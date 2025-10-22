El DT de la Sub 20 del ascenso

Claudio Gugnali: “Ravano es un defensor que hace lo necesario, nunca se excede”

Antes que el chico lograra visibilidad en el Mundo Colón, el ex defensor sabalero, DT de Unión y mano derecha de Alejandro Sabella “la vio venir”. Hace seis meses que lo tiene en cuenta y le dio la cinta de capitán.