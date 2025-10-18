Medrán activa vacaciones en Colón y tres sabaleros entrenan con Gugnali
Ezequiel Medrán diagramó un complicado final de año, donde el plantel profesional se quedó sin competencia pero con contratos firmados hasta el mes de diciembre. Después de ganarle a Banfield en reserva, Córdoba, Ravano y Cuffia quedaron practicando en Ezeiza.
“Hay que encontrar un equilibrio. Este parate es una locura, es la primera vez que me pasa como técnico. Es un gasto importante para los clubes. Me gusta el formato del torneo, pero hay que buscarle la vuelta para que termine cerca de diciembre para todos. Hoy la espera y no competir por nada se hace muy larga”, reflexionaba el actual entrenador sabalero, Ezequiel Medrán.
Si bien siempre quedó en claro lo de los tres grupos (canteranos, contratos cortos a diciembre 2025 y contratos largos a diciembre 2026), la realidad es que los jugadores tienen derechos adquiridos, acorde a lo que regula Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA).
La ley marca que deben tener un mes de vacaciones, por lo que la planificación de Ezequiel Medrán será la siguiente: las primeras tres semanas del mes de noviembre quedarán licenciados todos los futbolistas con contrato profesional vigente con la institución sabalera.
“En este momento lo que digo es que hay que mantener la calma. Ser pensante, ser claro, conciso, tener claridad de lo que uno busca. Convicción y poder transmitirla, sin vender ni prometer nada”, expresó el entrenador por Sol Play 91.5.
Del mismo modo, si bien su contrato firmado hasta diciembre de 2026 dependerá de quién sea electo presidente de Colón el domingo 30 de noviembre, el actual entrenador reconoció que está “mirando” jugadores.
¿Qué es lo que busca Medrán pensando en el nuevo Colón?: “Actualidad y presente. No me seducen o no me vuelven locos los nombres. Si ayuda su presente y su actualidad, obviamente que mucho mejor por la jerarquía. Que venga con el grado de humildad, de compromiso, de ponerse a disposición a trabajar, a querer mejorar, a ayudar al compañero en el día a día, en la convivencia, en todo aspecto".
"Uno cuando busca, más allá de buscar el jugador en cuanto al rendimiento, hace averiguaciones en cuanto a su vida privada, a un montón de entornos que hace que uno termine tomando decisiones”, aseguró el DT que armó a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, equipo recientemente ascendido a Primera División.
De la reserva de Minella al predio de AFA
Por otro lado, luego de la victoria frente a Banfield en reserva de la mano de Martín Minella, tres sabaleros fueron convocados para quedar entrenando en el predio Lionel Andrés Messi de la ciudad de Ezeiza. Se trata del delantero Matías Córdoba, el defensor Jonas Ravano y el arquero Lucas Cuffia.
El pedido fue de parte de Claudio Gugnali que viene eligiendo a los chicos de Colón para la Selección Argentina Sub 20 del ascenso. “Hay muy buena respuesta, tiene que ver con que gran parte de los directivos de AFA empezando por el Chiqui mismo, son del ascenso y saben perfectamente lo que cuesta y la realidad de los clubes del ascenso".
"En ese marco, se está apostando y trabajando muy fuerte en todas esas instituciones en el desarrollo de las formativas y por eso es muy importante darles a esos clubes y a esos chicos el reconocimiento de formar parte de una selección y de competir en este tipo de torneos internacionales”, explica a cada rato Claudio Gugnali, responsable de esta brillante idea de la AFA.
“El objetivo nuestro no va por el resultado sino por medirse y competir al más alto nivel para que los chicos puedan demostrar y demostrarse al nivel que están. Eso sirve para desarrollarlos y fortalecerlos. Colón está trabajando muy bien en sus inferiores. Santa Fe es una fábrica muy grande de jugadores, igual que toda la zona que abarca la Liga Santafesina", afirma Gugnali.
"Hay muy buenos chicos, que además de jugar bien se comportan muy bien. Me consta que Colón trabaja muy bien en sus inferiores porque estuve ahí y lo pude ver”, agrega el DT de la Selección Argentina Sub 20 del ascenso.
Lo concreto, en el caso de Matías Córdoba, Jonas Ravano y Lucas Cuffia, es que los tres vienen apareciendo de manera sostenida en el radar de Claudio Gugnali.
En medio de tantas “´pálidas”, por el momento deportivo donde Colón quedó lejos de todos los objetivos deportivos y pudo mantener la segunda categoría a tres fechas del final, lo de los canteranos en el predio de AFA es una caricia para todos los que mejoraron el fútbol amateur sabalero.
