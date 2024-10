Un partido caliente

¡Se picó la previa!: el presidente de Chaco For Ever lo destrozó al DT de Colón: "Osella fue un error"

"Lo que pasó con Osella en la cancha de San Telmo me dio vergüenza como dirigente responsable de Chaco For Ever, pero queda ahí", dijo Héctor Gómez, el pope máximo local. "Se armó un plantel con más de 40 jugadores", tiró y apuntó al hoy entrenador sabalero.