para el año que viene. “Hubo una reunión de más de tres horas y la coincidencia a futuro es total”, aseguran.