Jonás Ravano, “pichón de Goltz” que firmó como profesional en Colón
El zaguero fue elegido por Claudio Gugnali como “el capitán de la Selección Argentina Sub 20 del ascenso”. Representado por Insúa Group firmó su contrato profesional con el Sabalero hasta diciembre de 2027.
Ravano se formó en la “Escuelita de Colón” y completó todas las divisiones inferiores.
Lo mejor, sin dudas, que le pasa a Colón en este final de año con un rotundo fracaso profesional del plantel superior en que armó Víctor Godano en la Primera Nacional tiene que ver con la resurrección de sus divisiones inferiores. Lejos de la oscuridad de los grandes y los famosos “contratos-franquicia”, la luz en el final del pasillo la prenden los canteranos.
La gestión positiva del mismo presidente para que Colón pueda, estando en la “B”, jugar con la reserva de AFA y sus divisiones inferiores en Primera División, planteaban un desafío: después de esa dolorosa sangría por el descenso, ¿podía competir Colón de igual a igual con su semillero?. La respuesta “digna” de los resultados y las apariciones individuales son una caricia para el alma dañada.
En ese contexto, desde las tumbas de la gloria, aparecieron los pibes. Si bien una cosa es seleccionar y otra dirigir por los puntos, la realidad es que a muchos de estos pibes/chicos los vio Claudio Gugnali, responsable técnico de esta saludable idea de “Chiqui” Tapia para armar una Selección Argentina Sub 20 del ascenso que fundó esta AFA.
Y uno de los que brilló fue Jonás Ravano, zaguero, al que Gugnali le dio la cinta de capitán de esa Selección. Manejado por “Yiyo” Coria y la estructura de Insúa Group desde que arrancó este 2025, el defensor firmó su primer contrato profesional con el Club Atlético Colón hasta el mes de diciembre de 2027.
“Salvando las distancias…repito…salvando las distancias, tiene cosas de Paolo Goltz. Porque mete cuando tiene que meter pero es técnico, le gusta salir jugando. ¿Su mayor mérito?: es tiempista, veloz y maneja los dos perfiles”, cuentan sus formadores sabaleros a El Litoral.
Los juveniles sabaleros recuperan el orgullo del club tras una temporada difícil en la Primera Nacional.
La seguridad de Tomás Paredes, la racha goleadora de Matías Córdoba (uno a Banfield en reserva y tres a Bolivia en el amistoso internacional con la Sub 20 en el predio de Ezeiza) y la aparición de Zahir Yunis, junto con lo de Jonás Ravano, darían la impresión de ser los primeros ladrillos en la pared mirando para el 2026.
Jonás es nacido el 10 de enero de 2007 y se inició en la “Escuelita de Colón” desde los 7 años, por lo que hizo todas las inferiores con la sangre y luto. Es marcador central, con buena atura, sin problemas de perfil. “A pesar de ser diestro, no tiene problemas para resolver con la zurda”, cuenta uno de sus formadores en el predio. “Es tiempista, rápido y como alternativa puede jugar de marcador lateral”, agregan. “Además, muy buena gente, siempre positivo y sumando”.
