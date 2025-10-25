Colón: Abraham descartó unidad y Magdalena va por Pancaldo

Ahora sí, el Mundo Colón, después del tremendo fracaso deportivo de la actual conducción (no peleó por nada y casi se va al descenso en la Primera “B” Metropolitana), empieza a darse cuenta que las elecciones están a la vuelta de la esquina.
Prácticamente a un mes de los comicios sabaleros, se empiezan a conocer las cartas: Luciani quiere a Medrán, Magdalena hablará con Pancaldo y por ahora no se conoce el nombre de José Alonso. El Dr. Abraham descartó la posibilidad de unir a todos los sectores y confirmó que irá a las urnas.
En ese sentido, se comienzan a descubrir las cartas para enamorar a los votantes: Ricardo Luciani anticipó la continuidad de Ezequiel Medrán, Ricardo Magdalena quiere acelerar por Ricardo Pancaldo y el sector histórico del Dr. Gustavo Abraham se resignó por el tema unidad pero confirmó su llegada a las urnas. Por ahora, se desconoce cuál es la idea del “Vignattismo” que postulará al empresario José Alonso.
Antes de ir a las urnas, la Comisión Directiva del Club Atlético Colón, que encabeza Víctor Francisco Godano, deberá activar la convocatoria a los socios sabaleros para aprobar la Memoria y Balance del último ejercicio. Por lo que trascendió, la idea es “elegir una fecha entre el 10 y el 20 de noviembre”.
Hay que recordar que la anterior Memoria y el anterior Balance (seis meses de Vignatti y seis meses de Godano) fue aprobada por socios pero no por Personas Jurídicas que como consecuencia de la falta de libros lo objetó y lo envió al MPA; por lo que la asamblea anterior no está completa acorde a las exigencias y normativas administrativas.
¿Qué dijo el Dr. Gustavo Abraham?: de cara a los comicios del 30 de noviembre y en charla con el equipo “Diez en Deportes” expresó por LT10 que su histórico espacio político está totalmente consolidado, descartó la unidad y avisó que comenzará a cerrar los detalles de la lista para ir a las urnas.
“La lista armada no, el grupo sí. Muy consolidado y sumando gente. Estamos esperando los cierres, viendo y trabajando”, por lo que el histórico espacio sabalero será el cuarto confirmado en las urnas (los otros tres son Alonso, Luciani y Magdalena).
“Ya dimos por terminadas las gestiones para la unidad. Lamentablemente no lo logramos, así que iremos a las elecciones con nuestra lista y proyecto", aseguró el Dr. Gustavo Abraham.
“Vamos a charlar con Medrán. Hay que ver si la idea de él confluye con la nuestra. Después, hay cosas que determinar también en lo económico, técnico y jurídico, para ver si concuerdan con lo nuestro", cerró el candidato de Futuro Sabalero en cuanto a la conducción técnica para el 2026.
Por su parte, tal como lo había anticipado El Litoral, el Dr. Ricardo Magdalena aseguró por Sol Play 91.5 que se juntó con Ezequiel Medrán pero que su prioridad para el banco sabalero el año que viene pasa por otro lado.
“Fue una charla más que extensa, estuvimos más de dos horas reunidos donde creo que se tocaron absolutamente todos los temas vinculados con la institución. Cuáles eran sus fuerzas y las ganas que tenía de seguir. Conmigo se termina la adaptación del club a quien venga, por lo cual, quien venga tendrá que adaptarse a la institución", aseguró Magdalena.
"Charlamos frontal y sinceramente. Me pareció un muy buen muchacho con muchas ganas y empeño, pero también de nuestro lado le fui totalmente sincero y le dije que teníamos en carpeta para la dirección técnica otro nombre. Y es el de Ricardo Pancaldo quien es fanático de Colón y sabemos de la capacidad que tiene como entrenador", aseguró Magdalena.
"Le dije también que no tomaríamos una decisión apresurada sino que íbamos a esperar tranquilos y sin condicionamientos porque creo que hay otros que ya decidieron en base al contrato vigente que tiene Ezequiel", dijo Abraham.
"De verdad que yo no, si hay algo que no acepto son los condicionamientos por eso no será su contrato el motivo para determinar la continuidad o no de él", aseguró el histórico opositor al llamado “Vignattismo”.
