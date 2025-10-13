El técnico de Colón, forjador del ascenso

Medrán, el DT que armó a los mendocinos y al que echaron con el 60 por ciento de los puntos

Gimnasia de Mendoza subió a Primera con un plantel que armó el actual entrenador de Colón: Ezequiel Medrán. El año pasado había perdido la final con San Martín de San Juan y este año había perdido solamente dos partidos.