El Sabalero blinda a sus juveniles

Jonás Ravano, “pichón de Goltz” que firmó como profesional en Colón

El zaguero fue elegido por Claudio Gugnali como “el capitán de la Selección Argentina Sub 20 del ascenso”. Representado por Insúa Group firmó su contrato profesional con el Sabalero hasta diciembre de 2027.