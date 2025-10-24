Colón: Magdalena se reunió con Medrán
pero no es su única opción de entrenador
El principal referente de la agrupación sabalera que lleva su nombre, le dijo a Medrán que no se iba a condicionar porque su contrato vence el 31 de diciembre del año que viene y que tiene una alternativa que se llama Ricardo Pancaldo.
El doctor Magdalena se reunió con Ezequiel Medrán y aclaró que tiene otro candidato a la dirección técnica: Ricardo Pancaldo. Crédito: Manuel Fabatía
“No acepto los condicionamientos y el contrato de Medrán, que vence el 31 de diciembre del año que viene, no va a ser un condicionamiento para mí. La charla que tuve con él fue muy buena, duró casi dos horas y me dejó una buena impresión. Pero también fui muy claro y le dije que tenía otra carpeta, que es la de Ricardo Pancaldo”. De esta manera, Ricardo Magdalena comentó su charla con el actual entrenador de Colón, Ezequiel Medrán, a quien le aclaró que no iba a tomar ninguna decisión apresurada, apartándose, en su caso, de lo que ya expresó Ricardo Luciani respecto de que si resultaba electo presidente, el entrenador iba seguir siendo Medrán.
Magdalena será el candidato a presidente de Colón de una de las listas que se presentará en la contienda del 30 de noviembre, reiterando lo que viene intentando desde 2013, habiéndose presentado en todas las elecciones que se realizaron desde ese momento a la fecha.
"Medrán me dejó una buena impresión"
“Charlamos de manera frontal, me pareció un buen muchacho, con muchas buenas intenciones y reconozco que me dejó una buena imagen”, continuó Magdalena, aunque aclaró que, en su caso, no es el único candidato sino que Ricardo Pancaldo, el actual DT de Chaco For Ever, es de su predilección también y seguramente tendrá alguna charla con él en un futuro.
Hace unos días, Magdalena declaró que “en las elecciones anteriores, tenía tres candidatos si resultaba elegido: Delfino, Pancaldo y Medrán. Se lo dije a Ezequiel, como también fui sincero con él y le aclaré lo de Pancaldo”.
"El que venga deberá adaptarse al club y no al revés"
“Se terminó aquello de que el club tiene que adaptarse al que venga. Conmigo, el que venga tendrá que adaptarse al club”, señaló Magdalena, que sigue trabajando en la constitución de su lista y no descarta la posibilidad de aliarse con algunos de los protagonistas de la política del club. Con varios de ellos ha tenido charlas, aunque todavía no se ha consumado la posibilidad de una alianza con ninguno de ellos.
Ezequiel Medrán ya se reunión con dos de las agrupaciones que se presentará el 30 de noviembre en Colón. Crédito: Juan Foglia
Magdalena tiene una agrupación que creó antes de las elecciones del 2013 y desde ese momento no ha discontinuado en ningún momento el trabajo. Eso le permitió presentarse en todos los actos electorales que hubo a partir de entonces, con una propuesta que siempre se diferenció del oficialismo de ese momento, sobre todo con el “vignattismo” que fue con el sector que más compitió.
