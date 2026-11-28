El último en salir

Delfino: “Colón estuvo maduro y entendimos cómo había que jugar el partido”

El entrenador de Colón esperó, primero, que hablaran los jugadores, en clara demostración de señalar a los verdaderos responsables de la muy buena actuación. Igualmente, él aportó lo suyo, sobre todo en un cambio de esquema positivo, aunque con los mismos que habían jugado el partido de ida.