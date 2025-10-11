Gimnasia de Mendoza ascendió a la máxima categoría del fútbol argentino

Gimnasia y Esgrima de Mendoza venció este sábado por la tarde a Deportivo Madryn por 3 a 0 en los penales, luego del 1 a 1 en el tiempo regular, y ascendió a la Primera División del fútbol argentino.
El partido final a juego único por el título de la Primera Nacional en su temporada 2025 se disputó desde las 17 horas en el estadio de Platense en la ciudad de Buenos Aires.
Los goles del encuentro fueron convertidos por Luis Silba de Deportivo Madryn a los 77 minutos y luego lo empató Facundo Lencioni a los 94 de penal.
En la tanda de penales, César Rigamonti atajó dos penales para Gimnasia y el tercero fue errado por los de Madryn. Los pateadores del Lobo fueron efectivos y cerraron el duelo por 3 a 0.
El Lobo mendocino regresa a la máxima categoría del fútbol argentino luego de su participación en el Nacional de 1984.
Gimnasia se suma a Godoy Cruz Antonio Tomba e Independiente Rivadavia como el tercero de Mendoza que competirá en la Copa de la Liga 2026.
