El viernes vence el plazo…

Colón y una difícil situación: arreglar con Espínola para que no sea inhibido

“Está complicado”, dicen desde adentro del club. Se cobró algo de lo que Racing tiene que pagar en octubre por el pase de Forneris, que se lesionó contra Banfield. Se pagaron sueldos y se espera un nuevo ingreso esta semana para continuar con las rescisiones.