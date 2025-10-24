Ezequiel Medrán: "La categoría le mostró los dientes a Colón"
El entrenador sabalero habló en La Primera de Sol Play, se refirió a las reuniones con Magdalena y Luciani y aclaró: "Yo vine a Colón pensando en los siete partidos que faltaban, en mantener la categoría pero proyectando el 2026".
Ezequiel Medrán y un deseo bien firme: seguir siendo el DT de Colón.
Se reunió con Luciani y su agrupación ya lo confirmó para el 2026 como entrenador de Colón si es que resulta victoriosa en las elecciones. También lo hizo con Magdalena, ambas partes calificaron de positiva la reunión pero Magdalena le aclaró que tiene un “competidor” y es Ricardo Pancaldo. Conoce a Carlos Trod, tuvo una charla con Gustavo Abraham y todavía no lo hizo con José Alonso, que no se muestra activo en este proceso preelectoral que vive la institución, aunque se sabe que será el candidato del “vignattismo”. Ezequiel Medrán divide sus días, en Santa Fe, entre los entrenamientos con un plantel al que licenciará la semana que viene y estas reuniones – largas en todos los casos – con quienes definirán si es el elegido para continuar como técnico en el 2026.
-¿Te pasó, alguna vez, esto de estar cuatro meses sin competencia?
-Nunca me pasó, ni cuando fui jugador ni cuando me dediqué a la conducción técnica. Es algo que, indudablemente, debe ser revisado para el futuro. Hay que tener competencia hasta fines de noviembre aproximadamente, como fue siempre.
-¿Qué sensaciones te dejaron Luciani y Magdalena?
-Me junté con la gente de Luciani, porque con ellos vengo hablando desde antes de agarrar Colón, sobre todo con Medero y Agoglia. Ya desde ese momento me hablaban de un proyecto a futuro, luego vino el ofrecimiento del club y, obviamente, ellos mantienen la postura en este momento y por eso lo comunicaron formalmente y lo agradezco. Con Magdalena charlé dos horas, me puse a disposición y fue positiva para mí. Con Abraham he dialogado también en forma telefónica u ocasionalmente cuando nos visitaron en el predio, y con la gente de Alonso todavía no. También tuve charlas con Trod, al que conozco de antes.
-Tiene un prestigio importante de la ciudad, es parte de la vida de Colón pero no voy a profundizar porque no lo conozco lo suficiente para evaluarlo.
"Costó encontrar entusiasmo en el plantel"
El día de su presentación como técnico de Colón. Pidió consenso con las otras listas y los dirigentes le dijeron que todos iban a quererlo con la campaña que había realizado, sobre todo en Gimnasia de Mendoza.
-Pasaron ya un par de semanas del final de ese “mini ciclo” de siete partidos que tuviste al frente de un equipo al que tomaste ya sin chances de nada. ¿Cuál ha sido tu diagnóstico, ahora un poco más tranquilo?
-Que se hizo todo muy cuesta arriba, que costó mucho encontrar entusiasmo porque había poco por competir... Yo llegué con unas ganas tremendas, pero quedamos en deuda. El equipo tenía dificultades y nos tuvimos que adaptar a cómo estaba el equipo. El primer tiempo con Chacarita fue parecido a lo que propongo, lo jugamos con intensidad. Yo le doy mucha importancia a la preparación física y la realidad es que no pudimos sostener el ritmo. Mostramos entusiasmo y buenas intenciones, pero no pudimos imponer la intensidad que a mí me gusta.
-Antes de continuar con este análisis, hay jugadores cuyos contratos terminan el 31 de diciembre de este año. ¿Te gustaría que alguno o algunos de ellos sigan en el club en caso de continuar como entrenador?
-Lo tengo claro, pero no me quiero basar en nombres propios porque eso se lo transmitiré a la nueva directiva si es que tengo la posibilidad de seguir.
-Volvamos a lo que pasó. ¿Eras consciente, por ejemplo, de la cantidad exagerada de lesiones que acarreaba un plantel en el que llegaron a utilizarse 42 jugadores?
-¡Era consciente de todo!… El nivel del torneo te lleva a una exigencia física que nunca pudimos sostener. Quisimos acomodarnos desde lo físico y en el último partido terminamos teniendo la mayor intensidad y recorrido. Si no tenés resultados, no podés conformar hacia afuera por más que esta dirigencia haya mejorado cosas para adentro. Esto no se vé, en un club como Colón, cuando los resultados no se dan.
"De Gimnasia de Mendoza me llamaron todos menos el presidente"
-¿Qué te pasó en Gimnasia de Mendoza, plantel campeón al cual vos armaste?
-… Es una charla que tengo pendiente con el presidente... Llevábamos 23 partidos, estábamos segundos y con un partido menos. Perdimos con Temperley un partido que merecíamos ganar y el presidente sintió esa derrota y nos pidió que dejemos el cargo... El es un hombre intenso e impulsivo, tomó la decisión y yo no la compartí… Se lo dije... Tuvimos 15 meses muy buenos, de trabajo y de relación con él. Además, teníamos tranquilidad de lo que estábamos proyectando... No nos dejó ponerle la frutillita del postre.
-Y te dolió…
-Es que llegamos en la mitad del torneo, el año pasado, estábamos décimotercero y a los diez partidos estábamos arriba. Entramos al Reducido y llegamos a la final con San Martín de San Juan. Nos ganaron bien, pero de ese plantel quedaron 12 para este año. Buscamos a Rigamonte, a Emanuel González, a Saavedra, Lencioni, Muñoz, entre otros, que tuvieron buenos rendimientos en este torneo. La base se armó bien.
-Pero no contestaste… ¿Te dolió?
-Me sentí dolido… Pero no cambio el aprecio que le tengo a Porreta, transitamos el camino a la par. No había nada en el día a día, tenía una relación bárbara con el plantel, buen diálogo y no entiendo lo que pasó. Cuando salieron campeones, me llamaron todos, jugadores, dirigentes, prensa... Porreta no, pero el resto sí.
-Hace poco, un entrenador del ascenso decía: “Hay jugadores de Primera que no pueden o no se adaptan a jugar en la Primera Nacional”…
-La categoría es compleja y le mostró los dientes a Colón. Hay que prepararse muy bien para buscar el ascenso. Y todos se tienen que involucrar, los utileros, los que preparan el desayuno, los que cortan el césped… Todos… Es una sinergia positiva que hay que generar.
-¿Y en cuanto a la característica de los jugadores?
-Mirá, nosotros tenemos, con mi cuerpo técnico, un scouting de 55 jugadores y creemos que es una lista integrada por gente que nos pueden dar el resultado esperado de llegar a Primera.
"Godano es un gran tipo y muy noble"
Víctor Godano, el presidente sabalero que fue elogiado por Medrán. Foto: Manuel Fabatía
-¿Qué imagen tenés de la actual dirigencia?, ¿cómo fue el día a día?
-En su momento, me reuní con Godano y Martín, les pedí incluso que consensúen con las otras listas porque yo quería un trabajo a largo plazo y no por siete partidos…
-¿Y qué te dijeron?
-Que después de los años que llevaba en la categoría, ¿quién no me va a querer?... Víctor Godano es un gran tipo, positivo, con ganas de mejorar, poniendo la cara, haciéndose cargo de todo, sufriendo y mostrando una imagen de mucha nobleza... Sé que la esta pasando mal y que el proceso que le tocó transitar fue duro, pero también digo que el club creció en otras áreas y que, la campaña del equipo, a eso lo tapa.
-Volviendo al tema jugadores, sacando Rigamonti, el arquero y algún jugador en especial, buscaste futbolistas menores de 30 años…
-Es fundamental tener un buen arquero, todo equipo lo debe tener. Por eso lo llevé a Rigamonti y antes lo había llevado a Tagliamonte… Y después, jugadores con buen presente, eso es clave… Miren, a Emanuel González lo fueron a buscar por 250 mil dólares y metió cinco goles siendo marcador central. También lo pedí a Saavedra que, para mí, es el mejor lateral por izquierda del país. Mi equipo tiene que tener dinámica, intensidad y ser muy competitivo.
-¿Qué más se necesita, además de un buen equipo, para conseguir el ascenso?
-Todos tenemos que estar involucrados y con un compromiso total. Yo vivo el fútbol de esa manera, alineado detrás de un escudo, con claridad y coherencia en el accionar. Y el dirigente tiene que estar comprometido de lunes a viernes… Y en Buenos Aires también.
-¿Sabés que así como en Gimnasia, después de perder la final el año pasado, te exigían el ascenso, acá será lo mismo?
-¡Eso es lo que me motiva!… Esa ingeniería de armar un plantel casi nuevo y hacerlo funcionar, es complejo pero lo tengo claro. Cuando perdimos la final con Gimnasia de Mendoza, sabía que tenía que jugar el año siguiente con la obligación de ascenderlo. A esto lo tengo en claro y sé que Colón me lo exige de la misma manera.
-¿Qué esperás de la clase dirigente?
-Yo quiero escuchar también la propuesta de trabajo y ver lo que se proyecta… Entiendo que ellos quieren saber de mí, pero esto es mutuo, un ida y vuelta. Hay que consensuar.
-¿Y tu contrato?
-Tengo contrato hasta el 31 de diciembre del año que viene… Cuando llegué a Colón, lo hice pensando en el 2026. Naturalmente, a los jugadores no se los dije, porque quería que trabajemos el día a día y el partido a partido para mantener la categoría y para levantar el nivel… Pero mi decisión de venir a Colón fue proyectando el 2026.
