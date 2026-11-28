Iván Delfino fue el último en salir del vestuario. Al revés de lo que ocurre habitualmente, el técnico de Colón no fue el primero en hablar, sino el último en irse. Por eso, primero le dejó el lugar a aquellos que, él entiende, fueron los grandes protagonistas de la noche: los jugadores.
Delfino: “Colón estuvo maduro y entendimos cómo había que jugar el partido”
El entrenador de Colón esperó, primero, que hablaran los jugadores, en clara demostración de señalar a los verdaderos responsables de la muy buena actuación. Igualmente, él aportó lo suyo, sobre todo en un cambio de esquema positivo, aunque con los mismos que habían jugado el partido de ida.
De todos modos, Delfino no puede hacer “mirar para el costado” en esta enorme victoria. El también aportó su granito de arena. Y así como la “batalla táctica” del primer partido pudo haberle creado alguna zozobra (por el planteo táctico y estratégico de un Morón que fue a Santa Fe a hacer el negocio y lo consiguió), en esta oportunidad, la cosa se invirtió. El que sorprendió fue Delfino por encima de Otta, el entrenador de un “Gallito” sometido, abrumado, desbordado y superado de principio a fin por un Colón que redondeó una de las mejores (¿o la mejor?) actuación en lo que va del año. Y justamente ahora, que llega la etapa de definiciones.
“El equipo estuvo muy maduro y entendió como debíamos jugarlo al partido”, fue la primera frase de un Delfino de pocas palabras, como siempre, pero justas y “al grano” a la hora de definir cómo fue y de qué manera jugó, su equipo, un partido en el que, ganar, no era un objetivo sino la obligación.
“No confundimos paciencia con pasividad”, fue otra de las frases del técnico sabalero, algo que los jugadores también resaltaron al momento de señalar de qué manera había transcurrido la semana. “Tenemos la ilusión de todos. Necesitamos estar todos juntos el miércoles en Santa Fe”, fue algo que Delfino repitió en varios momentos de la charla.
“Yo tengo a los jugadores todos los días y armé el equipo más rápido que pude. Estuvimos compactos y más que ordenados. En líneas generales, fuimos justos ganadores”, señaló, cuando fue consultado por las variantes que fue ensayando durante la semana en el armado de la formación, ya que en algún momento probó con el doble “9” (Garate-Bonansea) y también sumó a Muñoz o a Antonio a la mitad de la cancha, seguramente pensando en distintas situaciones que podían darse en el partido (terminó jugando con línea de cinco cuando entró Olmedo y con tres volantes combativos como Muñoz, Lértora y Antonio en el medio).
“Le pido a la gente que estemos todos juntos el miércoles, porque así es mejor”, volvió a resaltar, pensando ya en la multitud que colmará nuevamente el Centenario cuando Colón reciba la visita de Tristán Suárez en el primero de los choques de semifinales.
“Nos faltó un poquito más de efectividad”, reconoció, haciendo mención a la cantidad de goles marrados, que pudieron y debieron darle una victoria más abultada a su equipo. “Mientras el equipo tenga convicción y pierda el miedo a perder, vamos a andar bien. El mérito es de los jugadores”, resaltó.
Luego hizo mención al porqué del cambio de posición para Lago y Marcioni, aún a pesar de haber repetido el equipo de la ida. “En el partido pasado, ellos se hicieron fuertes en el medio, lo marcaron a Nacho entre dos, no lo dejaron mover con soltura y entonces lo saqué para afuera, que había menos gente y lo puse a Marcioni por adentro para correrlas a todas... Salió bien, entonces quiere decir que soy un fenómeno”, comentó entre risas.
Cuando le preguntaron si fue el mejor partido de Colón, no dudó en señalar que “ojalá que no, que no haya sido el mejor, porque en el futuro vendrán otros mejores que el de hoy”, dijo de manera concluyente el entrenador rojinegro, mientras la mayoría de los jugadores ya se subían al micro para emprender el rápido regreso a Santa Fe y prepararse para el entrenamiento sabatino, porque no hay tiempo que perder y ya hay que pensar en Tristán Suárez, un rival al que Colón enfrentará por primera vez en su historia.