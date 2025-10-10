¿Cómo sigue Colón?: los que bajaron a reserva y los que se van

Con una larga cuenta regresiva al domingo 30 de noviembre, día en el cual los socios de Colón elegirán nuevo presidente, Ezequiel Medrán tomó algunas decisiones futbolísticas que había anticipado y los dirigentes actuales iniciaron la depuración del plantel, recordando que los contratos están vigentes hasta el 31 de diciembre.
Por lo pronto, este lunes a la tarde vuelven a trabajar todos juntos en el predio deportivo 4 de junio. Kevin Colli, Lautaro Gaitán, Matías Córdoba, Iván Ojeda, Conrado Ibarra, Zahir Yunis, Tomás Paredes y Zahir Ibarra fueron los canteranos apumntados por Ezequiel Medrán para que “bajen” al plantel de reserva que dirige Martín Minella.
De lo mejor de abajo: Tomás Paredes. Foto: Prensa Colón
Este grupo, a diferencia de los otros profesionales, no gozaron de ninguna licencia, en una clara decisión del entrenador de cara a futuro. Frente a Estudiantes de La Plata, en el último partido de la reserva sabalera (fue 0 a 0 en el predio rojinegro), Colón alistó a: Piaggio; Ravano, Campagnaro, Luque, Lautaro Gaitán, García, Johnston, Galbán, Matías Córdoba, Iván Ojeda y Kevin Colli.
Iván Ojeda, el "9" de las inferiores. .Foto: El Litoral
Incluso, la idea de Ezequiel Medrán, compartida con Martín Minella es que este grupo de jugadores del club siga teniendo la chance de hacer fútbol y no perder continuidad.
Un plantel "partido" en tres
Sin dudas, le servirá a los jugadores y potenciará una reserva sabalera en AFA que acumula seis fechas sin alegrías: pudo ganar apenas dos partidos, tiene 12 unidades y quedó por ajora lejos de los mata-mata (esta a siete del último que clasifica en la zona).
El fracaso rotundo de los “grandes” en Colón fue uno de los motivos que “condicionó” al plantel de Minella, porque los canteranos subieron y debutaron en Primera. En consecuencia, a la hora de planificar el trabajo hasta las “vacaciones definitivas” hay que hablar de tres grupos:
-1) El de los canteranos que bajaron a reserva: Kevin Colli, Lautaro Gaitán, Matías Córdoba, Iván Ojeda, Conrado Ibarra, Zahir Yunis, Tomás Paredes y Zahir Ibarra
- 2) El de los jugadores que tienen contratos “largos”: Tomás Giménez, Nicolás Thaller, Gonzalo Soto, Cristian García, Facundo Castro, Luis Miguel "Pulga" Rodríguez, Facundo Castet, Nicolás Talpone e Ignacio Lago
- 3) El de los jugadores que terminan en diciembre 2025: Marcos Díaz, Gonzalo Bettini, Nicolás Fernández, Oscar Garrido, Emmanuel Gigliotti, Facundo Sánchez, Joel Soñora (casi ido), José Barreto, Federico Jourdan, Guillermo Ortiz, Christian Bernardi, Brian Negro.
"Operativo Rescisión" en marcha
Mientras tanto, los dirigentes sabaleros activaron el “Plan Depuración”, intentando dejar el plantel lo más acotado que se pueda y obviamente con el visto bueno de Ezequiel Medrán. El primero en salir será Joel Soñora, incluso la idea de rescindir arrancó de parte del mismo futbolista y solamente faltan firmar los papeles.
Joel Soñora, el primero en rescindir. Foto: El Litoral
Los otros casos que están “encaminados” para rescindir son los de José Barreto, Facundo Sánchez y Cristian García. El que más sorprende es el del volante central que llegó desde Perú, firmó por un año y medio pero en Santa Fe lo marcaron las lesiones permanentes que le impidieron demostrar sus condiciones.
Y el caso que debiera caer por peso propio es el de Marcos Díaz, ya que el ex arquero de Boca y Huracán hace tiempo que está apartado del plantel profesional del Club Atlético Colón, entrenando en un contraturno, con horario y lugar distinto que el resto.
Sin dudas que la posibilidad de “rescindir” viene de la mano con la posibilidad de tener el dinero en la mano y así lograr cada uno de los acuerdos.
En ese sentido, las famosas dos cuotas que debe Platense (unos 500.000 dólares aproximadamente) y una de las cuotas que debe pagar Racing por la compra de Alan Forneris (300.000 dólares) son de necesidad y urgencia en el Mundo Colón.
