Vence el plazo para pagarle a Alberto Espínola y Colón quedará inhibido

De todos modos, la dirigencia sabalera sigue trabajando e intentará llegar a un acuerdo con el defensor paraguayo para que, lo antes posible, el club pueda negociar sin problemas la incorporación de refuerzos.
Víctor Godano en su palco en Colón durante uno de los partidos que jugó el equipo. El presidente sabalero gestiona fondos para el pago a Espínola. Foto: Fernando Nicola.
Este viernes vence el plazo para que Colón abone la deuda que Fifa le obliga a abonar al marcador lateral paraguayo, Alberto Espínola, para evitar la inhibición. De acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral, “esto es día a día” señalan los actuales dirigentes, pero todo indica que el arreglo no llegaría en la fecha acordada.
De todos modos, ahora Espínola – a través de sus abogados – tendrá que realizar el trámite respectivo en Fifa para que al club le llegue la comunicación de la inhibición y, por ende, la inhabilitación para la incorporación de jugadores.
El mercado de pases recién comenzará a moverse a partir de la segunda quincena de noviembre o directamente en el mes de diciembre, con mayoría de pases que se harán en enero. Como consecuencia de ello, a “favor” del club es el tiempo que se tiene para hacerse de los recursos suficientes para elaborar un plan de pagos que el jugador acepte y así se pueda levantar la inhibición si es que esta, en definitiva, queda efectiva.
Se recuerda que Colón debe hacerse de 345.000 dólares y 12,8 millones de pesos, más los intereses. De todos modos, la propuesta del club ha sido la de un arreglo en cuotas, teniendo como respaldo la deuda que Platense y Racing tienen con el club, por los pases de Picco y Forneris. “Tenemos, hoy por hoy, alrededor de 1 millón de dólares por cobrar”, aseguran en Colón, aunque con atrasos, sobre todo por el lado de Platense, que complican la liquidez necesaria para hacer frente a este tipo de obligaciones.
Por otro lado, los dirigentes pretenden cerrar la situación con algunos jugadores. Hasta el momento, con los únicos que se acordó la rescisión de contrato fue con Joel Soñora y José Barreto. Hay varios con contrato hasta el 31 de diciembre que no seguirán en el club pero con los que se pretende interrumpir el vínculo. Claro que, antes, el club debe ponerse al día, situación que se da con el sueldo de Afa pero no con la parte que corresponde a los derechos de trayectoria.
Joel Soñora, el volante sabalero de muy bajas actuaciones, que ya no pertenece más al club. Foto: Manuel Fabatía.
El plantel sigue entrenando bajo las órdenes de Ezequiel Medrán, tendrá el fin de semana libre y la idea es continuar con esta tónica hasta que llegue el momento de otorgarles vacaciones. Algunos clubes ya resolvieron licenciar a sus jugadores hasta el mes de noviembre, pero, en principio, la idea en Colón es continuar de esta manera, darle las vacaciones más adelante y luego iniciar el trabajo ya con vistas al comienzo de la nueva temporada, que se producirá en febrero.
El hecho de haber quedado eliminado con tanto tiempo de antelación provoca que todo un plantel esté parado durante cuatro meses, con todos los problemas que ello acarrea. Además, habrá que esperar hasta el 30 de noviembre para saber, por ejemplo, si el técnico seguirá siendo Medrán o si habrá un cambio de DT a partir del momento en que asuman las nuevas autoridades.
Se fue Gómez de Patronato
Patronato decidió, con su nueva dirigencia, que Gabriel Gómez deje de ser el DT. Foto Gentileza
El flamante presidente de Patronato, Adrián Bruffal, decidió dar por terminado el vínculo con el entrenador Gabriel Gómez, quien finalmente se alejará de la institución luego de haber tenido una buena campaña y de haberlo clasificado para el Reducido.
El director técnico adelantó la reunión programada para la semana que viene y rescindió su contrato. Fue de común acuerdo, ya que en la idea de Adrián Bruffal, el flamante titular de la entidad Rojinegra, el proyecto deportivo lo encararía con otro cuerpo técnico, señala Código Patrón.
El DT de 52 años llegó a barrio Villa Sarmiento para hacerse cargo de Patrón, que venía de realizar dos pésimas campañas. Tras una primera parte de la competencia con alguna turbulencia, logró acomodar la nave y se consolidó en zona de Reducido, aunque nunca logró pelear de lleno en los primeros lugares.
Por otra parte, logró hacer del estadio Presbítero Bartolomé Grella un escenario muy difícil para los rivales, ya que estuvo 12 partidos sin conocer la derrota.
En la recta final de la competencia el equipo empezó a caerse y fue cediendo lugares en la tabla de posiciones, a tal punto que en la última fecha podría haber finalizado tercero en la Zona A y terminó siendo el octavo del grupo, ocupando el último lugar en el Reducido pero quedando afuera de la próxima edición de la Copa Argentina.
Tras la eliminación a manos de Estudiantes de Río Cuarto, la posibilidad de que Gómez dejase de ser el entrenador de Patronato estaba latente, algo que finalmente se concretó este viernes. Su ciclo tuvo un saldo de 12 triunfos, 12 empates y 11 derrotas, con un 46% de efectividad.
Cuartos de final del Reducido
Este fin de semana se jugarán los partidos de ida de los cuartos de final del Reducido que determinará el segundo ascenso a Primera División y así acompañar a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que se aseguró un lugar para la temporada que viene en la máxima categoría.
Sábado 18 de octubre: a las 22, Gimnasia y Tiro vs. Estudiantes de Río Cuarto.
Domingo 19 de octubre: a las 14.45, Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn y a las 17, Deportivo Morón vs. Atlanta.
Lunes 20 de octubre: a las 19, Tristán Suárez vs. Estudiantes BA.
Las revanchas se disputarán jueves 23 y viernes 24 de octubre, con horarios a confirmar y localías invertidas. Los duelos se adelantarán, teniendo en cuenta que ese fin de semana no habrá actividad por las elecciones.
