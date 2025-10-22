Claudio Gugnali: “Ravano es un defensor que hace lo necesario, nunca se excede”
Antes que el chico lograra visibilidad en el Mundo Colón, el ex defensor sabalero, DT de Unión y mano derecha de Alejandro Sabella “la vio venir”. Hace seis meses que lo tiene en cuenta y le dio la cinta de capitán.
Ravano y otros cuatro juveniles de Colón fueron citados a la Selección Argentina Sub 20 del ascenso.
“Es un placer contar con un futbolista como Jonás Ravano, jugador de la Sub 20 en la Selección Argentina del ascenso. Desde el primer día que lo llamamos y vino al predio de Ezeiza, demostró mucha seriedad, responsabilidad. Es un jugador que adentro de la cancha hace lo necesario, no se excede. Siempre está atento a las indicaciones y tiene una muy buena lectura del juego. Es como me dijo su entrenador: 'Es una persona de treinta y pico de años en un cuerpo de un chico de 18'. La verdad que este logro de firmar su primer contrato profesional es muy merecido. Deseo que pueda ser feliz en su club, donde se formó. A pesar del momento actual de Colón, ojalá puede disfrutar este logro de ser profesional e insertarse en el fútbol mayor de Colón”, cuenta Claudio Gugnali a El Litoral, con esa sencillez que lo caracteriza.
En julio de este año, Claudio llamaba a Jonás Ravano y al arquero Lucas Cuffia para entrenar en Ezeiza. En agosto, El Litoral titulaba: “El Sabalero infló el pecho por sus cinco chicos en la Sub 20 de ascenso”: el zaguero Jonas Ravano, el arquero Lucas Cuffia, otro central Junior Flores, el habilidoso Iván Barbona y el delantero Matías Córdoba aparecieron con la camiseta celeste y blanca.
La entidad del Barrio Centenario infló el pecho porque sistemáticamente el semillero sabalero nutre con sus promesas a la Selección Argentina Sub 20 del ascenso que conduce Claudio Gugnali. El equipo dirigido por el ex lateral del club igualó 1-1 ante Uruguay en el Complejo Celeste, Montevideo.
Colón celebró que su semillero siga nutriendo a la Selección Sub 20.
En el marco de este compromiso internacional, cinco jugadores de las inferiores de Colón fueron citados nuevamente por el entrenador Claudio Gugnali: el defensor de Colón, Jonás Ravano; el arquero Lucas Cuffia; el otro zaguero Junior Flores; el habilidoso Iván Barbona y el delantero Matías Córdoba, hijo del "Chiqui", quien ya debutó y marcó en la Primera División.
Los once de Claudio Gugnali fueron: Lucas Cuffia; Jonas Ravano, Mauricio Ponce, André Maldonado, Facundo Yozwiak, Junior Flores,Luciano Leguizamón, Matías Córdoba, Iván Barbona, Joaquín Hernández y Gabriel Vázquez.
En septiembre, otra vez, citados Ravano y Cuffia al predio de Ezeiza. Y ahora, después de ganarle a Banfield en reserva, Claudio Gugnali “hizo quedar” esta semana a los dos (el zaguero y el arquero), sumando a Matías Córdoba.
Sin dudas, Gugnali“la vio venir” y Colón no perdió tiempo para hacerle firmar su primer contrato profesional hace apenas algunas horas.
