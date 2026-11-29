Lo confirmó el presidente de Tristán Suárez a El Litoral

“La semifinal de revancha con Colón será el domingo 6 a las 20 o a las 21”

Oscar Vergara, máxima autoridad del “Lechero”, ratificó lo que se sabía de la semifinal de ida (miércoles a las 20 en Santa Fe) y confirmó que se jugará de noche en Ezeiza el partido de vuelta. Tristán, como Morón, tiene ventaja deportiva.