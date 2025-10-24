Siguen los encuentros con el DT...

Colón: Magdalena se reunió con Medrán pero no es su única opción de entrenador

El principal referente de la agrupación sabalera que lleva su nombre, le dijo a Medrán que no se iba a condicionar porque su contrato vence el 31 de diciembre del año que viene y que tiene una alternativa que se llama Ricardo Pancaldo.