Colón ya sabe cuándo volverá a jugar en Santa Fe por el sueño del ascenso. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el partido de ida de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional frente a Tristán Suárez se disputará el próximo miércoles 2 de diciembre, a las 20, en el estadio Brigadier López.
Colón ya tiene día y hora: jugará el miércoles a las 20 ante Tristán Suárez en el Cementerio
AFA confirmó que el partido de ida se disputará el miércoles 2 de diciembre, a las 20, en el estadio Brigadier López. El Sabalero recibirá al Lechero tras eliminar a Deportivo Morón y buscará sacar ventaja en Santa Fe.
El conjunto dirigido por Iván Delfino consiguió el pase a semifinales al imponerse por 1 a 0 ante Deportivo Morón, en el estadio Nuevo Francisco Urbano. El gol de Agustín Toledo, de cabeza, le permitió revertir el empate sin goles de la ida y meterse entre los cuatro mejores del Reducido.
El rival llega con ventaja deportiva
Del otro lado estará Tristán Suárez, que también consiguió su lugar en esta instancia después de eliminar a Gimnasia y Tiro de Salta. El Lechero empató 1 a 1 en la revancha y avanzó gracias a la ventaja deportiva, luego de haber terminado mejor ubicado en la fase regular.
El equipo de Ezeiza fue uno de los protagonistas de la temporada: terminó primero en la Zona B con 64 puntos y disputó la final por el primer ascenso ante Godoy Cruz, que se quedó con el boleto a la máxima categoría.
Por esa condición, Tristán Suárez conserva una ventaja importante para esta llave: definirá como local y avanzará a la final en caso de igualdad en el resultado global, una vez disputados los dos encuentros.
Colón buscará hacerse fuerte casa
El Sabalero tendrá la oportunidad de comenzar la semifinal ante su gente. El miércoles, desde las 20, buscará conseguir un resultado que le permita viajar a Ezeiza con mejores perspectivas para la revancha.
La serie será de ida y vuelta y el ganador accederá a la final por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Para Colón, el primer objetivo será aprovechar la localía en el Brigadier López y conseguir una diferencia que mantenga viva la ilusión de regresar a Primera División.