Oscar Vergara, presidente de Tristán Suárez, rival sabalero en el cruce de semifinales buscando el segundo ascenso a Primera División confirmó a El Litoral que “la revancha con Colón la vamos a jugar en Ezeiza el domingo 6 de diciembre. ¿El horario?: entre las 20 y las 21?”. La ida va este miércoles a las 20 en el Brigadier.
“La semifinal de revancha con Colón será el domingo 6 a las 20 o a las 21”
Oscar Vergara, máxima autoridad del “Lechero”, ratificó lo que se sabía de la semifinal de ida (miércoles a las 20 en Santa Fe) y confirmó que se jugará de noche en Ezeiza el partido de vuelta. Tristán, como Morón, tiene ventaja deportiva.
Revancha en el estadio "20 de Octubre"
“La AFA nos confirmó que con Colón se juega en Santa Fe el miércoles 2 a las 20 y nosotros este lunes vamos a determinar si jugamos la revancha a las 20 o a las 21 el domingo 6 de diciembre en nuestro estadio en Ezeiza”, amplió la máxima autoridad del Lechero.
Como se sabe, Tristán Suárez y Colón animarán una de las dos semifinales (la otra será Atlanta-Deportivo Madryn), con partidos de ida y vuelta. El reglamento marca que ante igualdad de puntos y goles, Tristán Suárez tiene ventaja deportiva sobre Colón porque terminó mejor ubicado en la sumatoria de puntos en la temporada.
El entrenador del “Lechero”, José María “Pancho” Martínez, dialogó con Mundo Ascenso (Radio La Red) y dejó en claro la confianza que tiene en su plantel de cara al duelo en el Brigadier López. “Fuimos a jugar a Salta abatidos en lo anímico producto de lo que nos había sucedido. Gracias a Dios tenemos un plantel donde todos han sido importantes durante el año y lo sacaron adelante”, dijo el DT.
“Recuperamos a Baldi, a Agustín y a Jona para este partido. Estamos de manera mejor, diría que imposible. Estamos con el aprendizaje de transitar el dolor de una final perdida, que se aprende mucho más que ganando, y en un escenario que, como le dije a los muchachos, es acorde para ellos para mostrar todo lo que hicieron durante el año”, agregó el ex Rafaela.
"Hay diferencias obviamente lógicas"
Luego habló de lo que significa un rival como Colón: “Si vos comparás las instituciones, los estadios, el caudal de socios o de hinchas, hay diferencias obviamente lógicas. Yo soy de fútbol y he tenido la suerte de jugar en el Cementerio de los Elefantes. Hemos ganado con Laferrere, hice un gol en la cancha de Colón y le ganamos ahí —ese partido no terminó—, así que sabemos dónde vamos».
“Lo que sucede es que este equipo está preparado para cualquier rival y creo que el escenario es acorde a lo que nosotros somos como equipo”, cerró José María Martínez antes de jugar con Colón este miércoles a las 20 en el Cementerio de los Elefantes.
A propósito del escenario de la revancha, el domingo 6 por la noche, el estadio del “Lechero” está emplazado en una tradicional manzana de Tristán Suárez desde la misma fundación del Club.
El estadio ha sufrido transformaciones a lo largo de sus años de vida, para convertirse en un digno escenario de la primera “B” Metropolitana, construido totalmente de cemento y con capacidad para más de 15.000 espectadores.
Las primeras mejoras en el campo de deportes de Moreno y Farina se remontan al año 1931, cuando se decide construir un vestuario para los jugadores. La inauguración de dichas obras se celebra el 26 de mayo de 1931, disputándose un encuentro de fútbol ante el Club La Martona, además de otras actividades deportivas con instituciones vecinas.
En 1935 se inician las obras de alambrado del predio y la primera plantación de árboles. Con la afiliación del Sportivo a los torneos de AFA, comienza la tarea de mensura y mejora de las instalaciones en consonancia con las exigencias de la entidad rectora del fútbol argentino, se construyen pilares, boleterías y se dota de agua caliente a los vestuarios.
El 24 de Mayo de 1964, por la cuarta fecha del torneo de ese año, queda inaugurado el campo de juego para la disputa de partidos oficiales. Durante la década del ’70, comienza la etapa de transformación, con la construcción del paredón perimetral, y la primer tribuna de cemento emplazada sobre la calle Antonio Farina.
Bajo la presidencia de Domingo Avigliani, y mediante asamblea, se aprueba esta obra de real significancia para la institución, el proyecto lo lleva adelante la empresa Oscar Andriolo y comprende la construcción de una tribuna de cemento, de 25 metros de largo con capacidad para 520 asientos, que es inaugurada en 1979.
A mediados de la década del ’80 y bajo la presidencia de Carlos Olivares, y de Alfredo Lemmi como responsable de la subcomisión de obras, se construyen las viejas tribunas de madera de 12 escalones y con capacidad aproximada de 1.500 personas cada una, emplazándose sobre las calles Eustaquio Gómez y Remedios de Escalada.
En junio de 1989, con Lemmi como presidente, se inauguran los actuales vestuarios frente al Hitachi de Japón, debajo de la (hasta entonces) única tribuna de cemento. Por último, en la gestión Granados, el estadio toma la fisonomía actual.
En abril de 2001, se inaugura el primer tramo de tribunas sobre calle Moreno en un amistoso ante River Plate, y se completa la obra el 18 de Julio de 2002 en otro encuentro amistoso ante Boca Juniors, donde la histórica cancha de “Moreno y Farina” toma la nueva denominación de Estadio “20 de Octubre”.