Colón y una difícil situación: arreglar con Espínola para que no sea inhibido

“Está complicado”, dicen desde adentro del club. Se cobró algo de lo que Racing tiene que pagar en octubre por el pase de Forneris, que se lesionó contra Banfield. Se pagaron sueldos y se espera un nuevo ingreso esta semana para continuar con las rescisiones.
Víctor Godano,el presidente de Colón y un trabajo "contrarreloj" para evitar la inhibición. Foto: Manuel Fabatía
Se inicia una semana en la que Colón tendrá que resolver un tema que es vital para el futuro, no solo en lo económico sino también en lo deportivo. El próximo viernes vence el plazo para que el club le pague al paraguayo Alberto Espínola la suma de 345 mil dólares y 12,8 millones de pesos que la Fifa lo obliga a abonar, luego del fallo en segunda instancia que, inclusive, fue un guiño para la institución porque le hizo lugar al pedido de Colón de achicar aquella cifra inicial de prácticamente el doble, ya que el club nunca le abonó un solo peso al paraguayo, quien luego sufrió la rotura de ligamentos cruzados jugando para su selección.
Colón ofreció un plan de pagos en cuotas, Espínola solicitó que se reduzca esa cantidad de cuotas y por el momento no hay acuerdo. “Está complicado”, confesaron a El Litoral desde adentro del club, razón por la cual estos días serán clave para ver si se puede armonizar el cuadro de situación y llegar a un acuerdo.
El peligro de la inhibición de Fifa
¿Qué pasa si Colón y Espínola no llegan a un entendimiento?, Fifa va a inhibir a Colón y el club no podrá hacer incorporaciones hasta tanto se llegue a ese acuerdo. Está claro que sería muy grave, teniendo en cuenta que el club deberá conformar prácticamente un plantel nuevo con la llegada de varios jugadores para cambiar el rumbo deportivo en la próxima temporada. Pero Colón tiene, a su favor, el tiempo, ya que el mercado de pases seguramente empezará a moverse dentro de un par de meses.
El paraguayo Alberto Espínola, observando un partido de Colón afuera de la cancha. Hay que pagar y faltan pocos días para que venza el plazo. Foto: Manuel Fabatía
De todos modos, mientras el club esté inhibido se podrá negociar aunque con la dificultad de no estar liberado. Y eso termina siendo un obstáculo, pues muchos jugadores prefieren buscar otro camino por más que se le prometa que, finalmente, la inhibición será levantada.
Se cobró algo de Racing por Forneris
Colón cobró una parte de la cuota que debe pagar Racing en este mes de octubre por la compra del 80 por ciento de Forneris. Y el resto, se espera cobrar en esta semana que se inicia. Ese dinero fue destinado para el pago de empleados, de la parte de Afa de los sueldos a los jugadores (hay una deuda con los derechos de trayectoria) y de otras obligaciones que merecían una atención inmediata.
Con el único jugador con el que se arregló ya la desvinculación, fue con Joel Soñora, que no ha dejado, evidentemente, una buena imagen en Colón desde su llegada el año pasado, más allá de que su mejor partido fue ante All Boys y casi le da la posibilidad de seguir en carrera al equipo que, por ese entonces, dirigía Diego Osella. Soñora fue un fracaso rotundo en esta temporada, inclusive con muy poco apego y pertenencia. Ya no está más y fue el primero con el que se arregló la desvinculación.
Cuando ingrese el resto del dinero de Racing, el objetivo es ponerse al día con los derechos de trayectoria de los jugadores y seguir adelante con el plan de rescisiones de contrato de aquellos que tienen vínculo con el club hasta el 31 de diciembre.
Está claro que el problema es más financiero que económico, porque si bien no le sobra nada a Colón, el dinero que hay por cobrar es importante (cerca de un millón de dólares, por lo que El Litoral pudo averiguar). La venta de un porcentaje del pase de Picco a Platense (Colón mantiene el 30 por ciento de una futura venta), más el dinero que debe pagar Racing este año por el pase de Forneris, que asciende aproximadamente a algo más de 800.000 dólares, en tanto que el resto será el año que viene, de acuerdo a lo que se informó en su momento y haciendo también la aclaración que Colón se quedó con el 20 por ciento de una futura venta del volante, que ya lleva tres partidos como titular y ganándose un lugar en Racing, aunque sufrió una lesión en el partido con Banfield.
La lesión de Forneris
Alan Forneris es tenido en cuenta en Racing, viene siendo titular pero se lesionó este sábado ante Banfield. Foto: gentileza.
"Lo de Forneris es una lástima porque venía jugando bien. Se le cayó un jugador de ellos encima de una rodilla, son cosas que no se pueden prever", dijo Gustavo Costas en la conferencia de prensa luego de la victoria de su equipo. Desde el entorno del jugador también confían en que es algo leve y que podría estar en condiciones de volver en poco más de una semana. Esto es sumamente positivo porque el ex Colón se empezó a meter en la rotación del plantel a base de buenas prestaciones en los pocos partidos que lleva jugados.
A todo esto, el plantel de Medrán arranca este lunes. La situación del técnico es clara: tiene contrato hasta el 31 de diciembre del año que viene, sin cláusula firmada para rescindir este año de acuerdo a lo que decidan las próximas autoridades pero con la situación hablada con el entrenador, quien, por ejemplo, le habría manifestado a Medero y a Agoglia, que son el respaldo futbolístico de Ricardo Luciani, que no tendrá problemas en irse si el club no lo quiere. Su pretensión es la de quedarse. Medrán – que fue el que armó el plantel de Gimnasia de Mendoza que ascendió a Primera y lo dirigió hasta fines de julio de este año – quiere ser el entrenador de Colón en la temporada que viene. Pero esto dependerá de lo que los socios sabaleros decidan el 30 de noviembre. Mientras tanto, su trabajo pensando en el 2026 ya se inicia.
