En su segundo partido seguido fuera del Brigadier López, por la fecha 27 de la Primera Nacional, Colón visitará este domingo desde las 17 a Racing de Córdoba, en el barrio Nueva Italia de la capital Mediterránea.
En Nueva Italia por una nueva victoria
Desde las 17 de este domingo, el equipo del "Viejo" Delfino tendrá la posibilidad de conseguir el cuarto triunfo consecutivo, para eso, el entrenador rojinegro repetiría el once titular que inició el partido ante San Miguel en Los Polvorines.
Desde que el entrenador Iván Delfino se hizo cargo del elenco sabalero tras la salida de Ezequiel Medrán, Colón ha conseguido ganar tres cotejos al hilo, y este enfrentamiento ante la Academia en el estadio Miguel Sancho, marca una chance de convertirse en la cuarta victoria, para seguir prendido en la parte alta de la zona A.
Claro que Racing de Córdoba también pelea por algo muy importante, como es el hecho de pugnar por un lugar entre los ocho mejores equipos del grupo, que lo tiene ocupando el décimo puesto, con 32 puntos, a tres de Estudiantes de Buenos Aires, el último que hasta ahora está clasificando.
Para Colón, pero sobre todo para Iván Delfino, parece que el triunfo obtenido frente a San Miguel no hizo más que convencer al DT, ya que aunque todavía no lo ha confirmado, se inclinaría por repetir el elenco titular que finalmente derrotó 2 a 1 al conjunto de Los Polvorines.
Por eso, el equipo que se perfila para enfrentar a Racing de Córdoba este domingo a las 17 con el arbitraje de Pablo Giménez sería Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora, Agustín Toledo e Ignacio Lago; Leandro Garate y Alan Bonansea.