Este torneo es tan largo como complejo y parejo. Godoy Cruz cambió a tiempo el entrenador, aprovechó el envión final e hizo lo suficientemente bien las cosas para volver rápidamente a Primera, aprovechando la irregularidad del resto (sobre todo de Ferro, que era el gran candidato a salir primero). Delfino ya lo advirtió, cuando señaló hace poco que “este es el momento en el que los que tienen que ganar, no ganan”. Y el otro día, después del empate en cancha de Colón, agregó otra frase que viene como anillo al dedo para la ocasión: “No es fácil ganar esta clase de partidos”.
Colón jugó el partido que debía jugar
Fue uno de los mejores partidos del año (¿o el mejor?), con personalidad, solidez defensiva y generando muchas situaciones. Con mayor eficacia, lo ganaba por goleada y no hubiese estado mal. En semifinales, el rival será Tristán Suárez.
Colón tenía dos resultados que lo dejaban afuera, pero, de antemano, sabía que a las finales hay que ganarlas. Y este partido, para Colón, estaba exento de especulaciones porque el empate no le alcanzaba. Entonces partía de una premisa “resultadista” (no había otra que ganar) y también de otra que tenía que ver con lo estratégico: la necesidad de hacer un partido inteligente y con mucha concentración.
“No creo que tenga un solo jugador, en mi plantel, que no haya tenido que jugar una instancia como esta”, dijo también el técnico. Obviamente que no habrá involucrado a los jóvenes del club, caso Buosi, que están dando sus primeros pasos. Pero este era un partido en el que había una presión natural que Colón debía intentar trasladarla al rival, que tenía en principio las de ganar, pero que determinadas circunstancias lo podían complicar. Por ejemplo, un gol de Colón que lo llevaría a la desesperación, tanto adentro como afuera de la cancha por parte de su gente.
Arrancó mejor Colón. Delfino sorprendió con Lago abierto por izquierda y con Marcioni como segunda punta. Un 4-4-2 que descolocó a un Morón que le cedió la iniciativa a Colón y permitió que la visita manejara la pelota desde el comienzo. Más allá de algunas imprecisiones, sobre todo por pelotazos largos que no fueron justos, Colón marcó diferencias y tuvo la posibilidad en los pies de Bonansea, en el inicio del encuentro, con un remate desviado desde buena posición.
Pero no se terminaron allí las situaciones de peligro para Colón, amplio dominador del partido. Lago tuvo una que era imposible de errar desde excelente posición. Y después, Marcioni no pudo aprovechar un mano a mano que tapó muy bien Salvá. Había un equipo dominador (Colón), con un buen partido de Sarmiento por derecha, contra otro desconcertado (Deportivo Morón), que apenas llevó peligro con un tiro libre que supo resolver bien Tomás Giménez. Poco y nada del local contra bastante de Colón, pero con el partido 0 a 0 por la falta de puntería sabalera.
No había que tocar nada para el segundo tiempo después del muy buen partido que hizo Colón en los primeros 45. Solo la efectividad, que faltó a la cita y fue la única razón por la cual Colón no logró coronar la ventaja en el resultado, después de un primer tiempo sumamente favorable para la visita.
Y eso lo logró en el comienzo mismo. Iban 2 minutos cuando Lago desbordó por izquierda, metió un centro perfecto a la cabeza de Agustín Toledo que esta vez no perdonó. En el arranque de la parte final, Colón hizo lo que no pudo hacer en el primer tiempo. Y enseguida, Bonansea tuvo la chance de convertir el segundo luego de una notable jugada de Toledo. Otta, enseguida, mandó a la cancha a Bíttolo y Levato, un volante y un delantero para tratar de cambiar la imagen de un equipo superado, desbordado y sorprendido.
Los primeros 20 minutos del complemento de Lago fueron muy buenos y estuvo muy cerca del segundo con un tiro libre que se estrelló en el poste. Pero los cambios de Otta le empezaron a dar resultados y el partido se emparejó. Por primera vez, Morón se animó a asumir algo de iniciativa. Por eso, no dudó Delfino en sacar a Sarmiento, que se apagó en el complemento luego de un gran primer tiempo, para colocar a Antonio y armar un 4-1-4-1, con Marcioni ahora recostado por la derecha.
Delfino, sobre la media hora, armó línea de cinco atrás con el ingreso de Olmedo por Marcioni. Pero además, sacó a un Bonansea que tuvo tres situaciones claras que desperdició, para que ingrese Garate y también a Muñoz por un Toledo de buen segundo tiempo. La idea fue darle aire al equipo en los tres sectores de la cancha, más allá del cambio de esquema defensivo para cuidar el 1 a 0 que era escaso por la diferencia que hubo entre los dos equipos durante todo el partido.
Colón pudo y debió golear. Por superioridad, porque jugó bien, porque generó muchas situaciones y si no lo hizo fue por la falta de eficacia para aprovechar todas las situaciones creadas. Es lo único que se le puede criticar al equipo de Delfino. Sólido atrás, inteligente desde lo táctico, concentrado los 90 minutos, con mucha personalidad, con actuaciones muy buenas de casi todos (por más que Lago, Toledo y el primer tiempo de Sarmiento hayan sobresalido) y protagonizando uno de los mejores partidos del torneo, a la altura de lo que le vimos en Bolívar, la última vez que jugó de visitante. Si repite estas actuaciones, hay espacio para la ilusión del retorno a Primera.