Colón ganó este viernes por la noche ante Deportivo Morón por 1 a 0 en el partido de vuelta de los cuartos de final del torneo Reducido de la Primera Nacional de AFA en busca del segundo ascenso a la Liga Profesional, cerrando la serie en favor del Sabalero.
Reviví el gol del triunfo de Colón ante Deportivo Morón
El Sabalero se enfrentó ante el Gallito este viernes desde las 21:00 por los cuartos de final del Reducido y se impuso por 1 a 0.
El encuentro se disputó desde las 21:00 horas en el estadio Nuevo Francisco Urbano con transmisión de LPF Play y cobertura minuto a minuto de El Litoral.
La ida de los cuartos se disputó la semana pasada en cancha del rojinegro, el estadio Brigadier Estanislao López de la ciudad de Santa Fe, con igualdad sin goles.
El gol
El gol del partido fue convertido por Agustín Toledo a los 3 minutos del segundo tiempo.
Cómo están las llaves y cómo puede seguir
Los hinchas pueden seguir el recorrido de los equipos y proyectar los resultados de cada instancia a través del simulador interactivo.
La herramienta permite elegir los ganadores de los enfrentamientos y observar cómo se modifica el cuadro hasta llegar a la final por el segundo boleto a la máxima categoría.
1Final por el primer ascenso
Partido único en cancha neutral. Si empata hay alargue y penales. El perdedor entra al Reducido como 1° de la tabla general.
2Reducido · Primera fase
Partido único. Es local el mejor ubicado y, si empata en los 90', avanza él.
3Reducido · Cuartos de final
Ida y vuelta (1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6°, 4° vs 5°). Define de local el mejor ubicado. Si igualan en puntos y diferencia de gol, avanza el mejor ubicado.
4Reducido · Semifinales
Ida y vuelta (1° vs 4°, 2° vs 3°) con las mismas reglas de desempate.
5Reducido · Final
Ida y vuelta. Si igualan en puntos y diferencia de gol, se define por penales.
Cómo se arman los cruces
- Juegan del 2° al 8° de cada zona (14 equipos) más el perdedor de la final por el primer ascenso, que se suma en cuartos.
- Primera fase: 2°A-8°B, 2°B-8°A, 3°A-7°B, 3°B-7°A, 4°A-6°B, 4°B-6°A y 5°A-5°B. En el cruce de quintos es local el que sumó más puntos.
- Desde cuartos se arma una tabla general: el perdedor de la final va 1°; el resto se ordena por posición en su zona, luego puntos, diferencia de gol, goles a favor y sorteo.
- En las llaves de ida y vuelta no hay gol de visitante: cuentan puntos y diferencia de gol.
Posiciones finales de la fase regular
Reglamento: Boletín Especial AFA Nº 6823. Posiciones al cierre de la fecha 36.