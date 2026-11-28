“Jugamos hoy viernes porque tenemos que hacerlo el miércoles. Vamos a ver a qué hora jugamos. Seguramente será a la noche”, dijo el presidente de Colón, José Alonso, quien luego del partido relativizó sus declaraciones del sábado pasado, cuando criticó el planteo de Morón.
¿Cuándo se juega con Tristán Suárez?
La idea es jugar la ida el miércoles y la vuelta el domingo de la semana que viene en Ezeiza. El cotejo del miércoles en el Centenario, iría por la noche.
“Fue un momento de calentura, me dio bronca que el arquero se tirara tanto al piso y por eso dije lo que dije. Pero ya está, felicito a la gente de Morón por el torneo que hizo y me voy feliz porque jugamos el mejor partido del campeonato”, señaló el titular rojinegro.
En cuanto a la deuda que debe pagar por el pase de Sanguina, a Independiente Rivadavia, que se va descontando de lo que el club debe percibir por derechos de TV, dijo que “es lógico que nos complica y es otro de los problemas que hemos heredado. En breve vamos a informar sobre la deuda que tiene el club y se van a sorprender, les puedo asegurar”, concluyó Alonso, que festejó el triunfo casi “trepado al alambrado”, como un hincha más, junto a los jugadores que fueron a buscarlo para sumarse a un festejo eufórico por la gran victoria.
Federico Lértora señaló que “nunca escuché ni vi a ninguno de mis compañeros esquivarle el bulto a la responsabilidad de venir a este club a pelear por el ascenso. Creíamos que ellos nos iban a llevar por delante en el primer tiempo y trabajamos para que no lo logren. Nos salió bien, entendimos el partido y ganamos muy bien”.
Por su parte, Ignacio Lago, de gran segundo tiempo, dijo que “salimos a buscar el partido, no solo porque teníamos que ganarlo sino porque nos sobraba confianza. Era difícil mantener la calma en esta clase de partidos y el cuerpo técnico nos dio confianza y serenidad. Jugamos con mucha inteligencia el partido. Faltan cuatro partidos y por eso el festejo es solamente por hoy, ya mañana nos ponemos a pensar en Tristán Suárez”.
Al igual que Bonansea, Lago rescató que “el grupo está por encima de todos y la figura es el equipo”. Y agregó que “pasé varios procesos en Colón, con una lesión larguísima y la incertidumbre de que no se sabía cómo iba a volver. A Tristán Suárez lo he visto mucho, tienen un gran equipo y por eso están donde están. Es un equipo que juega bien”.
Toledo fue el autor del gol y señaló que “me tocó a mí pero el triunfo es del grupo. Nos vaciamos adentro de la cancha y es lo que nos habíamos propuesto. Nos entregamos ciento por ciento y salió un buen partido del equipo. En mi gol, Lago saca un centro de puta madre y la idea era entrar corriendo porque ellos se fijaban en el fondo y era la manera de sorprenderlo”.
Por su parte, Marcioni dijo que “vinimos a jugar con decisión y convencidos de lo que teníamos que hacer. No dejamos a pata a la gente, fue lo que nos propusimos y planteamos el partido que debíamos jugar para ganar. El grupo está pasando por un muy buen momento”. A propósito, vale destacar que desde que Colón contrató al sicólogo deportivo (Pablo Sucarrat), el equipo no perdió más y se ha mejorado en todos los aspectos.