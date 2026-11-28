Semifinales del Reducido

Colón ya tiene día y hora: jugará el miércoles a las 20 ante Tristán Suárez en el Cementerio

AFA confirmó que el partido de ida se disputará el miércoles 2 de diciembre, a las 20, en el estadio Brigadier López. El Sabalero recibirá al Lechero tras eliminar a Deportivo Morón y buscará sacar ventaja en Santa Fe.