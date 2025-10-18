Habrá 21 días de descanso desde noviembre

Medrán activa vacaciones en Colón y tres sabaleros entrenan con Gugnali

Ezequiel Medrán diagramó un complicado final de año, donde el plantel profesional se quedó sin competencia pero con contratos firmados hasta el mes de diciembre. Después de ganarle a Banfield en reserva, Córdoba, Ravano y Cuffia quedaron practicando en Ezeiza.