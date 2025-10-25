De cara a las elecciones de noviembre

Colón: Abraham descartó unidad y Magdalena va por Pancaldo

Prácticamente a un mes de los comicios sabaleros, se empiezan a conocer las cartas: Luciani quiere a Medrán, Magdalena hablará con Pancaldo y por ahora no se conoce el nombre de José Alonso. El Dr. Abraham descartó la posibilidad de unir a todos los sectores y confirmó que irá a las urnas.